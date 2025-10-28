Sports Illustrated Fútbol

Los mejores extremos y medios izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Una de las posiciones con más talento en el juego y una de las más importantes en el fútbol actual.
Miguel Delucio|
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-HAMBURG
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-HAMBURG | RONNY HARTMANN/GettyImages

El extremo izquierdo en el fútbol actual es probablemente la posición más importante. Grandísimas estrellas del orbe están en dicha parte del campo y claro, para el modo carrera del FC 26 también hay jóvenes promesas que irrumpirán en el futuro, si los llevas bien.

Así, vamos a crear una lista de los mejores prospectos. Cabe recordar que jugadores como Alex Baena, Nico Williams o Bradley Barcola no aparecerán en esta lista ya que superan los 45 millones de euros en valor y ya son estrellas consolidadas.

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Antonio Nusa

RB Leipzig

20

77

89

25.5 mde

Rio Ngumoha

Liverpool

16

68

88

3.3 mde

Assane Diao

Como

19

76

87

16 mde

Christos Tzolis

Club Brujas

23

80

87

42.5 mde

Leo Sauer

Feyenoord

19

72

86

5.5 mde

Jean-Mattéo Bahoya

Eintracht Frankfurt

20

75

86

12.5 mde

Moleiro

Villarreal

21

79

86

35.5 mde

Malick Fofana

Olympique Lyon

20

78

86

31 mde

Diego López

Valencia

23

78

86

31 mde

Mikey Moore

Rangers FC

17

72

86

5.5 mde

mde: millones de euros.

1. Antonio Nusa (RB Leipzig)

Antonio Nusa
RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El noruego es sin lugad a duda uno de los mejores prospectos del juego en general. Su costo es algo elevado (25.5 millones de euros) pero puede llegar a ser titular inmediatamente y con un buen plan de desarrollo, subir en su primera temporada hasta rascar los casi 90 de media.

Rating: 77
Potencial: 89

2. Rio Ngumoha (Liverpool)

Rio Ngumoha
Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Una alternativa económica y que hasta en préstamo con opción a compra puedes conseguir. El jovencito de apenas 16 años será una estrella, pero no tiene espacio en los Reds. Te tomará un par de temporadas, pero su crecimiento lo hará uno de los mejores en la posición.

Rating: 68
Potencial: 88

3. Assane Diao (Como)

Assane Diao
Como 1907 v FC Sudtirol - Coppa Italia | Marco Luzzani/GettyImages

90 de aceleración y velocidad son sus cartas de presentación. Necesita mejorar en la creación de juego, pero en cuestiones físicas, tienes a un gran extremo que además tiene el rostro escaneado. Es un fichaje de costo medio.

Rating: 76
Potencial: 87

4. Christos Tzolis (Club Brujas)

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE
FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

El griego es de los fichajes más caros de esta lista. Apenas entró con 42.5 millones de euros, pero es que ya es un jugador sumamente completo y que al ficharlo, tendrás rápidamente a una estrella que, por si fuera poco, con su 85 de stamina, no tendrás que preocuparte por su cansancio.

Rating: 80
Potencial: 87

5. Leo Sauer (Feyenoord)

Leo Sauer
Heracles Almelo v Feyenoord - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Otra opción económica para tu modo carrera. Su sueldo es bajo gracias a que en la Eredevisie así se manejan, por lo que en cuestiones económicas, es de lo más accesible de la lista. Otro velocista, pero que necesitas desarrollar bien en la parte de creación de juego y definición.

Rating: 72
Potencial: 86

6. Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt)

Jean-Matteo Bahoya
Sport-Club Freiburg v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con una velocidad de 97, es de los más rápidos de todo el FC 26. Además, es relativamente bueno centrando, cosa que para el juego por las bandas ayuda mucho. Su costo no es tan elevado (12.5 millones de euros) y si tienes la oportunidad, solo trabaja en su stamina que es de 66.

Rating: 75
Potencial: 86

7. Moleiro (Villarreal)

Alberto Moleiro
Villarreal CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El español es un invitado frecuente en esta lista desde hace ya varias ediciones. Ahora pasó al Submarino Amarillo para ser el que tome el lugar que dejó Yeremy Pino. Destaca su buena visión de campo, por lo que en pases filtrados destacará y en cuestiones físicas es muy completo.

Rating: 79
Potencial: 86

8. Diego López (Valencia)

Diego Lopez
Valencia CF v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El español es el medio ideal para que tu táctica sea juego por las bandas. Excelente centrando y creando oportunidades desde su posición. Cuatro estrellas de pierna mala también le suman para que juegue a perfil cambiado como lo hace sin ningún problema. Además, su rostro escaneado es un plus.

Rating: 78
Potencial: 86

9. Malick Fofana (Olympique Lyon)

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSE
FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSE | ALEX MARTIN/GettyImages

El único en esta lista con cinco estrellas de pierna mala. Es decir, podrá disparar desde cualquier ángulo y no tendrás que preocuparte si sale bien el tiro. Con un balance y agilidad de 89, tendrás gran drible y solo tienes que trabajar en su aguante que es de 69 y eso provocará que para el segundo tiempo ya no rinda igual.

Rating: 78
Potencial: 86

10. Mikey Moore (Rangers FC)

Mikey Moore
Rangers v Celtic - William Hill Premiership | Ian MacNicol/GettyImages

El joven inglés de 17 años está a préstamo en Escocia. Cuando regrese, seguirá siendo un fichaje muy accesible de precio, pero tendrás que trabajar mucho con él. Es de ese tipo de futbolista que hace todo bien, pero nada especialmente genial.

Rating: 72
Potencial: 86

Menciones especiales

  • Tidiam Gomis (RB Leipzig)
  • Adrián Liso (Getafe)
  • Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
  • Jamie Gittens (Chelsea)
  • Mika Godts (Ajax)
  • Jérémy Doku (Manchester City)
  • Wisdom Mike (Bayern Múnich)
  • Jesús Rodríguez (Como)
  • Antoñito Cordero (KVC Westerlo)
  • Justin Lerma (Independiente del Valle)
Published | Modified
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

Home/Futbol