Los mejores equipos de la Liga MX tras la mitad del Clausura 2026 - rankeados

Los mejores equipos de la Liga MX en el Torneo Clausura 2026 tras casi la primera mitad del torneo (después de la Jornada 8 de 17, con ocho partidos jugados por equipo) se basan en la tabla general de clasificación actualizada al 2 de marzo de 2026.

A continuación, este es el ranking de los mejores ocho equipos del certamen enfocándonos en los líderes y contendientes favoritos para meterse a la Liguilla y competir por el título.

8. Club América

Las Águilas no han tenido el mejor desempeño | Jam Media/GettyImages

América completa el top 8 con 11 puntos tras un torneo irregular. En la Jornada 8 sufrieron una goleada 1-4 ante Tigres UANL (descontó Brian Rodríguez) que evidenció sus problemas. Cuentan con un plantel de calidad y experiencia en Liguillas pero muestran altibajos fuertes con defensa frágil en duelos clave.



Brian Rodríguez y delanteros experimentados son sus principales armas. Su rendimiento reciente marca un bajón notable y aunque aún están en zona de liguilla deben reaccionar pronto para no peligrar su clasificación ante un certamen muy competitivo.

7. Atlas FC

Atlas está en zona de Liguilla | Simon Barber/GettyImages

Atlas acumula 13 puntos con cuatro victorias, un empate y tres derrotas, anotando 11 goles pero recibiendo 13 para una diferencia de -2. Sorprenden con un arranque sólido pese a una defensa permeable que ha permitido muchos goles.



En la Jornada 8 cayeron 1-3 ante Juárez, pero han mostrado capacidad de remontada en otros encuentros. Su intensidad, goles repartidos y espíritu combativo los mantienen competitivos, aunque la diferencia negativa refleja vulnerabilidad defensiva. Arturo González aporta goles y liderazgo desde el mediocampo. Se ubican en zona de clasificación por ahora y necesitan cerrar mejor atrás para mantenerse en el top.

6. Tigres UANL

Tigres UANL viene de golear a domicilio al América | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tigres UANL llega a 13 puntos con cuatro victorias, un empate y tres derrotas, con 15 goles a favor y 9 en contra para +6 de diferencia. Poseen uno de los ataques más potentes del torneo y en la Jornada 8 dieron un golpe de autoridad al golear 4-1 al América con doblete de Juan Brunetta más tantos de Jesús Angulo y Ángel Correa.



El poderío ofensivo brutal con jugadores desequilibrantes y experiencia es su mayor virtud, pero la defensa resulta vulnerable en varios partidos generando altibajos. Brunetta destaca con goles y asistencias, Ángel Correa y Marcelo Flores (con tres goles) suman explosividad en delantera. Tras algunos altibajos la goleada reciente los impulsa fuerte y con este ataque pueden escalar rápidamente si ajustan atrás.

5. Club Pachuca

Pachuca trata de encontrar un balance más positivo | Angel Delgado/GettyImages

Pachuca tiene 14 puntos con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, anotando nueve goles y recibiendo seis para tener una diferencia de +3. Mantienen un balance sólido en general, pero sufrieron un tropiezo en la Jornada 8 al caer 0-1 ante Mazatlán en la ‘Perla del Pacífico’.



Su experiencia en torneos cortos, transiciones rápidas y buen manejo de balón son sus armas principales, aunque muestran inconsistencia fuera y dependen mucho de su referente en ataque. Salomón Rondón es clave con cuatro goles y liderazgo ofensivo. Su rendimiento mezcla victorias con algunos tropiezos, pero se mantienen en zona de Liguilla directa, necesitan recuperar confianza para consolidarse.

4. Pumas UNAM

Pumas UNAM se mantiene invicto | Francisco Vega/GettyImages

Pumas UNAM ostenta 16 puntos con cuatro victorias, cuatro empates y cero derrotas, marcando 15 goles y concediendo siete para +8. Son el otro equipo invicto total y en la Jornada 8 rescataron un 1-1 valioso ante Tijuana de visita, extendiendo su racha sin perder.



Destacan por un poderío ofensivo fluido con capacidad de remontada y solidez en casa, aunque los múltiples empates les impiden sumar más y cerrar partidos con mayor contundencia. Juninho anota cuatro goles clave, Uriel Antuna aporta creatividad y peligro constante, y la dupla ofensiva resulta letal. Su récord invicto con empates valiosos los mantiene muy sólidos y peligrosos, si convierten algunos empates en victorias escalarán rápidamente en la tabla.

3. Chivas

Chivas iniciaron el torneo con seis triunfos seguidos | Agustin Cuevas/GettyImages

Chivas también suma 18 puntos con seis victorias, cero empates y dos derrotas, anotando 12 goles y recibiendo ocho para una diferencia de +4. Arrancaron perfectos con seis triunfos seguidos y liderato, pero cayeron en dos partidos consecutivos incluyendo el 0-2 ante Toluca en la Jornada 8.



Su estilo se basa en un ataque dinámico con presión alta y garra en duelos importantes, sin embargo, la defensa se expone en transiciones rápidas y las derrotas recientes revelan irregularidad. Armando González brilla como segundo goleador del torneo con cinco tantos, Roberto Alvarado aporta velocidad y desborde por las bandas, y el mediocampo creativo mantiene el ritmo. Tras un inicio impecable, buscan recuperar el paso para no alejarse de la cima, aún en zona alta, pero necesitan consistencia inmediata tras dos derrotas en fila.

2. Deportivo Toluca FC

El Toluca es el vigente bicampeón del fútbol mexicano | Agustin Cuevas/GettyImages

Toluca acumula 18 puntos con cinco victorias, tres empates y cero derrotas, registrando 11 goles a favor y solo dos en contra para una diferencia de +9 que resalta su defensa como la mejor del torneo. Permanecen invictos junto a Pumas UNAM y en la Jornada 8 vencieron 2-0 a Chivas en casa con tantos de Jesús Gallardo y Jorge Díaz, lo que les permitió escalar temporalmente al subliderato.



Su fortaleza radica en una solidez defensiva extrema con portería casi impenetrable y efectividad en contragolpes, aunque el ataque es más conservador y depende de momentos puntuales. Paulinho es uno de los goleadores destacados con cuatro tantos. Tras empates iniciales, han hilvanado una racha ganadora que los convierte en candidatos fuertes, su invicto los hace muy peligrosos rumbo a la Liguilla y buscarán el tricampeonato.

1. Cruz Azul

Cruz Azul es líder general de la clasificación | Azael Rodriguez/GettyImages

Cruz Azul lidera la tabla con 19 puntos gracias a seis victorias, un empate y una derrota, anotando 15 goles y recibiendo ocho para una diferencia de +7. La Máquina se convirtió en el nuevo mandamás solitario después de imponerse 2-0 a Monterrey en el ‘Gigante de Acero’ con goles de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, extendiendo una racha positiva donde han ganado sus últimos encuentros clave.



Muestran un equilibrio impresionante entre ataque fluido con transiciones rápidas y una defensa que ha ganado solidez, aunque a veces sufren en duelos aéreos fuera de casa. Jugadores como José Paradela destacan con goles y asistencias fundamentales, Rotondi aporta gol y motor en el medio, y Palavecino brinda creatividad constante.



Su rendimiento reciente es muy fuerte con victorias consecutivas que los posicionan como favoritos serios al título si mantienen esta consistencia, especialmente con la doble fecha de la Jornada 9 por delante.

