Los mejores delanteros en la historia de Cruz Azul - rankeados

La historia del Club de Fútbol Cruz Azul es muy rica y envidiable para cualquier institución de fútbol, y por ende, por sus filas han pasado una gran cantidad de futbolistas sobresalientes y en cuanto a los delanteros se destacan por su impacto goleador, títulos conquistados, campeonatos de goleo y legado en el club.

A continuación, hacemos mención de los mejores 10 delanteros en la historia de la Máquina Celeste tomando en cuenta los atributos antes mencionados.

10. Sebastián Abreu

Sebastián Abreu | OMAR TORRES/GettyImages

El 'Loco' tuvo una gran eficiencia siendo jugador de la Máquina Celeste.



El goleador charrúa llegó con los celestes en el Verano 2002 y sorprendió al marcar 19 goles en un total de 18 partidos jugados en aquella temporada. Estuvo dos torneos más y en total marcó en 34 ocasiones, en 39 duelos de liga.

9. César Delgado

César Delgado | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

En cinco años en el club, 'Chelito' se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club y en su etapa marcó 61 goles. Lo que le beneficio para ir al Viejo Continente.

8. Emanuel Villa

Emanuel Villa | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El delantero argentino marcó 66 goles y fue campeón de goleo (Apertura 2009: 17). Además, fue uno de los referentes del equipo en esa época y es recordado por muchos como uno de los jugadores más entregados a los colores.

7. Christian Giménez

Christian Giménez | Manuel Velasquez/GettyImages

El 'Chaco' estuvo en dos etapas con el club donde anotó 72 goles como enganche y delantero. Es considerado uno de los máximos Ídolos y jugaba como delantero o enganche.

6. Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El 'Cabecita' fue parte fundamental para la consecución del tan anciano noveno título de liga del cuadro celeste. Fue campeón de goleo en dicho torneo (Guardianes 2021).



En su etapa con la Máquina disputó 108 partidos, marcó 50 goles y dio 12 asistencias.

5. Fernando Bustos

¡Recordando a una leyenda: Fernando Bustos! 🔵🇲🇽



Fernando Bustos es una auténtica leyenda del futbol mexicano. En la década de los 70, su talento y garra lo hicieron brillar tanto con Cruz Azul como con la Selección Nacional.



Un ídolo que dejó una huella imborrable en la… pic.twitter.com/9mTN591E36 — HistoriaAzul (@Historia_Azul) September 6, 2025

El delantero mexicano marcó alrededor de 92 goles y fue parte fundamental de la época gloriosa con múltiples títulos en los años 70's.

4. Francisco Palencia

Francisco Palencia | FABIAN GREDILLAS/GettyImages

Canterano con 105 goles. Campeón de liga (invierno 1997), subcampeón de Libertadores 2001 y 2 Concacaf. Ídolo por su velocidad y definición; tercero en goles históricos.

3. Eladio Vera

Eladio Vera

Cruz Azul 🇲🇽

1971 pic.twitter.com/jvABwSwIlr — HISTORIAS DEL FUTBOL PARAGUAYO (@HistoriaDelftb4) February 11, 2022

El jugador paraguayo es el máximo goleador extranjero con 80 goles. Tricampeón de liga, Campeón de Campeones y Concacaf. Clave en la dinastía de los 70; quinto en el ranking histórico.

2. Horacio López Salgado

7 trofeos levantados con Cruz Azul. Campeón de goleo. Mundialista. Leyenda.



Hoy es el cumpleaños 76 de Horacio López Salgado, uno de los goleadores históricos de Cruz Azul.



¡Feliz cumpleaños, Horacio! pic.twitter.com/KpOBbCGzee — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 15, 2024

Es el segundo máximo anotador con 133 goles. Pentacampeón de liga (1971-74, 1978-80), Campeón de Campeones y primer campeón de goleo del club (1974-75: 25 goles). Leyenda de la época dorada de los 70.

1. Carlos Hermosillo

Carlos Hermosillo | Getty Images/GettyImages

El "Grandote de Cerro Azul" es el máximo goleador histórico del equipo con 196 goles. Ganó tres títulos de goleo consecutivos (1993-94: 27, 1994-95: 35, 1995-96: 26), es el máximo ídolo celeste por romper la sequía de 17 años sin liga con el título de 1997.