Los mejores futbolistas en la historia de la MLS - rankeados

La Major League Soccer ha evolucionado mucho, especialmente con la llegada de superestrellas en las últimas décadas.

Por esa razón, hicimos una lista de los mejores futbolistas que han jugado en la historia de la MLS, basada en impacto, estadísticas, títulos, longevidad y reconocimiento general hasta 2026.

10. Josef Martínez (Atlanta United, Inter Miami, etc.)

Josef Martínez con San Jose Earthquakes | John Todd - San Jose Earthquakes/GettyImages

Es el máximo goleador venezolano en MLS; clave en el éxito inicial de Atlanta United. Récord de goles consecutivos (15).



Sus números en la liga fueron de 214 partidos, 130 goles, 19 asistencias. Además, logró MLS MVP (2018), Golden Boot (2018), MLS Cup (2018), All-Star (2018-2019), récord de goles en una temporada (31 en 2018).

9. David Beckham (LA Galaxy, 2007-2012)

David Beckham con LA Galaxy | Victor Decolongon/GettyImages

El 1 de julio de 2007, en medio de gran controversia, Beckham deja el Real Madrid y ficha por el equipo estadounidense de Los Angeles Galaxy bajo la figura de jugador franquicia en la MLS.



En esos momentos Se creía que esta decisión respondía a fines más lucrativos que estrictamente deportivos, ya que Beckham sería consciente de su futuro declive físico y desearía exprimir al máximo su potencial publicitario en el mercado de los Estados Unidos. Cambió la MLS para siempre con su llegada (regla Beckham).



Sus números en la liga fueron de 98 partidos, 18 goles, 40 asistencias. Conquistó 2 MLS Cups (2011, 2012), 2 Supporters' Shields (2010, 2011), Best XI (2011), All-Star (2011).

8. Sebastian Giovinco (Toronto FC, 2015-2018)

Sebastian Giovinco con Toronto | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Revolucionó Toronto logrando en su momento récord de G+A en una temporada (38 en 2015). Su nivel de juego captó el fútbol de Arabia Saudita a donde se marchó en 2019.



Sus números fueron de 114 partidos, 68 goles, 41 asistencias. Ganó el MLS MVP (2015), Golden Boot (2015), MLS Cup (2017), 3 All-Star (2015-2017), Best XI (2015-2016).

7. Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy, 2018-2019)

Zlatan Ibrahimović tuvo un gran nivel con LA Galaxy | Shaun Clark/GettyImages

El sueco rebelde fue explosivo y electrizante, además, sus goles (incluyendo acrobacias) capturaron atención global. No ganó títulos, pero impulsó la liga. Su nivel le permitió regresar a Europa antes de su retiro.



En su primer año, a pesar de que el Galaxy se quedó fuera de los playoffs, consiguió ser seleccionado para el Juego de las Estrellas de la Major League Soccer y el MLS Best XI, además de recibir el Premio al Novato del Año de la MLS y el Gol del Año de la MLS por su gol de larga distancia contra Los Angeles FC Fue nombrado capitán del equipo para la temporada 2019



Marcó 56 partidos, 52 goles, 17 asistencias. Y conquistó 2 Best XI (2018, 2019), All-Star (2018, 2019), Goal of the Year (2018), Newcomer of the Year (2018).

6. Thierry Henry (New York Red Bulls, 2010-2014)

Thierry Henry con New York Red Bulls | Mike Stobe/GettyImages

El 14 de julio de 2010 fue contratado por los New York Red Bulls de la MLS de Estados Unidos por cuatro años. Tití se convirtió en el jugador mejor pagado de la MLS (5,6 millones de dólares).



Trajo elegancia europea a la liga, elevando el perfil. Su técnica y visión fueron elite. Retirado en 2014.



Disputó 122 partidos, 51 goles, 42 asistencias. Además, ganó la Supporters' Shield (2013), 3 Best XI (2011-2012, 2014), 4 All-Star (2011-2014), Goal of the Year (2012).

