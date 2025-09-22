Los mejores extremos derechos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

La nueva entrega del EA Sports FC 25 está por llegar a nuestras consolas el próximo 27 de septiembre y es necesario saber con qué jugadores podemos contar para afrontar nuestros duelos de este videojuego. Aquí repasaremos quiénes son los mejores extremos derechos con ratings confirmados, incluidos hombres y mujeres, siendo estas últimas de gran valor en el famoso modo Ultimate Team, tal es así, que una jugadora del Barcelona lidera esta lista.

Desde el año pasado la incorporación del futbol femenil al FC 24 fue de gran relevancia para los y las fans del videojuego, una jugada magistral para Electronic Arts, que si bien se quedó sin el naming de la FIFA, con esta integración, generaron mayor gusto e información sobre el presente que vive el deporte en su rama femenil.

Caroline Graham Hansen, futbolista noruega del Barcelona, encabeza esta lista con una media de 90, con lo que se convertirá en la mejor extrema por derecha del videojuego, un punto por encima de Mohamed Salah del Liverpool y dos arriba de Phil Foden, jugador del Manchester City.

El poderío de Hansen se basa en sus 90 puntos de dribbling y sus 90 de aceleración, además de que en el rubro del físico, su aguante mejoró tres puntos con respecto a la edición pasada, algo digno de conocerse para que sí o sí elijas a esta jugadora entre tu once ideal.

Los mejores extremos derechos del EA Sports FC 25