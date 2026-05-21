En la Premier League hay una regla de oro: nadie está completamente a salvo. A lo largo de los años, clubes históricos y planteles llenos de grandísimos jugadores descubrieron que una mala temporada alcanza para pasar de pelear por Europa a luchar por no descender.

Ese miedo hoy ronda al Tottenham. A falta de una fecha para el final del campeonato, los Spurs llegan apenas dos puntos por encima del West Ham y todavía no tienen asegurada la permanencia. Una victoria frente al Everton resolvería todo. Incluso un empate debería alcanzarle gracias a la amplia diferencia de gol respecto a los Hammers. Pero si pierde y el West Ham vence al Leeds, uno de los clubes más poderosos y reconocidos de Inglaterra podría protagonizar un descenso que parecía imposible meses atrás.

No sería la primera vez que un equipo grande termina cayendo contra todos los pronósticos. A continuación, repasamos algunos de los mejores equipos de la historia de la Premier League que, pese a contar con figuras, proyectos ambiciosos o enormes expectativas, igualmente terminaron perdiendo la categoría.

Los mejores equipos históricos de la Premier League que terminaron descendiendo

6. Blackpool (2010/11)

Manchester United V Blackpool, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El Blackpool apenas estuvo una temporada en la Premier League, pero dejó un recuerdo mucho más importante que muchos equipos que pasaron años en la categoría. Recién ascendido y con uno de los planteles más modestos del torneo, el equipo de Ian Holloway eligió competir atacando sin especular, incluso contra los gigantes. El resultado fueron partidos caóticos, entretenidos y una campaña que todavía muchos recuerdan con cariño.



Aquel equipo tuvo en Charlie Adam a su cerebro futbolístico y en DJ Campbell a su principal arma ofensiva. El delantero marcó 13 goles en liga y fue clave para mantener con vida a un Blackpool que convirtió 55 tantos, una cifra llamativa para un equipo que terminó descendiendo. El gran problema estuvo atrás: recibió 78 goles, la peor marca defensiva del campeonato.



Pese a todo, el descenso se definió por detalles. Blackpool llegó a la última fecha con posibilidades reales de salvarse, pero cayó 4-2 ante el Manchester United y terminó bajando con 39 puntos, apenas uno menos que los Wolves que acabaron salvándose.

5. Newcastle (2008/09)

Soccer - Premier League - Aston Villa vs. Newcastle United | Matthew Ashton/GettyImages

El descenso del Newcastle en 2009 sigue siendo uno de los más sorprendentes de la era Premier. No solo por tratarse de uno de los clubes más populares de Inglaterra, sino porque el plantel tenía jugadores demasiado importantes para terminar perdiendo la categoría. El equipo ganó apenas siete partidos en toda la liga en medio de un caos institucional.



La inestabilidad fue constante. Kevin Keegan dejó el cargo al inicio de la campaña tras conflictos con la dirigencia, Joe Kinnear asumió en medio de polémicas y problemas de salud, Chris Hughton tomó el equipo de forma interina y finalmente apareció Alan Shearer, ídolo absoluto del club, para intentar salvar la situación en las últimas jornadas. No alcanzó. Newcastle descendió por primera vez desde 1993 tras cerrar la temporada con una derrota ante Aston Villa.



Si revisamos aquel plantel encontraremos a Michael Owen, ganador del Balón de Oro, Damien Duff, Obafemi Martins, Mark Viduka, Joey Barton o Nicky Butt, además del propio Shearer en el banco. Una muestra más de que en el fútbol no alcanza con los nombres.

4. Blackburn Rovers (1998/99)

Players | Clive Brunskill/GettyImages

Pocos descensos fueron tan inesperados como el del Blackburn Rovers en 1999. Apenas cuatro años antes había sido campeón de la Premier y todavía conservaba gran parte importante de aquel plantel. De hecho, la temporada anterior había terminado sexto, por lo que muchos imaginaban al equipo peleando nuevamente por puestos europeos, no la permanencia.



En el equipo seguían pesos pesados como Chris Sutton, Jason Wilcox o Tim Flowers, mientras comenzaban a aparecer jóvenes promesas como Damien Duff. Pero al equipo le faltaban muchas cosas, y sobre todo gol. Ganó apenas cinco partidos en toda la campaña y fue el segundo conjunto con menos tantos anotados (38).



El resultado fue un desplome difícil de explicar para un club que pocos años antes había estado en lo más alto. Con 35 puntos, quedó anteúltimo y descendió para luego atravesar dos temporadas en la First Division antes de regresar a la Premier en 2001/02.

3. Middlesbrough (1996/97)

English Soccer - Leeds United v Middlesbrough | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Uno de los casos más extraños entre los grandes descendidos de la Premier. No solo tenía talento de sobra para mantenerse, sino que llegó a dos finales nacionales en ese mismo año: la FA Cup y la Copa de la Liga. Aun así, terminó perdiendo la categoría. Y cayendo en ambas finales.



En ese Middlesbrough se lucía el brasileño Juninho Paulista, acompañado en ataque por el experimentado Fabrizio Ravanelli, autor de 31 goles en aquella temporada. Con esos nombres, parecía difícil imaginar al club luchando abajo. Sin embargo, cerró el campeonato anteúltimo con 39 puntos y perdió la categoría.



Un dato que no debe pasarse por alto es la sanción recibida durante la temporada. Por no presentarse a un partido ante Blackburn Rovers debido a una crisis de lesiones y enfermedades en el plantel, el club perdió tres puntos. Sin esa penalización, Middlesbrough se habría quedado en la Premier.

2. Leeds United (2003/04)

Soccer - FA Barclaycard Premiership - Bolton Wanderers v Leeds United | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Hubo una época en la que imaginar al Leeds fuera de la Premier parecía absurdo. El club había alcanzado semifinales de Champions League en 2001 y estaba acostumbrado a competir bien arriba en la Premier. Su descenso en 2004 sigue siendo recordado como uno de los derrumbes más bruscos del fútbol inglés moderno.



La caída empezó fuera del verde césped. Una deuda cercana a los 100 millones de libras obligó al club a vender figuras constantemente para equilibrar las cuentas y el proyecto deportivo terminó desarmándose. Aun así, el plantel conservaba jugadores importantes como Mark Viduka, máximo goleador del equipo aquella temporada con 11 tantos en liga, además de Alan Smith y David Batty.



No alcanzó. Leeds terminó penúltimo con 33 puntos, seis por debajo del Everton, el peor clasificado de los que lograron la permanencia. Recibió 79 goles, convirtiéndose en el equipo más goleado de aquella Premier

Y lo más duro es que el club debió aguardar 16 años para regresar a la máxima categoría, recién en 2020 de la mano de Marcelo Bielsa.

1. West Ham (2002/2003)

Paulo Di Canio, Trevor Brooking and Jermaine Defoe of West Ham United look dejected as they walk off | Ross Kinnaird/GettyImages

En la temporada 2017/18, el West Ham sumó 42 puntos y terminó 13°. Quince años antes había sumado exactamente la misma cantidad. Y descendió. Sigue siendo el mayor puntaje registrado por un equipo relegado en toda la historia de la Premier League.



El equipo reunía nombres como Paolo Di Canio, Michael Carrick, David James y un joven Jermain Defoe, mientras comenzaban a aparecer talentos como Joe Cole o Glen Johnson. Nadie hubiera imaginado un desenlace como el que ocurrió.



El descenso marcó el final de una generación y un punto de inflexión en el club. Varias figuras abandonaron el club en los meses siguientes y los Hammers debieron pasar temporadas reconstruyéndose.