Los mejores delanteros jóvenes para fichar en el modo carrera del FIFA 23

El FIFA 23 continúa causando sensación entre los gamers aficionados a las ediciones futboleras de EA Sports. Entre lo mejor del juego son sus gráficos y la realidad aumentada que se puede disfrutar.

En esta ocasión te presentamos a los 10 mejores delanteros jóvenes que puedes fichar en el modo carrera.

10. Youssoufa Moukoko - 69

FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUND | ANNEGRET HILSE/GettyImages

Con 17 años de edad, aparece en el top como uno de los mejores delanteros jóvenes el camerunés Youssoufa Moukoko. El ariete milita en el Borussia Dortmund y cuenta con una media general de 69, misma que puede incrementarse a 89.

9. Joe Gelhardt - 72

Leeds United v Cardiff City: Emirates FA Cup Third Round Replay | Gareth Copley/GettyImages

Con 20 años de edad, aparece en nuestro top el atacante inglés del Leeds United Joe Gelhardt. El futbolista es una de las promesas con las que cuenta la selección de La Rosa.



En esta nueva edición del juego posee una carta de 72, misma que puede alcanzar una máxima de 87.

8. Georginio Rutter - 75

FC Schalke 04 v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Con una valoración en el juego de 75 aparece el ariete Georginio Rutter. El francés cuenta con 20 años de edad, y militaba en el Hoffenheim de la Bundesligahasta que apareció el Leeds y se lo llevó a la Premier League.



Su capacidad de reacción, así como sus regates dentro del área lo hacen que su carta pueda alcanzar los 85.

7. Goncalo Ramos - 74

SL Benfica v CD Santa Clara - Liga Portugal Bwin | Zed Jameson/MB Media/GettyImages

El delantero Goncalo Ramos milita en el Benfica, cuenta con 21 años, es portugués y posee un desarrollado olfato goleador.



En esta nueva edición del FIFA 23 cuenta con una media de 74, aunque si se explotan todas sus habilidades puede alcanzar los 85.

6. Brennan Johnson - 72

Coventry City v Nottingham Forest - Sky Bet Championship | James Williamson - AMA/GettyImages

En el octavo sitio del ranking se encuentra el portugués Brennan Johnson del Nottingham. Cuenta con 21 años de edad y es de las joyas en bruto con las que cuenta el equipo.



En el FIFA 23 suma una media general de 72, con la posibilidad de incrementar a los 82. Entre sus principales facultades aparece la potencia del disparo.

5. Armando Broja - 75

Southampton FC v Chelsea FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Ya entrados en los 5 primeros lugares de este top figura Armando Broja. El delantero del Chelsea de la liga francesa cuenta con 21 años de edad.



En lo que respecta en el FIFA 23, el ariete tiene una media general de 75, pudiendo alcanzar una puntuación de 85.

4. Karim Adeyemi - 75

FBL-GER-CUP-1860 MUNICH-DORTMUND | CHRISTOF STACHE/GettyImages

El joven alemán Karim Adeyemi milita en el Borussia Dortmund, teniendo un costo en el mercado de piernas que ronda en los 35 millones de euros.



En el juego el atacante de 20 años de edad, cuenta con una calificación de 75, y si se desarrollan todas sus habilidades, alcanza una máxima de 87.

3. Brian Brobbey - 76

Ajax U23 v Go Ahead Eagles - Dutch Keuken Kampioen Divisie | Soccrates Images/GettyImages

Uno de los jugadores que más relevancia ha tomado en los últimos meses es el holandés Brian Brobbey. Con 20 años de edad, el atacante del Ajax cuenta con una media general de 76, misma que puede alcanzar un puntaje de 85.



Sin duda, es uno de los elementos favoritos por parte de un sector considerable de gamers.

2. Hugo Ekitike - 76

Paris Saint Germain v Montpellier - French League 1 | Soccrates Images/GettyImages

En el segundo lugar del top aparece el jugador del PSG Hugo Ekitike. El ariete es una de las principales figuras con las que cuentan los Colchoneros, y en el juego posee una media general de 76.



Si se potencializan cada una de sus habilidades, el francés de 20 años de edad, puede alcanzar 85 en su carta.

1. Charles De Ketelaere - 78

Atalanta BC v AC Milan - Serie A | Giuseppe Cottini/GettyImages

¿Qué decir de Charles De Ketelaere? Sin duda, hoy por hoy uno de los mejores jóvenes jugadores que comienza a despuntar.



El delantero belga del Milan cuenta con 21 años de edad, y una carrera prometedora. En el juego es de los más buscados por los aficionados y cuenta con una carta inicial de 78, pudiendo llegar al 88.