Los mejores delanteros en la historia de Tigres - rankeados

Tigres ha construido su identidad goleadora con base en delanteros capaces de responder cuando el club más los necesitaba. Entre épocas complejas, títulos inesperados y rachas históricas, distintos artilleros moldearon el camino felino con estilos y épocas muy distintas entre sí.

Algunos fueron letales dentro del área, otros brillaron desde la creatividad y unos pocos quedaron tatuados como leyendas definitivas. Este recuento revive a los atacantes que forjaron parte esencial de la memoria futbolística en San Nicolás.

10. Claudio Núñez

Para la afición de TIGRES era un Dios, pero para @Rayados era el mismísimo Diablo



Claudio “El Diablo” Núñez, un tigre que hizo del Clásico Regio su partido favorito.



Jugó 11 duelos fraternales, anotó 8 goles y nunca perdió;

Ganó siete y empató cuatro CLÁSICOS.



Invicto!!! pic.twitter.com/NXXwd4J0iu — Alberto Sandoval (@elcompitv) October 30, 2025

Entre 1996 y 2001, el artillero chileno entregó goles con una consistencia admirable. Disputó 101 encuentros y firmó 45 anotaciones, cifra que lo coloca como el noveno mejor goleador en la historia felina. Su aporte ofensivo marcó una época de transición para Tigres.

9. Juan Manuel Azuara

El fue el primer TIGRE en marcar tres goles en un mismo juego… y lo hizo en un día como hoy.



18 Nov 1979

Estadio “La Bombonera”



Esa tarde ante El Toluca, Juan Manuel “El Abuelo” Azuara se convirtió en el primer tigre en marcar un “Hat-Trick”.



El duelo terminó empatado 3-3… pic.twitter.com/41VF2QLnyg — Alberto Sandoval (@elcompitv) November 18, 2023

Del 78 al 82 fue una amenaza constante en el área rival. Jugó 101 partidos y logró 46 goles, convirtiéndose en el octavo máximo anotador del club. Su olfato goleador lo volvió un referente natural del ataque auriazul.

8. Alfredo: el 'Alacrán' Jiménez

📽 ⚽️ Aparte de hacer goles, Alfredo 'Alacrán' Jiménez, exdelantero de Rayados y Tigres, se dio el gusto de ser actor de cine durante los 80's.



📽 ⚽️ Aparece, por ejemplo, en 'Cazador de asesinos' (José Luis Urquieta, 1983) como traficante de armas. pic.twitter.com/VPo4McKeMr — Cinéfilos en apuros (@cinefilosapuros) November 26, 2023

En los años setenta, pocos mexicanos dejaron una huella tan clara en Tigres como Jiménez. Aunque no consiguió títulos, su capacidad para aparecer en momentos clave lo llevó a convertirse en el séptimo goleador histórico de la institución.

7. Lucas Lobos

Si bien es verdad que Lucas Lobos nunca jugó propiamente como delantero centro, su relación con el gol fue muy directa. Pieza clave en el Tigres UANL que se salvó del descenso y también del que acabó con una sequía de casi 30 años sin títulos de liga.

6. Rafael Sobis

El atacante brasileño jugó solamente tres torneos con el equipo de Tigres UANL, y, sin embargo, en ese poco tiempo la alcanzó para disputar varias finales, consagrándose campeón de liga en el torneo de Apertura 2015.

5. Walter Gaitán

Figura en tiempos difíciles, Gaitán brilló a base de talento puro. Su capacidad para cambiar partidos, en especial los Clásicos Regios, lo volvió ídolo. Terminó su etapa con 80 goles en 201 encuentros, incluso sin haber vivido las grandes glorias posteriores.

4. Héctor Mancilla

Clave en el Apertura 2011, fue parte fundamental del plantel que rompió la sequía de casi tres décadas sin título. Letal en liguilla, cerró su etapa con 61 partidos, 24 goles y siete asistencias, dejando huella en un momento histórico.

3. Andrés Silvera

Hizo 47 goles en 88 partidos de Liga MX con Tigres UANL. Le marcó a los grandes, convirtió en Clásicos Regios, hizo gol en una final y fue campeón de goleo (firmó 16 goles en 18 partidos del C2004). La etapa de Andrés Silvera en San Nicolás de los Garza. EL CUQUI. pic.twitter.com/BDwzE3J7vb — Invictos (@InvictosSomos) April 25, 2020

El argentino es el sexto máximo anotador de la UANL, con un total de 51 goles en tres años con el club, donde si bien no logró ganar algo a nivel nacional, sí obtuvo dos Interligas y fue campeón de goleo en el Clausura 2004.

2. Tomás Boy

Uno a uno los 104 goles que Tomás Boy consiguió jungando para los Tigres en torneos oficiales: pic.twitter.com/23BdZtvqZ6 — Memoria Futbolera (@M_Futbolera) February 18, 2019

Sin ser precisamente un centro delantero, Tomás Boy Espinoza se mantuvo durante décadas como el máximo goleador en la historia de Tigres UANL, con 104 anotaciones. El mejor atacante mexicano que defendió colores de la 'U' de Nuevo León.

1. André-Pierre Gignac

Máximo goleador en la historia del fútbol regiomontano, cinco veces campeón de Liga MX con el equipo de Tigres UANL y una vez de CONCACAF Champions CUP. A sus casi 40 años de edad, el delantero francés continúa siendo un verdadero referente para el conjunto felino.