Los mejores fichajes del Clausura 2026 en la Liga MX - rankeados

Tras varias semanas de negociaciones, el mercado de transferencias de la Liga MX cerró oficialmente el 9 de febrero. A diferencia de otros torneos, esta ventana no estuvo marcada por fichajes de gran renombre, ya que los clubes más poderosos del futbol mexicano optaron por apuestas de perfil más discreto, priorizando rendimiento, proyección y equilibrio en sus plantillas.

Estos son algunos de los fichajes más interesantes que realizaron los clubes de la Liga MX para el Clausura 2026, un mercado que dejó refuerzos estratégicos y nombres llamados a marcar diferencia en el torneo.

10. Rodrigo Dourado

Rodrigo Dourado quizá no sea el futbolista de mayor renombre en esta lista; sin embargo, representa un gran fichaje para el Club América. El mediocampista brasileño llegó procedente del Atlético de San Luis, equipo en el que firmó varias temporadas a un alto nivel, y ha mostrado buenas sensaciones en el arranque del certamen. Dourado no es un jugador de lujos ni de los que deslumbran a la grada, pero destaca por su eficacia en la mitad de la cancha: juega sencillo, aporta orden y brinda equilibrio al conjunto azulcrema. Su adaptación ha sido inmediata y cayó con el pie derecho en Coapa, especialmente tras la salida de Álvaro Fidalgo.

9. Diber Cambindo

El delantero colombiano ha tenido un recorrido particular en la Liga MX: pasó sin mayor brillo por Cruz Azul, pero encontró su mejor versión con Necaxa, donde se consolidó como uno de los atacantes más efectivos del futbol mexicano. Con los Rayos, Diber Cambindo registró 32 goles y seis asistencias en 68 partidos, rendimiento que lo colocó en la órbita de varios clubes de cara al mercado invernal. Contra todo pronóstico, fue León el equipo que logró concretar su fichaje. A sus 29 años, el atacante buscará replicar el impacto que tuvo en Aguascalientes, aunque su nuevo reto llega en un contexto complejo, ya que La Fiera ha tenido un arranque irregular en el Clausura 2026.

8. César Araujo

Tigres fue uno de los clubes que menos movimientos realizó de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El refuerzo más llamativo para este semestre es César Araújo, mediocampista uruguayo que destaca por su solidez defensiva, su buen posicionamiento, la correcta distribución del balón y su capacidad de recuperación. El futbolista de 24 años llegó procedente del Orlando City y está llamado a convertirse en una pieza clave en la mitad de la cancha, formando dupla con Fernando Gorriarán. Su incorporación también permitiría que Rómulo Zwarg pueda ser utilizado como defensa central, ampliando las variantes tácticas del conjunto felino.

7. Agustín Almendra

Necaxa sorprendió en el mercado al concretar la llegada de un futbolista con amplio recorrido en el futbol argentino y un palmarés más que respetable. Agustín Almendra, de 26 años, conquistó varios títulos con Boca Juniors, incluido un campeonato de liga, y posteriormente levantó la Copa y la Recopa Sudamericana con Racing Club. El pivote vive su primera experiencia fuera de Argentina y llega a Necaxa con la misión de aportar jerarquía, equilibrio y liderazgo en la mitad de la cancha, con la expectativa de marcar diferencia desde el primer semestre con los Rayos.

6. Nicolás Ibáñez

A pesar de su calidad demostrada en el futbol mexicano, Nicolás Ibáñez no logró consolidarse del todo con Tigres UANL. El delantero argentino llegó a las filas felinas para el Clausura 2023, pero nunca pudo replicar el nivel que mostró con los Tuzos del Pachuca. En 141 partidos disputados con Tigres, apenas registró 31 goles y 10 asistencias, números por debajo de las expectativas. Ahora, el atacante busca una revancha. Cruz Azul necesitaba reforzar su ataque tras la salida de Ángel Sepúlveda y la caída del fichaje de Miguel Borja, y el nombre de Ibáñez aparece como una oportunidad para relanzar su carrera. Con mayor continuidad y un rol protagónico, el argentino aún tiene margen para aportar. La incógnita está sobre la mesa: ¿podrá vivir su segundo aire en La Noria y recuperar su mejor versión?

