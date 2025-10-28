Los mejores extremos y medios izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
El extremo izquierdo en el fútbol actual es probablemente la posición más importante. Grandísimas estrellas del orbe están en dicha parte del campo y claro, para el modo carrera del FC 26 también hay jóvenes promesas que irrumpirán en el futuro, si los llevas bien.
Así, vamos a crear una lista de los mejores prospectos. Cabe recordar que jugadores como Alex Baena, Nico Williams o Bradley Barcola no aparecerán en esta lista ya que superan los 45 millones de euros en valor y ya son estrellas consolidadas.
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Antonio Nusa
RB Leipzig
20
77
89
25.5 mde
Rio Ngumoha
Liverpool
16
68
88
3.3 mde
Assane Diao
Como
19
76
87
16 mde
Christos Tzolis
Club Brujas
23
80
87
42.5 mde
Leo Sauer
Feyenoord
19
72
86
5.5 mde
Jean-Mattéo Bahoya
Eintracht Frankfurt
20
75
86
12.5 mde
Moleiro
Villarreal
21
79
86
35.5 mde
Malick Fofana
Olympique Lyon
20
78
86
31 mde
Diego López
Valencia
23
78
86
31 mde
Mikey Moore
Rangers FC
17
72
86
5.5 mde
mde: millones de euros.
1. Antonio Nusa (RB Leipzig)
El noruego es sin lugad a duda uno de los mejores prospectos del juego en general. Su costo es algo elevado (25.5 millones de euros) pero puede llegar a ser titular inmediatamente y con un buen plan de desarrollo, subir en su primera temporada hasta rascar los casi 90 de media.
Rating: 77
Potencial: 89
2. Rio Ngumoha (Liverpool)
Una alternativa económica y que hasta en préstamo con opción a compra puedes conseguir. El jovencito de apenas 16 años será una estrella, pero no tiene espacio en los Reds. Te tomará un par de temporadas, pero su crecimiento lo hará uno de los mejores en la posición.
Rating: 68
Potencial: 88
3. Assane Diao (Como)
90 de aceleración y velocidad son sus cartas de presentación. Necesita mejorar en la creación de juego, pero en cuestiones físicas, tienes a un gran extremo que además tiene el rostro escaneado. Es un fichaje de costo medio.
Rating: 76
Potencial: 87
4. Christos Tzolis (Club Brujas)
El griego es de los fichajes más caros de esta lista. Apenas entró con 42.5 millones de euros, pero es que ya es un jugador sumamente completo y que al ficharlo, tendrás rápidamente a una estrella que, por si fuera poco, con su 85 de stamina, no tendrás que preocuparte por su cansancio.
Rating: 80
Potencial: 87
5. Leo Sauer (Feyenoord)
Otra opción económica para tu modo carrera. Su sueldo es bajo gracias a que en la Eredevisie así se manejan, por lo que en cuestiones económicas, es de lo más accesible de la lista. Otro velocista, pero que necesitas desarrollar bien en la parte de creación de juego y definición.
Rating: 72
Potencial: 86
6. Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt)
Con una velocidad de 97, es de los más rápidos de todo el FC 26. Además, es relativamente bueno centrando, cosa que para el juego por las bandas ayuda mucho. Su costo no es tan elevado (12.5 millones de euros) y si tienes la oportunidad, solo trabaja en su stamina que es de 66.
Rating: 75
Potencial: 86
7. Moleiro (Villarreal)
El español es un invitado frecuente en esta lista desde hace ya varias ediciones. Ahora pasó al Submarino Amarillo para ser el que tome el lugar que dejó Yeremy Pino. Destaca su buena visión de campo, por lo que en pases filtrados destacará y en cuestiones físicas es muy completo.
Rating: 79
Potencial: 86
8. Diego López (Valencia)
El español es el medio ideal para que tu táctica sea juego por las bandas. Excelente centrando y creando oportunidades desde su posición. Cuatro estrellas de pierna mala también le suman para que juegue a perfil cambiado como lo hace sin ningún problema. Además, su rostro escaneado es un plus.
Rating: 78
Potencial: 86
9. Malick Fofana (Olympique Lyon)
El único en esta lista con cinco estrellas de pierna mala. Es decir, podrá disparar desde cualquier ángulo y no tendrás que preocuparte si sale bien el tiro. Con un balance y agilidad de 89, tendrás gran drible y solo tienes que trabajar en su aguante que es de 69 y eso provocará que para el segundo tiempo ya no rinda igual.
Rating: 78
Potencial: 86
10. Mikey Moore (Rangers FC)
El joven inglés de 17 años está a préstamo en Escocia. Cuando regrese, seguirá siendo un fichaje muy accesible de precio, pero tendrás que trabajar mucho con él. Es de ese tipo de futbolista que hace todo bien, pero nada especialmente genial.
Rating: 72
Potencial: 86
Menciones especiales
- Tidiam Gomis (RB Leipzig)
- Adrián Liso (Getafe)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Jamie Gittens (Chelsea)
- Mika Godts (Ajax)
- Jérémy Doku (Manchester City)
- Wisdom Mike (Bayern Múnich)
- Jesús Rodríguez (Como)
- Antoñito Cordero (KVC Westerlo)
- Justin Lerma (Independiente del Valle)
Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.