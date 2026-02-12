Los mejores futbolistas Sub-23 para la temporada de la MLS 2026 - rankeados

La temporada 2026 de la Major League Soccer destaca por el gran nivel de talento joven (Sub-23), con muchos jugadores que ya brillaron en 2025 y se espera que sigan creciendo en cada una de sus posiciones.

La siguiente lista es subjetiva de acuerdo a lo mostrado individualmente en sus clubes en temporadas recientes, por lo que no necesariamente son de los jugadores que lideran la lista de los más valiosos/costosos del mercado si no una apreciación según su nivel reciente y considerando la posición desempeñada.

A continuación, los dejamos con una selección de los mejores futbolistas Sub-23 para la temporada 2026 de la MLS basada en el rendimiento, potencial y proyección a futuro, así como la importancia en su equipo.

10. Idan Toklomati (Charlotte FC – Delantero / Extremo)

Idan Toklomati con Charlotte FC | David Jensen/GettyImages

21 años (nacido el 9 de agosto de 2004 en Netanya, Israel). Llegó a Charlotte en 2024 desde Maccabi Petah Tikva (inicialmente en Crown Legacy, el filial). Rápidamente subió al primer equipo y en 2025 explotó.



Cuenta con dinamismo, finalización, velocidad y capacidad para desequilibrar en ataque. Buen regate y olfato goleador.



Es uno de los delanteros jóvenes más prometedores de la MLS. Se espera que sea titular y líder de ataque en Charlotte, con potencial para más convocatorias con Israel y posible interés europeo.

9. Cade Cowell (New York Red Bulls – Extremo / Delantero)

Cade Cowell volvió a la MLS tras su paso por Chivas | Icon Sportswire/GettyImages

22 años (nacido el 14 de octubre de 2003 en Ceres, California, EE. UU.). Pasó a Chivas en 2024; en diciembre 2025 regresó a MLS cedido a NY Red Bulls (con opción de compra) hasta 2026.



Tiene una potencia física, velocidad explosiva, desborde y gol. Atleta puro con gran impacto en transiciones. Vuelve a MLS para recuperar ritmo y pelear por un puesto en la USMNT para el Mundial. NY Red Bulls lo ve como cara visible del proyecto.

8. David Martínez (LAFC – Delantero / Extremo derecho)

David Martínez ha brillado con LAFC | Luke Hales - Leagues Cup/GettyImages

20 años (nacido el 7 de febrero de 2006 en El Tigre, Venezuela). Llegó a LAFC en 2024 desde Monagas SC. En 2025 tuvo una buena contribución goleadora y asistencias.



Posee velocidad, regate, zurdo potente y versatilidad (puede jugar por ambas bandas o como segundo delantero). Joven promesa venezolana con techo alto; se espera que sea más protagonista en el ataque de LAFC junto a estrellas como Denis Bouanga y Son Heung-min.

7. Igor Jesus (LAFC – Mediocampista defensivo / Central)

Igor Jesus con LAFC | Kevork Djansezian - Leagues Cup/GettyImages

23 años (nacido el 7 de marzo de 2003 en Goiânia, Brasil). Llegó a LAFC desde Portugal (Estrela da Amadora) en 2025. Tuvo un buen inicio, pero sufrió rotura de ligamento cruzado (ACL) en agosto 2025, perdiéndose el resto de la temporada.



Posee recuperación, intensidad, salida de balón y posicionamiento. Perfil de mediocampista equilibrado. En recuperación; se espera su regreso alrededor de mayo 2026. Una vez al 100%, aportará solidez al mediocampo de LAFC.

6. Lucas Sanabria (LA Galaxy – Mediocampista defensivo / Central)

Lucas Sanabria con LA Galaxy | Alex Slitz/GettyImages

22 años (nacido el 26 de diciembre de 2003 en Florida, Uruguay). Procedente de Nacional de Uruguay. Firmó con LA Galaxy en febrero 2025 por cinco años (hasta 2029) para reforzar el mediocampo tras ganar la MLS Cup 2024.



Tiene recuperación, posicionamiento, salida de balón y solidez defensiva. Buen perfil de “6” moderno. Se espera que sea pieza importante en el mediocampo de los Galaxy, aportando equilibrio y consistencia en su segunda temporada completa.

