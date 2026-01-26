Los mejores delanteros en la historia del Chelsea - rankeados

El Chelsea es de esos equipos que han venido de menos a más con enormes picos de grandeza que los han colocado como una de las escuadras de mayor renombre en Inglaterra y una de las más ganadoras de las Premier League con seis campeonatos obtenidos hasta el momento.

Esto definitivamente no se podría dar de esta manera sin la calidad de delanteros que han pasado por el equipo, tal es el caso de hombres como Didier Drogba, Kerry Dixon o Bobby Tambling, quienes labraron su propia historia con letras de oro en este equipo de gran renombre.

Si bien el máximo goleador del equipo no es un centro delantero clavado, sino un mediocampista que construye el juego, aquí te diremos quiénes son los mejores romperedes que han vestido la camiseta blue en la historia, desde los que tocaron el cielo con las manos hasta los que tuvieron que picar piedra para sacar a este equipo de un hoyo de grandes profundidades.

8. Diego Costa

Posiblemente no aparezca en la lista de los máximos goleadores de la institución, pero sin lugar a dudas su legado va más allá de eso, ya que con el conjunto de Londres, el delantero ganó dos Premier League y una Capital One.



Estuvo en el equipo durante tres temporadas, mismas en las que logró marcar 59 pero su amor por el Atlético de Madrid siempre fue más fuerte y fue así que esa historia de amor terminó más temprano de lo planeado.

7. Gianfranco Zola

Entre 1996 y 2003, el italiano conquistó a la afición del Chelsea con su calidad y creatividad sobre el campo. Su estilo elegante y su talento lo transformaron en uno de los jugadores más apreciados por los seguidores del club.



Aunque su etapa no coincidió con una época repleta de títulos, siempre brilló por su inteligencia para jugar y su facilidad para llegar al gol. Aquellos que compartieron cancha con él afirman que de no haber estado en una crisis del equipo, su legado hubiera sido mayúsculo.

6. Eden Hazard

Si bien gustaba de partir de medio campo para adelante, el belga siempre fue un delantero con un olfato de gol como pocos, mismo que le valió llegar a más de 100 anotaciones con la camiseta del Chelsea.



Con la escuadra londinense estuvo más de una década, misma que le valió para ganar seis títulos, entre los que destacaron dos Premier League así como levantar dos trofeos de la UEFA Europa League.

5. Kerry Dixon

Aunque Dixon formó parte del Chelsea en una etapa de bajos vuelos, logró dejar una huella profunda en la historia del club gracias a su constancia frente al arco.



Sus goles fueron un salvavidas en tiempos poco favorables para la institución. Rompió las redes en 193 anotaciones en 420 partidos, solo dos futbolistas superan su registro goleador con los Blues. Aun sin integrar un equipo dominador, su legado lo mantiene como una figura legendaria dentro del club.

4. Peter Osgood

Quienes lo vieron jugar dicen que hace todo el sentido del mundo que este hombre tenga una estatua a las afueras de Stamford Bridge. Era puro talento y un hambre de triunfo como pocas en aquella época.



Con esa gran calidad logró hacer 150 goles con los Blues y fue miembro del equipo que ganó la FA Cup en 1970 y la Recopa de Europa en 1971. Tuvo un reposicionamiento en el campo, jugó en Estados Unidos y terminó su carrera en el equipo de sus amores.

3. Jimmy Greaves

Nació en el Chelsea pero se desarrolló en el Tottenham Hotspur. Ese era Greaves, un jugador que brillaba con luz propia y que en 169 partidos como jugador blue, hizo 132 anotaciones que difícilmente serán olvidadas.



En su momento fue criticado por estar en las filas del equipo que lo vio nacer por tan corto tiempo, pero esas cuatro temporadas le bastaron para convertirse en una auténtica leyenda.

2. Bobby Tambling

Tambling destacó como uno de los grandes arietes en la historia del Chelsea y figura como el segundo máximo goleador del club. El atacante firmó 202 tantos con los Blues, quedando a solo nueve goles del liderato histórico que le pertenece a Frank Lampard.



Durante su etapa en Stamford Bridge conquistó la Copa de la Liga en 1965 y también tuvo participación con la selección inglesa, con la que disputó tres encuentros en la década de los sesenta.

1. Didier Drogba

Sin lugar a dudas fue el jugador que más hizo destacar José Mourinho. El el cuarto máximo goleador del Chelsea en todas las competencias y fue clave en la primera UEFA Champions League en la historia del club. Era un guerrero en el área y sus goles maravillaron a la afición.



Anotó la impresionante cantidad de nueve goles en diez finales que jugó con el Chelsea, entre ellos el tanto que significó el empate en la final de la Champions de 2012.

