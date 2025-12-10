Los mejores delanteros en la historia del Arsenal - rankeados

Considerando goles, impacto, títulos, longevidad y legado en el club, hemos consensuado un ranking top de los mejores delanteros en la historia del Arsenal FC.

El conjunto de la Premier League es un club histórico en Inglaterra y es considerado uno de los más importantes siendo parte del denominado ‘Big Six’, los Gunners con base en Londres se han hecho de una gran afición y por sus filan han pasado grandiosos futbolistas, muchos que han destacado en la ofensiva del equipo.

A continuación, hacemos mención de los 10 mejores según las pautas antes mencionadas.

10. Oliver Giroud

Oliver Giroud | Visionhaus/GettyImages

El “9” elegante y criticado que siempre aparecía. El atacante francés anotó 105 goles en 253 partidos, levanto tres FA Cup (2014, 2015, 2017).



Su gol de escorpión al Crystal Palace (2017) es uno de los mejores de la historia de la Premier League. En su mejor momento poseía un gran juego aéreo, capacidad de asociación y un clutch impresionante en finales.



Nunca fue el delantero estrella que muchos querían, pero su contribución al Arsenal fue enorme y terminó siendo muy querido por los aficionados.

9. Joe Hulme

18 December 1937: Final game for Joe Hulme



He won 3 league champions’ medals and two FA Cup winners’ medals and Hulme won the Charity Shield twice in successive years between 1931 and 1932



In total, Hulme made 374 appearances and scored 125 goals@Arsenal pic.twitter.com/PwNNtYX9nV — The N5 History (@TheN5News) December 18, 2023

Extremo derecho rapidísimo y habilidoso, formó una sociedad letal con Cliff Bastin y Alex James en los años 30. Ganó cuatro ligas y dos FA Cup con el Arsenal, siendo pieza clave del equipo más dominante de la época.



Destacaba por su velocidad, centros milimétricos y capacidad para marcar goles importantes. Aunque sus números (125 goles) pueden parecer modestos hoy, en su contexto fue un delantero temido y uno de los primeros grandes ídolos de Highbury.

8. Alan Smith

A goal record to marvel at 😮‍💨



Happy birthday, Alan Smith! 🎂 pic.twitter.com/LzdxekAryc — Arsenal (@Arsenal) November 21, 2025

Llegó del Leicester en 1987 y se convirtió en el delantero centro titular durante la transición del equipo de George Graham.



Ganó dos ligas (1989 y 1991), una FA Cup, una Copa de la Liga y la Recopa de Europa de 1994 (marcando el gol decisivo en la final contra el Parma).



Formó una gran dupla con Paul Merson y era un “9” clásico inglés: fuerte, buen remate de cabeza y gran olfato goleador. Su gol en Anfield en 1989 es uno de los más icónicos de la historia del club.

7. Ted Drake

In 1935, Ted Drake scored all Arsenal’s 7 goals against Aston Villa in a 7-1 win.

It remains a record tally by one player in a top flight fixture in England

If only we could get a striker like him now!! #arsenal #afc #souars #Gunners pic.twitter.com/o6g21jwipi — ArsenalIrish🔴🇮🇪 (@ArsenalFCIrish) May 24, 2025

El delantero centro que rompió todos los récords de goles en una temporada: marcó 42 goles en la liga 1934-35 (récord que duró hasta 2022) y 44 en total esa campaña. Ganó la liga de 1935 y la FA Cup de 1936. Su récord de 7 goles en un solo partido (contra Aston Villa en 1935) sigue vigente.



Fuerte, oportunista y letal en el área, Drake fue el “9” perfecto del Arsenal de los 30 y su nombre quedó grabado para siempre en la historia del club.

6. Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang | Visionhaus/GettyImages

Llegó en enero de 2018 por cifra récord y en su primera temporada y media fue letal: 22 goles en media temporada 17/18 y co-máximo goleador de la Premier 18/19 (junto a Salah y Mané).



