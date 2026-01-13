Los mejores entrenadores de futbol que actualmente están sin equipo

Ser entrenador es un trabajo brutal. Cuando los resultados fluyen y la confianza es alta, no hay mejor trabajo en el mundo. Pero en el momento en que el rendimiento baja, el ánimo cambia rápido y casi siempre es el entrenador quien paga el precio.

Incluso la élite del juego no es inmune. El estancamiento táctico, las disputas públicas, la política de los despachos o la simple mala suerte han dejado a varios entrenadores de alto nivel actualmente sin trabajo. Y, al contrario de lo que se cree, volver a subir a la escalera de los banquillos no siempre es fácil.

Aquí están algunos de los mejores entrenadores que actualmente se encuentran en la fila del desempleo.

1. Enzo Maresca

Qué tan bueno es realmente Enzo Maresca como entrenador sigue siendo difícil de juzgar. Su primera experiencia en el banquillo fue en el Parma, donde fue despedido tras no lograr sacarlos de la Serie B. Después de un breve periodo como uno de los asistentes de Pep Guardiola en el Manchester City, llevó al Leicester City de vuelta a la Premier League con estilo, lo que le valió el puesto en el Chelsea.



En Stamford Bridge, la etapa de Maresca fue agridulce. A veces, los Blues parecían imparables; otras veces, caóticos. La rotación constante de la plantilla, selecciones desconcertantes, fichajes cuestionables, el mal manejo de los jugadores descartados y los arrebatos públicos contra la jerarquía del club contribuyeron a su caída. Muchas decisiones parecían estar fuera de su control o fuertemente influenciadas desde arriba. Aun así, la forma de su salida —negándose a hablar con los medios tras el que resultó ser su último partido— y su incapacidad para sacar lo mejor de una plantilla de mil millones de libras harán que cualquier empleador potencial sea cauteloso.

2. Rúben Amorim

Rúben Amorim fue señalado como el último salvador potencial del Manchester United tras el fin del reinado de Erik ten Hag. Sin embargo, la gestión del portugués hizo que la de su predecesor pareciera un éxito rotundo.



Aferrado al esquema táctico que ayudó al Sporting de Lisboa a dominar en Portugal, fue esta obsesión la que finalmente lo llevó a su fin en Manchester. A pesar de la afirmación de Sir Jim Ratcliffe de que Amorim tendría tres años para demostrar su valía en Old Trafford, la directiva cortó por lo sano a principios de 2026, tras no mostrar un progreso perceptible durante su primera temporada completa a cargo. El portugués se marchó con el peor récord en la Premier League de todos los entrenadores del Man Utd, y es probable que se mantenga alejado de las costas inglesas por el resto de su carrera. Es otro entrenador talentoso devorado por la maldición del Teatro de los Sueños, aunque muchos se preguntarán si sus ideales facilitarán alguna vez un éxito sostenido al más alto nivel.

3. Xabi Alonso

El Real Madrid reconoció la necesidad de tomar un camino alternativo tras una decepcionante campaña 2024-25 dirigida por Carlo Ancelotti. Llegó Xabi Alonso tras una etapa mágica en el Bayer Leverkusen, y la mayoría esperaba que Alonso trabajara a la perfección en un entorno familiar.



Sin embargo, el tiempo del español como jefe blanco llegó a su fin después de solo siete meses. Con algunos jugadores incapaces de adaptarse al enfoque más intervencionista del entrenador, el presidente Florentino Pérez puso en duda la capacidad de Alonso para liderar un proyecto exitoso a largo plazo en la capital, y lo destituyó tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España a principios de 2026.

4. Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ha declarado públicamente que no tiene intención de asumir otro cargo de entrenador, pero el hecho de que terminara un año sabático para unirse al grupo Red Bull como Jefe Global de Fútbol sugiere que todavía tiene una inquietud que necesita matar.



