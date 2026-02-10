Los mejores delanteros en la historia de la MLS - rankeados

Los mejores delanteros en la historia de la Major League Soccer se evalúan principalmente por goles anotados en temporada regular, eficiencia (goles por partido), impacto en el juego, títulos, récords individuales y temporadas destacadas.

La MLS ha evolucionado mucho desde 1996, con goleadores históricos de la era temprana y estrellas modernas (incluyendo Jugadores Designados).

A continuación, hacemos mención de un top 10 basado en los puntos mencionados anteriormente y con estadísticas actualizadas al inicio del 2026.

10. Robbie Keane

Robbie Keane con Los Angeles Galaxy | Victor Decolongon/GettyImages

Era un delantero astuto y dinámico, ex Tottenham, Liverpool. De 2011 a 2016 jugó con LA Galaxy. Tuvo 125 partidos, 83 goles y 32 asistencias.



Tres MLS Cups (2011, 2012, 2014). MLS MVP en 2014. Bota de Oro en 2014 con 19 goles. Best XI en 2013-2015. Elevó el nivel con Galaxy.

9. Jaime Moreno

Jaime Moreno fue figura con el D.C. United | Tony Quinn/GettyImages

Era un delantero elegante, técnico y creativo, ícono de los inicios de la MLS. De 1996 a 2010, casi todo con DC United (breve en MetroStars). Estuvo 329 partidos, marcó 133 goles y dio 102 asistencias (top histórico).



Cuatro MLS Cups (1996, 1997, 1999, 2004). Bota de Oro en 1997 con 16 goles. MLS MVP en 1997. Best XI múltiples veces.

8. Jeff Cunningham

Jeff Cunningham ganó dos veces la Bota de Oro en la MLS | Victor Decolongon/GettyImages

Fue un delantero jamaiquino naturalizado norteamericano, era veloz y versátil. De 1998 a 2011 (Columbus Crew, FC Dallas, Toronto FC, etc.). Alrededor de 365 partidos y 134 goles y 40 asistencias.



Dos veces Bota de Oro (2006 y 2009 con 16 goles cada). Campeón de MLS Cup en 1998 con Chicago (aunque breve). Best XI en 2002, 2006, 2009. Cuarto máximo goleador histórico (hasta 2026).

7. Bradley Wright-Phillips

Bradley Wright-Phillips con el New York Red Bulls | Tim Clayton/GettyImages

Es el hijo de Ian Wright (leyenda del Arsenal). Era un delantero clínico y oportunista. Estuvo del 2013 a 2020 (New York Red Bulls, LAFC, Columbus Crew). Jugó 231 partidos, marcó 114 goles y dio alrededor de 30 asistencias.



Dos veces Bota de Oro de la MLS (24 goles en 2014, 27 en 2016). Campeón de Supporters' Shield en 2013, 2015, 2018 con Red Bulls. Best XI en 2014 y 2016. Alta eficiencia (0.49 goles por partido). Uno de los ingleses más exitosos en MLS.

6. Carlos Vela

Carlos Vela se retiró en LAFC | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Fue un delantero técnico, habilidoso con ambos pies, ex Arsenal y Real Sociedad previo a su arribo a la MLS. Desde 2018 hasta su retiro defendió los colores de LAFC. Tuvo alrededor de 150 partidos, más de 90 goles y 40 asistencias.



Tiene el récord absoluto de goles en una temporada (34 en 2019). MLS MVP y Bota de Oro en 2019. Campeón de MLS Cup en 2022. Supporters' Shield en 2019 y 2022.



También tiene las mayores contribuciones en una temporada (34 goles + 15 asistencias = 49). Además, elevó el nivel de LAFC como club de expansión desde su llegada.

5. Josef Martínez

Josef Martínez en su etapa con San Jose Earthquakes | Eakin Howard/GettyImages

Es un delantero explosivo, rápido en el área y con gran instinto. Desde 2017 hasta finales del 2025 (Atlanta United, Inter Miami, CF Montréal). Tuvo alrededor de 180 partidos, más de 110 goles y cerca de 20 asistencias.



