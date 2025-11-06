Los mejores delanteros en la historia de Cruz Azul - rankeados
La historia del Club de Fútbol Cruz Azul es muy rica y envidiable para cualquier institución de fútbol, y por ende, por sus filas han pasado una gran cantidad de futbolistas sobresalientes y en cuanto a los delanteros se destacan por su impacto goleador, títulos conquistados, campeonatos de goleo y legado en el club.
A continuación, hacemos mención de los mejores 10 delanteros en la historia de la Máquina Celeste tomando en cuenta los atributos antes mencionados.
10. Sebastián Abreu
El 'Loco' tuvo una gran eficiencia siendo jugador de la Máquina Celeste.
El goleador charrúa llegó con los celestes en el Verano 2002 y sorprendió al marcar 19 goles en un total de 18 partidos jugados en aquella temporada. Estuvo dos torneos más y en total marcó en 34 ocasiones, en 39 duelos de liga.
9. César Delgado
En cinco años en el club, 'Chelito' se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club y en su etapa marcó 61 goles. Lo que le beneficio para ir al Viejo Continente.
8. Emanuel Villa
El delantero argentino marcó 66 goles y fue campeón de goleo (Apertura 2009: 17). Además, fue uno de los referentes del equipo en esa época y es recordado por muchos como uno de los jugadores más entregados a los colores.
7. Christian Giménez
El 'Chaco' estuvo en dos etapas con el club donde anotó 72 goles como enganche y delantero. Es considerado uno de los máximos Ídolos y jugaba como delantero o enganche.
6. Jonathan Rodríguez
El 'Cabecita' fue parte fundamental para la consecución del tan anciano noveno título de liga del cuadro celeste. Fue campeón de goleo en dicho torneo (Guardianes 2021).
En su etapa con la Máquina disputó 108 partidos, marcó 50 goles y dio 12 asistencias.
5. Fernando Bustos
El delantero mexicano marcó alrededor de 92 goles y fue parte fundamental de la época gloriosa con múltiples títulos en los años 70's.
4. Francisco Palencia
Canterano con 105 goles. Campeón de liga (invierno 1997), subcampeón de Libertadores 2001 y 2 Concacaf. Ídolo por su velocidad y definición; tercero en goles históricos.
3. Eladio Vera
El jugador paraguayo es el máximo goleador extranjero con 80 goles. Tricampeón de liga, Campeón de Campeones y Concacaf. Clave en la dinastía de los 70; quinto en el ranking histórico.
2. Horacio López Salgado
Es el segundo máximo anotador con 133 goles. Pentacampeón de liga (1971-74, 1978-80), Campeón de Campeones y primer campeón de goleo del club (1974-75: 25 goles). Leyenda de la época dorada de los 70.
1. Carlos Hermosillo
El "Grandote de Cerro Azul" es el máximo goleador histórico del equipo con 196 goles. Ganó tres títulos de goleo consecutivos (1993-94: 27, 1994-95: 35, 1995-96: 26), es el máximo ídolo celeste por romper la sequía de 17 años sin liga con el título de 1997.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.