Ganó la FA Cup 2020 siendo capitán y marcando dos goles en semifinales y el doblete decisivo en la final contra el Chelsea.



Su velocidad y definición eran devastadoras. Sin embargo, su rendimiento y disciplina decayeron drásticamente en 2021-22, lo que llevó a su salida sin coste al Barça. Etapa de luces y sombras: brillante al principio, decepcionante al final.

5. Cliff Bastin

Remembering Arsenal legend, Cliff Bastin, who sadly passed away 32 years ago today. RIP Cliff ❤ pic.twitter.com/ajupAcpbwL — Gunners (@Gunnersc0m) December 4, 2023

Llegó al Arsenal con solo 17 años procedente del Exeter City y se convirtió rápidamente en uno de los mejores extremos izquierdos de la historia del club.



Formó parte del gran equipo de Herbert Chapman y luego de George Allison que dominó el fútbol inglés en los años 30, ganando cinco ligas (1931, 1933, 1934, 1935 y 1938) y dos FA Cup.



Con 178 goles en 396 partidos, fue durante décadas el máximo goleador histórico del club. Su carrera quedó interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, pero aun así dejó un legado imborrable como icono del Arsenal pre-guerra.

4. Robin van Persie

Robin van Persie | Bryn Lennon/GettyImages

Llegó como un talento inconstante y se marchó como uno de los mejores delanteros del mundo. Tras años de lesiones, explotó definitivamente en la 2011-12 (30 goles en liga) y ganó la Bota de Oro.



Su temporada 2012-13 ya fue con el United, pero en el Arsenal dejó 132 goles y momentos mágicos (la volea contra el Charlton o la volea al Everton). Ganó una FA Cup (2005) y fue capitán.



Su traspaso al United dolió muchísimo, pero su calidad técnica y su zurda maradoniana quedaron grabadas.

3. Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El neerlandés que cambió la percepción del fútbol en Inglaterra. Llegó en 1995 con dudas y se marchó en 2006 como una leyenda absoluta.



Tres ligas (1998, 2002, 2004 —invicto—), cuatro FA Cup y tres títulos de máximo goleador de la Premier. Sus goles al Newcastle (2002) y al Leverkusen son obras de arte.



No era solo un delantero: era un genio del último pase, del control imposible y de la visión. “The Non-Flying Dutchman” es considerado por muchos el jugador técnicamente más brillante que ha vestido la camiseta del Arsenal.

2. Ian Wright

Happy Birthday to Arsenal legend Ian Wright, who turns 62 today! ❤️ pic.twitter.com/0CDEO04HUU — afcstuff (@afcstuff) November 3, 2025

Llegó tarde al fútbol profesional (con 22 años) pero explotó en el Arsenal. Máximo goleador histórico del club durante más de una década (185 goles en 288 partidos) hasta que lo superó Henry.



Ganó una liga (1998), dos FA Cups y una Recopa (1994). Su carisma, velocidad, definición y celebración con los brazos abiertos lo convirtieron en ídolo absoluto.



“Wrighty” era pura pasión y electricidad; marcó época con goles espectaculares y una conexión especial con la grada.

1. Thierry Henry

Thierry Henry en su primer etapa con Arsenal | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El campeón del mundo con Francia en 1998 es el máximo goleador histórico del Arsenal con 228 goles. Ganó dos ligas (2002 y 2004 invicto), tres FA Cups, dos veces Bota de Oro europea y dos veces segundo en el Balón de Oro. Transformó la posición de extremo izquierdo en algo completamente nuevo: velocidad, elegancia, definición quirúrgica.



Los Invencibles del 2003-04 son su obra maestra. Su estatua frente al Emirates lo dice todo: para varias generaciones de aficionados, Henry es el Arsenal moderno.



El delantero francés estuvo en dos etapas entre 1999-2007 y después en un breve lapso a principios del 2012. Sin duda un ídolo total para los fans Gunners.