5. Clint Dempsey (New England Revolution, Seattle Sounders, 2004-2018)

Clint Dempsey fue un delantero brutal | Otto Greule Jr/GettyImages

Ícono estadounidense; regresó a MLS y lideró a Seattle. Su gol en la final de 2014 es icónico. Retirado en 2018 tras problemas cardíacos.



Sus números en la MLS fueron de 186 partidos, 72 goles, 30 asistencias. Logró conquistar MLS Cup (2016), 2 Best XI (2005, 2006), Rookie of the Year (2004), 4 All-Star (2005-2006, 2014-2015), Comeback Player of the Year (2017).

4. Robbie Keane (LA Galaxy, 2011-2016)

Robbie Keane dejó huella en LA Galaxy | Harry How/GettyImages

En el 2011 se dio su fichaje por parte de Los Angeles Galaxy de la MLS. El 3 de diciembre de 2014 fue nombrado como Jugador Más Valioso de la Major League Soccer en 2014, luego de terminar la temporada regular anotando 19 goles y entregando 14 asistencias para el LA Galaxy.



Transformó al Galaxy en dinastía fue un prolífico goleador. Su legado incluye elevar el estándar de Jugador Designado. Retirado en 2016.



Disputó 125 partidos, 83 goles, 34 asistencias. Y conquistó 3 MLS Cups (2011, 2012, 2014), MLS Cup MVP (2014), MLS MVP (2014), 4 Best XI (2012-2015), All-Star (2012-2015).

3. Carlos Vela (LAFC, 2018-2024)

Carlos Vela catapultó a LAFC | Shaun Clark/GettyImages

Carlos Vela se convirtió en la máxima leyenda del club angelino, siendo el máximo goleador, asistente y participante desde su creación en 2018, y después de 6 años los llevó a varias finales conferénciales, de la MLS, e internacionales marcando uno de los mejores registros de un jugador en la MLS.



Es uno de los mejores extranjeros en MLS, con técnica exquisita y liderazgo. Elevó a LAFC a potencia; su temporada 2019 es legendaria. Retirado en 2025 después de varias renovaciones con el cuadro californiano.



Disputó 152 partidos, 78 goles, 42 asistencias. Además, ganó MLS MVP (2019), Golden Boot (2019), 2 Best XI (2018, 2019), MLS Cup (2022), Supporters' Shield (2019, 2022). Récord de goles en una temporada (34 en 2019) y contribuciones (49 en 2019).

2. Landon Donovan (LA Galaxy, San Jose Earthquakes, etc.)

Landon Donovan fue seis veces campeón de la MLS | Jeff Gross/GettyImages

Considerado el mejor jugador estadounidense de la historia y el ícono de la MLS. Su versatilidad como delantero y mediocampista, junto con su liderazgo, ayudó a popularizar la liga. Retirado en 2016, pero su legado perdura; el premio MVP lleva su nombre desde 2015.



Registró 340 partidos, 145 goles, 136 asistencias (líder histórico en asistencias hasta que fue superado recientemente).



6 MLS Cups (máximo en la historia), 2 Supporters' Shields, MVP de la MLS (2009), Golden Boot (2008), 6 veces en el Best XI (2003, 2008-2012), 2 veces MVP de la MLS Cup (2003, 2011), 14 All-Star consecutivos (récord). Es el máximo goleador en playoffs (25 goles).

1. Lionel Messi (Inter Miami, 2023-actualidad)

Lionel Messi impactó en todos los sentidos a la MLS desde su arribo | Rich Storry/GettyImages

Transformó la MLS con su llegada, elevando el nivel competitivo y mediático. En 2025, lideró a Inter Miami al título con números brutales (29 goles + 19 asistencias). Discutido como el mejor por calidad absoluta, a pesar de menos tiempo en la liga. Su influencia convirtió al peor equipo de la Liga en campeón en corto tiempo.



En poco más de dos temporadas registra 53 partidos, 50 goles, 35 asistencias.



Ha conquistado una MLS Cup (2025), 2 MVP de la MLS (2024, 2025), 2 Golden Boots (2024, 2025), MLS Cup MVP (2025), 2 Best XI, All-Star (2023-2025). Récord de contribuciones en poco tiempo (85 G+A en tres temporadas).