El estatus del alemán como uno de los entrenadores de élite del mundo es indiscutible. Primero, Klopp terminó con la dominación del Bayern Múnich en la Bundesliga para ganar dos títulos seguidos con el Borussia Dortmund, antes de una etapa legendaria en el Liverpool que dio al club su primera corona de la Premier League —terminando con una sequía de 30 años en la máxima categoría— y un sexto triunfo en la Champions League. Además de otros éxitos en copas, Klopp popularizó la presión de alta intensidad y transformó las carreras de Mohamed Salah, Sadio Mané y Virgil van Dijk, por nombrar solo a tres. El hecho de que su nombre siempre aparezca en la conversación cada vez que hay un puesto importante disponible lo dice todo.

5. Zinedine Zidane

Zinedine Zidane lleva tiempo sin trabajar, aunque no está claro si busca activamente un regreso. Hay pocas dudas de que clubes y selecciones nacionales lo han tanteado, pero no ha vuelto al banquillo desde que dejó el Real Madrid. Zidane abandonó el Bernabéu por segunda y última vez en 2021. Su tiempo en Madrid estuvo cargado de trofeos, pero siempre le ha seguido el debate sobre cuánto de ese éxito se debió a su agudeza táctica frente a la plantilla plagada de estrellas que tenía a su disposición. Con la creencia generalizada de que está esperando el puesto de seleccionador de Francia, el próximo movimiento de Zidane, si es que llega, será una de las historias más intrigantes del fútbol.

6. Xavi Hernández

Xavi no fue exactamente el idealista que muchos esperaban, pero su vena pragmática le dio un éxito tangible, especialmente el título de La Liga 2022-23 del Barcelona. Visto inicialmente como la figura para guiar al club hacia una nueva era en medio de crecientes problemas extradeportivos, el exjugador fue finalmente devorado por el infame "entorno" del Barça. Su última temporada al mando fue turbulenta y desarticulada, planteando dudas sobre su idoneidad a largo plazo en el nivel más alto. Un buen entrenador, sin duda. Si realmente puede ser uno de élite sigue abierto a debate.

7. Thiago Motta

Thiago Motta parece sentirse atraído por proyectos donde las probabilidades están en su contra. Su debut como entrenador en el Genoa fue breve y difícil, terminando en despido tras solo 10 partidos. Sin embargo, encontró su sitio en el Spezia, manteniendo al club en la Serie A a pesar de una sanción de fichajes inminente y las expectativas generalizadas de descenso.



El siguiente reto de Motta fue en el Bologna, donde volvió a superar las expectativas. Los llevó a un sólido noveno puesto antes de orquestar una campaña notable que aseguró el fútbol de Champions League: la primera vez que el Bologna saboreaba la máxima competición europea desde 1965. En lugar de probarse en Europa con el Bologna, Motta regresó a la Juventus, su antiguo club, para una etapa de 42 partidos que resultó desastrosa, produciendo el porcentaje de victorias más bajo para la Vecchia Signora en más de una década. Dondequiera que aterrice a continuación, es probable que sea un club más pequeño donde las expectativas sean manejables, en lugar de un peso pesado con poco margen de error.

8. Ange Postecoglou

La última etapa de Ange Postecoglou en el Nottingham Forest fue nada menos que catastrófica. Despedido en octubre de 2025 después de solo 39 días, se convirtió en el entrenador con el reinado más corto en la historia del club, marchándose con cero victorias en ocho partidos.



En su defensa, sin embargo, el australiano tiene un historial de éxito comprobado. Ha levantado trofeos con el South Melbourne y el Brisbane Roar en su tierra natal, ganó títulos en Japón con el Yokohama Marinos, conquistó Escocia con el Celtic e incluso guio al Tottenham Hotspur a la gloria de la Europa League a pesar de terminar 17º en la Premier League. Su estilo implacable y de alta intensidad puede que no siempre entusiasme a los aficionados —o a los jugadores, que a menudo parecen agotados— pero, como él mismo dice, suele ganar trofeos en su segunda temporada... si llega tan lejos. Es simplemente su forma de ser.