En su momento tuvo el récord de goles en una temporada (31 en 2018 con Atlanta), pero fue batido una temporada después por Carlos Vela. Fue el MLS MVP y Bota de Oro en 2018 tras ser campeón de MLS Cup en 2018. Sin duda, uno de los Jugadores Designados más impactantes. En 2026 dejó la liga para irse a la Liga MX con Club Tijuana.

4. Lionel Messi

Lionel Messi fue campeón de la MLS Cup 2025, dos veces MVP MLS de manera consecutiva (2024 y 2025) y Bota de Oro 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mejor jugador de la historia para muchos, con ocho Balones de Oro. Delantero creativo, regateador y goleador.



Desde 2023 con Inter Miami. Campeón de la Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup en 2025. Dos veces ganador del premio MLS MVP (2024-2025, primero en la historia que lo consigue dos veces de manera consecutiva). Bota de Oro en 2025 con 29 goles. Récord de contribuciones en una temporada (48 en 2025).



Mayor eficiencia goleadora en MLS (0.94 goles por partido). Rápido ascenso en listas históricas pese a llegada tardía (a los 36 años). Elevó la visibilidad global de la liga.



Actualmente se encuentra activo en Inter Miami con contrato hasta 2028. Sigue rompiendo récords a los 38 años, con un pico inigualable en la MLS.

3. Landon Donovan

Landon Donovan con LA Galaxy | Victor Decolongon/GettyImages

Considerado el mejor jugador estadounidense de todos los tiempos. Fue un delantero versátil, rápido y técnico.



De 2001 a 2014 y 2016 (LA Galaxy, San Jose Earthquakes). Registró 340 partidos, 145 goles y 136 asistencias (récord histórico de asistencias en MLS).



Seis veces campeón de MLS Cup (2001, 2003 con San Jose; 2011, 2012, 2014 con Galaxy). MVP de la MLS en 2009. Cuatro veces Bota Oro. Líder en goles en playoffs (25).



Es el jugador con más goles y asistencias combinadas. Además, eevó la popularidad de la MLS.

2. Kei Kamara

Kei Kamara con el FC Cincinnati | Megan Briggs/GettyImages

Huyó de la guerra civil de Kenema a Estados Unidos a los 16 años. Es un delantero potente y aéreo, con una carrera nómada.



Desde 2006 hasta la actualidad (2026), jugando en 12 equipos diferentes (incluyendo Columbus Crew, Sporting KC, New England Revolution, Vancouver Whitecaps, LAFC, Chicago Fire, DC United y FC Cincinnati). Tiene más de 460 partidos, alrededor de 150 goles (segundo máximo histórico) y cerca de 50 asistencias.



Ganador de la Bota de Oro de la MLS en 2015 con 22 goles (Columbus Crew). Campeón de MLS Cup en 2015 con Columbus. Seleccionado al Best XI en 2015. Ha representado a Sierra Leona internacionalmente.



Uno de los jugadores que ha jugado con más equipos en MLS. Mayor longevidad activa entre goleadores (aun jugando a los 41 años en 2026).

1. Chris Wondolowski

Chris Wondolowski jugando para el San Jose Earthquakes | Ezra Shaw/GettyImages

Fue un delantero estadounidense de ascendencia polaca y nativa americana (Kiowa). Comenzó su carrera en el fútbol universitario antes de entrar a la MLS. Jugó de 2005 a 2021, principalmente con San Jose Earthquakes (también breves pasos por Houston Dynamo).



Tuvo 413 partidos en temporada regular, 171 goles (máximo goleador histórico de la MLS) y alrededor de 40 asistencias.



Fue dos veces ganador del Bota de Oro de la MLS: 2010 con 18 goles y 2012 con 27 goles). MLS MVP en 2012. Campeón de la Supporters' Shield con San Jose en 2012. Seleccionado al MLS Best XI múltiples veces.



Tiene la mayor cantidad de goles en la historia de la MLS (171) y el mayor número de goles con un solo equipo (San Jose: 166). Retirado en 2021, pero su legado es denominado como el "rey de la consistencia" en la liga.

