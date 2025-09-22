Sports Illustrated Fútbol

Los mejores extremos derechos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

Una posición que debe de combinar ataque y defensa, tiene gran talento.
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve
FC Barcelona Femeni v Alhama CF - Liga F Moeve | Pedro Salado/GettyImages

La nueva entrega del EA Sports FC 25 está por llegar a nuestras consolas el próximo 27 de septiembre y es necesario saber con qué jugadores podemos contar para afrontar nuestros duelos de este videojuego. Aquí repasaremos quiénes son los mejores extremos derechos con ratings confirmados, incluidos hombres y mujeres, siendo estas últimas de gran valor en el famoso modo Ultimate Team, tal es así, que una jugadora del Barcelona lidera esta lista.

Desde el año pasado la incorporación del futbol femenil al FC 24 fue de gran relevancia para los y las fans del videojuego, una jugada magistral para Electronic Arts, que si bien se quedó sin el naming de la FIFA, con esta integración, generaron mayor gusto e información sobre el presente que vive el deporte en su rama femenil.

Caroline Graham Hansen, futbolista noruega del Barcelona, encabeza esta lista con una media de 90, con lo que se convertirá en la mejor extrema por derecha del videojuego, un punto por encima de Mohamed Salah del Liverpool y dos arriba de Phil Foden, jugador del Manchester City.

El poderío de Hansen se basa en sus 90 puntos de dribbling y sus 90 de aceleración, además de que en el rubro del físico, su aguante mejoró tres puntos con respecto a la edición pasada, algo digno de conocerse para que sí o sí elijas a esta jugadora entre tu once ideal.

Los mejores extremos derechos del EA Sports FC 25

Jugador(a)

Equipo

Rating

Caroline Graham Hansen


Barcelona

90

Mohamed Salah


Liverpool

89

Phil Foden


Manchester City


88

Lionel Messi


Inter Miami


88

Kadidiatou Diani


Lyon

88

Beth Mead


Arsenal

88

Bukayo Saka


Arsenal

87

Rodrygo

Real Madrid


86

Ousmane Dembélé


París Saint Germain


86

Lauren James


Chelsea

86