5. Uros Djurdjevic

Rayados de Monterrey nos tiene acostumbrados a fichajes de alto impacto. No obstante, para este mercado invernal la directiva regiomontana optó por una apuesta de menor perfil mediático, pero con resultados comprobados en la Liga MX. Se trata de Uroš Đurđević, delantero montenegrino de 31 años que brilló con el Atlas. El atacante llegó a los Zorros para el Apertura 2024 y, desde entonces, registró 20 goles y cuatro asistencias en 49 partidos, cifras más que destacables. Su mejor momento llegó en el Clausura 2025, torneo en el que se consagró campeón de goleo con 12 anotaciones. En Monterrey, se espera que asuma el rol de líder ofensivo tras la salida de Germán Berterame, aportando experiencia y contundencia al ataque albiazul.

4. Julián Carranza

El fichaje del delantero argentino es uno de los que más expectativas genera en este semestre. Julián Carranza, de 25 años, y con paso por clubes como Inter Miami, Leicester City y Feyenoord, se perfila como la gran apuesta de Necaxa tras la salida de Diber Cambindo. Formado en las fuerzas básicas de Banfield, Carranza ha iniciado su etapa en el futbol mexicano con el pie derecho: suma dos goles en sus primeros cuatro partidos con los Rayos, mostrando rápida adaptación y argumentos para liderar el ataque hidrocálido.

3. Brian Gutiérrez

A pesar de haber despertado el interés de clubes tan poderosos como Rayados de Monterrey y América, Brian Gutiérrez optó por fichar con las Chivas de Guadalajara. El mediocampista mexicoamericano de 22 años ha tenido una rápida adaptación al conjunto rojiblanco y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Gabriel Milito desde su llegada, al punto de ganarse un llamado a la selección mexicana gracias a sus destacadas actuaciones. Pese a su corta edad, Gutiérrez acumuló una amplia experiencia en la MLS con el Chicago Fire, club con el que disputó 164 partidos oficiales, registrando 21 goles y 25 asistencias, números que respaldan su impacto ofensivo y su madurez futbolística.

2. Agustín Palavecino

Palavecino fue uno de los jugadores más cotizados en el mercado de fichajes, pero finalmente se decantó por el proyecto de Cruz Azul. El mediocampista argentino llegó a la Máquina Celeste respaldado por sus destacadas etapas con el Necaxa, club en el que disputó 58 partidos y registró 11 goles y 10 asistencias, números más que positivos para un jugador de su posición. Ya en La Noria, el futbolista de 29 años se reencontró con José Paradela y con el técnico Nicolás Larcamón, con quienes coincidió durante su etapa en los Rayos. En el arranque del Clausura 2026, Palavecino ha mostrado una rápida adaptación, sincronía con el funcionamiento colectivo y un impacto inmediato en el rendimiento del equipo.

1. Raphael Veiga

El Club América concretó uno de los fichajes más llamativos de cara al Clausura 2026 con la llegada de Raphael Veiga. El mediocampista brasileño, de 30 años, arribó a Coapa como respuesta a la necesidad de las Águilas de incorporar a un jugador determinante en el último tercio del campo, tras la salida de Diego Valdés. Para cubrir esa vacante, la directiva apostó por Veiga, quien presume un impresionante palmarés que incluye dos títulos de la Serie A brasileña, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y dos Copas Libertadores. En sus primeros minutos con el conjunto azulcrema, el carioca ha dejado en claro su calidad, jerarquía y el impacto que puede tener en el funcionamiento ofensivo del equipo.