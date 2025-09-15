Los mejores futbolistas africanos del mundo - rankeados

Puede que las naciones africanas no sean potencias en el escenario internacional, pero desde hace mucho tiempo han producido algunos de los futbolistas más devastadores del mundo.

Basta echar una mirada retrospectiva a las últimas dos décadas de la Premier League para ver las superestrellas que África ha proporcionado a la división más prestigiosa del mundo, con figuras como Didier Drogba, Yaya Touré y Michael Essien deslumbrando al público inglés.

Sin embargo, algunos de los mayores talentos de África todavía ejercen su oficio a nivel de élite, con una nueva generación de destacados prometedores codeándose con los veteranos excepcionales del continente.

Aquí están los mejores futbolistas africanos del mundo en este momento, clasificados.

15. Andre Onana

Fenerbahce SK v Trabzonspor - Trendyol Süper Lig | Ahmad Mora/GettyImages

La primera temporada de André Onana en el Manchester United fue, bueno, extremadamente difícil. Sin embargo, incluso hacia el final de su campaña de debut, el internacional camerunés comenzó a mostrar evidencia del portero de £ 47,2 millones que los Red Devils habían explorado en el Inter.



Se fue de préstamo al Trabzonspor de la Superliga de Turquía y tendrá que ganarse la confianza de los suyos para brillar, aunque la realidad es que la calidad es indudable.

14. Sadio Mane

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League | Abdullah Ahmed/GettyImages

Solo un jugador africano, George Weah, ha ganado el Balón de Oro anteriormente, pero Sadio Mane estuvo muy cerca en 2022. Después de una campaña sensacional para el club y el país, la estrella de Senegal terminó segundo en la votación detrás del vencedor Karim Benzema.



Mane ya había dejado el Liverpool cuando ganó la plata, y sus acciones se vieron afectadas en los años transcurridos desde su salida de Anfield. Una terrible etapa en el Bayern Múnich lo llevó a hacer el lucrativo cambio a Al Nassr en 2023, y el experimentado extremo ya no se puso a prueba contra los mejores del mundo.

13. Yves Bissouma

Luton Town v Tottenham Hotspur - Pre-Season Friendly | Alex Pantling/GettyImages

Previo al arranque de la Premier League sufrió una lesión muscular que lo ha tenido apartado de las canchas. Combativo e incansable, el ex jugador de Brighton & Hove Albion se encuentra entre los jugadores de contención más impresionantes de Inglaterra cuando canta.



Volverse más consistente es el desafío que enfrenta Bissouma, quien, al igual que los Spurs, tiende a tener problemas. Aún así, es un gran talento y un engranaje integral en la máquina de Ange Postecoglou con su hambre en el desafío.

12. Bryan Mbeumo

Manchester City v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Bryan Mbeumo ha sido silenciosamente uno de los delanteros más impactantes y consistentes de la Premier League en los últimos años. El internacional camerunés tiene un potente pie izquierdo pero la destreza que se requiere en los jugadores de banda de talla mundial.



Llegó al United para reforzarlos en esta campaña y en apenas cuatro juegos disputados, ya ha participado con un gol. Se espera mucho de él, puesto que en su pasada temporada con el Brentford marcó 20 dianas.

11. Nicolas Jackson

FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga | Adam Pretty/GettyImages

El tan difamado Nicolas Jackson ha transformado su reputación durante su estadía en el Chelsea, donde marcó 30 goles en dos campañas. El delantero senegalés evidentemente trabajó duro para corregir su despilfarro durante el verano y regresó como un jugador diferente.



Jackson todavía cuenta con el físico, el ritmo y la ética de trabajo que lo convirtieron en una enorme amenaza en 2023/24, pero ha agregado la implacable finalización de un goleador de élite.

10. Omar Marmoush

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Este jugador está cumpliendo su segunda temporada con el Manchester City y si bien sus números no son de alarido, cuando pisa el campo lo hace de gran manera. Llegó procedente del Eintracht Frankfurt y ya comienza a elevar sus números.



Marmoush deslumbró en su primera temporada en Alemania, marcando 17 goles en todas las competiciones, una cifra que buscará superar con los Ciudadanos.

9. Victor Boniface

Borussia Mönchengladbach v SV Werder Bremen - Bundesliga | Lars Baron/GettyImages

Victor Boniface fue una parte integral del asombroso triunfo del Bayer Leverkusen en la Bundesliga en 2023/24. El nigeriano marcó goles por diversión al principio de la campaña para Die Werkself, incluso si las lesiones limitaron su efectividad en la recta final.



Ahora pasó el Werder Bremen en donde apenas disputó un juego y dio una asistencia con apenas 15 minutos dentro del terreno de juego. Veremos si supera los números por los cuales fue fichado.

