Los mejores extremos y medios izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

El extremo izquierdo en el fútbol actual es probablemente la posición más importante. Grandísimas estrellas del orbe están en dicha parte del campo y claro, para el modo carrera del FC 26 también hay jóvenes promesas que irrumpirán en el futuro, si los llevas bien.

Así, vamos a crear una lista de los mejores prospectos. Cabe recordar que jugadores como Alex Baena, Nico Williams o Bradley Barcola no aparecerán en esta lista ya que superan los 45 millones de euros en valor y ya son estrellas consolidadas.

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Antonio Nusa RB Leipzig 20 77 89 25.5 mde Rio Ngumoha Liverpool 16 68 88 3.3 mde Assane Diao Como 19 76 87 16 mde Christos Tzolis Club Brujas 23 80 87 42.5 mde Leo Sauer Feyenoord 19 72 86 5.5 mde Jean-Mattéo Bahoya Eintracht Frankfurt 20 75 86 12.5 mde Moleiro Villarreal 21 79 86 35.5 mde Malick Fofana Olympique Lyon 20 78 86 31 mde Diego López Valencia 23 78 86 31 mde Mikey Moore Rangers FC 17 72 86 5.5 mde

mde: millones de euros.

1. Antonio Nusa (RB Leipzig)

RB Leipzig v Hamburger SV - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

El noruego es sin lugad a duda uno de los mejores prospectos del juego en general. Su costo es algo elevado (25.5 millones de euros) pero puede llegar a ser titular inmediatamente y con un buen plan de desarrollo, subir en su primera temporada hasta rascar los casi 90 de media.



Rating: 77

Potencial: 89

2. Rio Ngumoha (Liverpool)

Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Una alternativa económica y que hasta en préstamo con opción a compra puedes conseguir. El jovencito de apenas 16 años será una estrella, pero no tiene espacio en los Reds. Te tomará un par de temporadas, pero su crecimiento lo hará uno de los mejores en la posición.



Rating: 68

Potencial: 88

3. Assane Diao (Como)

Como 1907 v FC Sudtirol - Coppa Italia | Marco Luzzani/GettyImages

90 de aceleración y velocidad son sus cartas de presentación. Necesita mejorar en la creación de juego, pero en cuestiones físicas, tienes a un gran extremo que además tiene el rostro escaneado. Es un fichaje de costo medio.



Rating: 76

Potencial: 87

4. Christos Tzolis (Club Brujas)

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BRUGGE | MARCO BERTORELLO/GettyImages

El griego es de los fichajes más caros de esta lista. Apenas entró con 42.5 millones de euros, pero es que ya es un jugador sumamente completo y que al ficharlo, tendrás rápidamente a una estrella que, por si fuera poco, con su 85 de stamina, no tendrás que preocuparte por su cansancio.



Rating: 80

Potencial: 87

5. Leo Sauer (Feyenoord)

Heracles Almelo v Feyenoord - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

Otra opción económica para tu modo carrera. Su sueldo es bajo gracias a que en la Eredevisie así se manejan, por lo que en cuestiones económicas, es de lo más accesible de la lista. Otro velocista, pero que necesitas desarrollar bien en la parte de creación de juego y definición.



Rating: 72

Potencial: 86

6. Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt)

Sport-Club Freiburg v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con una velocidad de 97, es de los más rápidos de todo el FC 26. Además, es relativamente bueno centrando, cosa que para el juego por las bandas ayuda mucho. Su costo no es tan elevado (12.5 millones de euros) y si tienes la oportunidad, solo trabaja en su stamina que es de 66.



Rating: 75

Potencial: 86

7. Moleiro (Villarreal)

Villarreal CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

El español es un invitado frecuente en esta lista desde hace ya varias ediciones. Ahora pasó al Submarino Amarillo para ser el que tome el lugar que dejó Yeremy Pino. Destaca su buena visión de campo, por lo que en pases filtrados destacará y en cuestiones físicas es muy completo.



Rating: 79

Potencial: 86

8. Diego López (Valencia)

Valencia CF v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

El español es el medio ideal para que tu táctica sea juego por las bandas. Excelente centrando y creando oportunidades desde su posición. Cuatro estrellas de pierna mala también le suman para que juegue a perfil cambiado como lo hace sin ningún problema. Además, su rostro escaneado es un plus.



Rating: 78

Potencial: 86

9. Malick Fofana (Olympique Lyon)

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSE | ALEX MARTIN/GettyImages

El único en esta lista con cinco estrellas de pierna mala. Es decir, podrá disparar desde cualquier ángulo y no tendrás que preocuparte si sale bien el tiro. Con un balance y agilidad de 89, tendrás gran drible y solo tienes que trabajar en su aguante que es de 69 y eso provocará que para el segundo tiempo ya no rinda igual.



Rating: 78

Potencial: 86

10. Mikey Moore (Rangers FC)

Rangers v Celtic - William Hill Premiership | Ian MacNicol/GettyImages

El joven inglés de 17 años está a préstamo en Escocia. Cuando regrese, seguirá siendo un fichaje muy accesible de precio, pero tendrás que trabajar mucho con él. Es de ese tipo de futbolista que hace todo bien, pero nada especialmente genial.



Rating: 72

Potencial: 86

Menciones especiales