9. Roger Schmidt

El experimentadísimo entrenador alemán vuelve al mercado tras ser destituido por el Benfica al inicio de la temporada 2024-25. Los equipos de Roger Schmidt suelen ser emocionantes de ver, y su Benfica era a menudo imperdible, particularmente durante su campaña ganadora del título 2022-23. Aunque Schmidt ha asumido desde entonces un papel como Asesor Global de Fútbol de la J.League, no se debe descartar un regreso a los banquillos si surge la oportunidad adecuada.

10. Joachim Löw

Joachim Löw pasó 15 años a cargo de la selección alemana, supervisando uno de los periodos más exitosos en la historia del fútbol del país. Su reinado alcanzó la cima con la gloria de la Copa del Mundo en 2014, habiendo guiado ya a Alemania a la final de la Eurocopa 2008 seis años antes. Lo que sigue sin estar claro es si ese éxito se trasladaría de nuevo al fútbol de clubes. Löw ha estado sin trabajo desde que dejó el cargo en 2021 y no ha dirigido a un club desde 2004, lo que deja un gran signo de interrogación sobre su próximo movimiento.

11. Gareth Southgate

Sir Gareth Southgate devolvió un sentimiento de bienestar ausente durante mucho tiempo a la selección nacional de Inglaterra, uniendo inicialmente a jugadores y aficionados por igual. El exjefe del Middlesbrough dimitió tras la Eurocopa 2024 como uno de los entrenadores más exitosos de Inglaterra solo por resultados.



No todo fue positivo, sin embargo. Las derrotas en dos finales de la Eurocopa resultaron difíciles de digerir, mientras que Southgate fue frecuentemente criticado por sectores de la prensa y la afición inglesa por su enfoque táctico cauteloso. Después de ocho años en el banquillo de Wembley, será fascinante ver si Southgate elige regresar a la gestión de clubes.

12. Laurent Blanc

Laurent Blanc fue un ganador en serie como jugador y ha llevado ese pedigrí a los banquillos. Ha levantado títulos de la Ligue 1 y otros honores en Francia con el Burdeos y el Paris Saint-Germain, y más recientemente guio al Al-Ittihad a la corona de la Saudi Pro League en 2024-25, solo para ser despedido polémicamente tras una sola derrota en la temporada siguiente. Lamentablemente, a Blanc se le recuerda a menudo por su desafortunada etapa con la selección francesa, dimitiendo tras la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2012 entre rumores de malestar en el vestuario. Aparte de algunos periodos cortos y menos exitosos en Al-Rayyan y Lyon, su historial como entrenador ha sido sumamente impresionante.





13. Will Still

No hace mucho, Will Still era aclamado como uno de los talentos jóvenes más brillantes de Europa. Con solo 30 años, era el técnico más joven de las cinco grandes ligas europeas cuando se hizo cargo del Reims, donde comenzó con una racha de 14 partidos invicto, impresionando a los medios con su fluido francés y su agudeza táctica.



Desde entonces, sin embargo, las cosas han ido cuesta abajo. En mayo de 2024, poco antes del final de la temporada de la Ligue 1, Still dejó el Reims por mutuo acuerdo. Su equipo ocupaba la 11ª posición, habiendo ganado solo dos de sus últimos 14 partidos. Siguió una temporada olvidable en el Lens y, más recientemente, sufrió una etapa de 16 partidos en el Southampton, logrando solo cuatro victorias antes de ser destituido. El ritmo de su declive ha sido sorprendente y, aunque sigue siendo joven y talentoso, es difícil imaginarlo atrayendo a muchos pretendientes en el futuro cercano.

14. Lucien Favre

Lucien Favre ha sido una presencia de altibajos en los banquillos a lo largo de su carrera. Logró un éxito impresionante con el Borussia Mönchengladbach y durante su primera etapa en el Niza, pero tuvo dificultades para cumplir con las expectativas tras mudarse al Borussia Dortmund. Un regreso al Niza resultó efímero y sin éxito, durando solo media temporada, y Favre ha estado sin trabajo desde enero de 2023. Aun así, su inteligencia táctica y experiencia significan que todavía tiene mucho que ofrecer al club adecuado.