8. Edmond Tapsoba

Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El talento africano del Bayer Leverkusen no se limita a Boniface: el internacional de Burkina Faso, Edmond Tapsoba, dirige su defensa en el otro extremo del campo. Tapsoba, que formó parte de un imponente trío de centrales bajo la dirección de Xabi Alonso, también fue crucial en el primer triunfo del Leverkusen en la Bundesliga.



El físico y la agresividad de Tapsoba en el desafío lo convierten en un hombre difícil de ignorar, y muchos de los gigantes más tradicionales de Europa siguen de cerca su progreso en Alemania.

7. Mohammed Kudus

West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Mohammed Kudus es un futbolista ghanés versátil que se desempeña como mediocampista ofensivo o extremo. Formado en el Nordsjaelland de Dinamarca, brilló en el Ajax de Ámsterdam y en el West Ham, hasta llegar hoy al Tottenham.



Ya disputó una final de Supercopa de la UEFA frente al París Saint Germain donde no tuvieron éxito, pero en su siguiente duelo frente al Burnley, ya se hizo partícipe en el marcador con dos asistencias. Tuvo grandes números en el West Ham, habrá que superarlas.

6. Brahim Díaz

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Por si te lo perdiste, sí, Brahim Díaz ahora representa a Marruecos en el escenario internacional. Tras haber disputado una sola aparición con la selección española, el delantero del Real Madrid cambió de bando en 2024 y ya acumula una impresionante cantidad de goles con los Atlas Lions.



La utilidad de Díaz a nivel de clubes ha disminuido desde su regreso al Santiago Bernabéu, con el mediocampista ofensivo utilizado como jugador secundario, pero cuando es requerido sigue demostrando sus capacidades al sustituir a las superestrellas en la capital española.

5. Ademola Lookman

Atalanta BC v Parma Calcio 1913 - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Ademola Lookman fue el único jugador africano nominado al Balón de Oro 2024. Eso se debió en gran parte a su heroísmo en la final de la Europa League 2023/24, logrando un sensacional hat-trick para el Atalanta contra el previamente invicto Leverkusen.



Un respetable puesto cuatro pone de relieve los pasos que ha dado Lookman desde varias etapas fallidas con diferentes clubes ingleses, y el extremo nacido en Wandsworth e internacional de Nigeria encontró un hogar amoroso en Bérgamo.

4. Serhou Guirassy

Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

La primera etapa de Serhou Guirassy en el fútbol alemán no fue nada especial. Marcó nueve goles en 45 partidos con el Colonia antes de regresar a Francia. Sin embargo, su primera temporada en el Borussia Dortmund fue por demás prometedora, marcó 34 goles en 45 partidos en todas las competencias.



Sus números van a la alza desde su vuelta a Alemania tras el paso por la Ligue 1, así que podríamos estar frente a un jugador que si bien está por llegar a los 30 años, no baja su nivel.

3. Victor Osimhen

Galatasaray SK v Fatih Karagümrük SK - Trendyol Süper Lig | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Victor Osimhen, futbolista africano del año 2023, se forjó una reputación como uno de los delanteros más impresionantes del mundo durante su estancia en el Napoli. Sin embargo, una pelea bastante pública lo llevó cedido al Galatasaray para la campaña 2024/25.



Naturalmente, el internacional nigeriano ha tenido un rápido comienzo goleador en Estambul, despertando una vez más el interés de los gigantes europeos. Si acierta en su próximo movimiento, Osimhen bien podría rivalizar con Erling Haaland durante la próxima década.

2. Achraf Hakimi

FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSG | LIONEL BONAVENTURE/GettyImages

Achraf Hakimi no solo es el defensa más talentoso de África, sino que también es uno de los mejores laterales derechos del fútbol mundial . El marroquí, que llamó la atención en la carrera de su país hacia las semifinales de la Copa del Mundo de 2022, brilló en el Dortmund antes de fichar por el Inter en 2020.



Un año, siete goles y un título de la Serie A después, Hakimi se marchó al París Saint-Germain, donde no ha hecho más que acrecentar su reputación como lateral excepcional con vocación ofensiva. Pocos pueden irrumpir por las bandas con la misma calidad e intensidad que Hakimi.

1. Mohamed Salah

Burnley v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

No puede haber debate sobre el mayor talento de África: Mohamed Salah.



Habiendo sido uno de los delanteros más consistentes y letales del fútbol durante los últimos ocho años, el múltiple ganador del Futbolista Africano del Año ha establecido el estándar en Liverpool y muestra pocos signos de desaceleración en el futuro cercano.



Con un físico extraordinario, un ritmo trepidante y una zurda espectacular, Salah bien podría ser el mejor jugador africano de todos los tiempos tras una sensacional etapa en Merseyside.