5. Telasco Segovia (Inter Miami CF – Mediocampista central)

Telasco Segovia se ha lucido a lado de Messi | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

22 años (nacido el 2 de abril de 2003 en Barquisimeto, Venezuela). Llegó a Inter Miami en enero 2025. En su primera temporada completa mostró gran impacto (alrededor de ocho goles en MLS más contribuciones en copas).



Es un box-to-box con llegada goleadora desde segunda línea, técnica y físico. Versátil en el medio. Pieza clave en el mediocampo de Miami (junto a Messi y compañía).

4. Mateo Silvetti (Inter Miami - Extremo izquierd0 / Delantero centro)

Mateo Silvetti en corto tiempo pudo figurar en Inter Miami | Carmen Mandato/GettyImages

20 años (nacido el 14 de enero de 2006 en Rosario, Argentina). Es uno de los talentos argentinos más prometedores de su generación, un extremo desequilibrante que ha explotado en la MLS con Inter Miami desde su llegada en agosto de 2025.



A su edad ya es considerado la "cara del futuro" de las Garzas, con un rendimiento impresionante en playoffs y MLS Cup 2025, donde fue fundamental en el primer título de liga del club.

3. Jack McGlynn (Houston Dynamo – Mediocampista)

Jack McGlynn con el Dynamo | Alex Slitz/GettyImages

22 años (nacido el 7 de julio de 2003 en Middle Village, Nueva York, EE.UU.). Es uno de los mediocampistas jóvenes más talentosos y consistentes de la MLS, con un perfil que combina visión, precisión en el pase y capacidad para influir en ambas fases del juego.



Es una pieza clave en el Houston Dynamo y un habitual en la órbita de la USMNT, especialmente con el Mundial 2026 en casa como gran motivación.



Producto de la academia del Philadelphia Union, una de las más productivas de la MLS. Debutó con el primer equipo en 2021 siendo muy joven.



En Philadelphia Union (2021-2024) acumuló 108 apariciones (incluyendo playoffs), con siete goles y 15 asistencias en total. Su mejor año fue 2024: 30 apariciones (25 como titular), cuatro goles y siete asistencias.



Traspaso a Houston Dynamo en febrero 2025, Philadelphia lo vendió al Dynamo por 2.1 millones (más hasta 1.3m en bonos por desempeño y porcentaje de reventa). Fue un movimiento estratégico para buscar más minutos y protagonismo. Se adaptó rápido y tuvo un impacto notable. En la temporada 2025 jugó 26 partidos, anotó seis goles y dio ocho asistencias.

2. Paxten Aaronson (Colorado Rapids – Mediocampista ofensivo)

Paxten Aaronson con Colorado Rapids | Colorado Rapids/GettyImages

22 años (nacido el 26 de agosto de 2003 en Medford, Nueva Jersey, EE.UU.). Inicio su carrera en el Philadelphia Union y pasó a Eintracht Frankfurt y en agosto 2025 regresó a MLS con Colorado por una cifra récord para el club (alrededor de 8 millones de dólares, contrato hasta 2030).



Tiene creatividad, regate, visión y capacidad goleadora. Buen disparo y trabajo sin balón.

1. Diego Luna (Real Salt Lake – Mediocampista ofensivo / Izquierdo)

Diego Luna ha sido la figura del RSL | Amanda Loman/GettyImages

22 años (nacido el 7 de septiembre de 2003 en Sunnyvale, California, EE.UU.). Debutó joven y se consolidó rápidamente como estrella.



En 2025 tuvo una temporada estelar con nueve goles y siete asistencias en MLS, más 17 apariciones con la USMNT. Es un jugador clave en el esquema de RSL y ha sido convocado regularmente por Mauricio Pochettino.



Posee creatividad, visión de juego, regate en espacios reducidos, cruces precisos y liderazgo técnico. Excelente en transiciones y llegada al área.



Apunta a un año aún mejor para asegurar un puesto en la plantilla de la USMNT para el Mundial 2026. Es uno de los “wonderkids” destacados por revistas como World Soccer y tiene interés de clubes europeos, pero RSL planea retenerlo al menos hasta el verano.

