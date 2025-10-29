Los mejores jugadores del LAFC en su historia - rankeados

Puede que Los Angeles FC haya debutado en la Major League Soccer recién en 2018, pero en un tiempo bastante corto, ya han dejado una marca indeleble en la máxima categoría de Estados Unidos.

El palmarés de los Black and Gold ya cuenta con una MLS Cup, dos Supporters’ Shields y una U.S. Open Cup, logros que superan a muchos de los clubes más antiguos de la liga.

Estos éxitos han sido impulsados por una mezcla de jugadores experimentados de la MLS, leyendas de la cantera y superestrellas como Jugadores Franquicia, todos los cuales han iluminado el BMO Stadium, ya sea por un puñado de partidos o por varias temporadas.

A continuación, clasificamos a los 10 mejores jugadores en la breve pero brillante historia de LAFC.

10. Gareth Bale

Seattle Sounders FC v Los Angeles Football Club | James Williamson - AMA/GettyImages

El paso de Gareth Bale por Los Ángeles fue corto, pero definitivamente tuvo un gran impacto en la historia del club.



Sí, la exestrella del Real Madrid solo marcó tres goles en 13 apariciones con LAFC, pero uno de esos goles fue, casualmente, en el minuto 128 del tiempo extra en el tiempo añadido para llevar la MLS Cup 2022 a los penaltis, que los Black and Gold terminaría ganando.

9. Son Heung-min

Colorado Rapids v Los Angeles Football Club | Matthew Stockman/GettyImages

Dado que se unió a LAFC recién en agosto de 2025, podría parecer un poco pronto para incluir a Son Heung-min entre los grandes de todos los tiempos del club, pero a nuestros ojos, ya se gana un lugar (ayudado, hay que admitirlo, por la historia relativamente corta de LAFC).



La leyenda del Tottenham Hotspur ha tenido un comienzo brillante en Los Ángeles, marcando goles a placer y convirtiéndose instantáneamente en la cara del equipo. En términos de pura habilidad, Son podría ser el mejor jugador que jamás haya vestido la camiseta, superando quizás incluso a Gareth Bale, cuyo impacto fue mucho menos sostenido.



Son y LAFC ya parecen ser una pareja hecha en el cielo.

8. Eddie Segura

Austin FC v Los Angeles Football Club | Daniel Jefferson/GettyImages

Excluyendo a Carlos Vela, ningún jugador ha hecho más apariciones con LAFC que Eddie Segura.



Desde que se unió al club en 2019, ha sido una figura omnipresente para el Black and Gold, con su versatilidad—capaz de jugar como defensa central, lateral o incluso en el mediocampo—demostrando ser invaluable.

7. Giorgio Chiellini

Los Angeles Football Club v Columbus Crew - 2023 MLS Cup | Emilee Chinn/GettyImages

Otro cuyo paso por Los Ángeles fue corto pero dulce. Giorgio Chiellini pasó poco más de una temporada en LAFC, pero en ese tiempo ayudó al club a ganar tanto la MLS Cup como el Supporters’ Shield en 2022, antes de ser subcampeón de la MLS Cup y la Concacaf Champions League al año siguiente.



Su dupla en el centro de la defensa con Jesús Murillo fue formidable y jugó un papel importantísimo en el éxito de LAFC durante su estancia.

6. Latif Blessing

Los Angeles FC v Borussia Dortmund | Shaun Clark/GettyImages

Otro de los jugadores con más años en LAFC. Latif Blessing era el tipo de talento que podía cambiar un partido en un instante, ya fuera con una carrera enérgica, un pase inteligente o un potente remate propio.



Es cierto que el centrocampista ofensivo no siempre fue el más consistente, pero jugó un papel importante en los éxitos del club en 2019 y 2022.



Más allá de sus contribuciones en el campo, su personalidad contagiosa y su notable trayectoria desde la Ghana rural hasta el estrellato en la MLS lo convirtieron en un verdadero favorito de los aficionados y una parte apreciada de la historia de LAFC.

5. Ilie Sánchez

Houston Dynamo v Los Angeles Football Club: Western Conference Final - 2023 MLS Cup Playoffs | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Ilie Sánchez quizás no tenga el nombre de otras figuras de esta lista, pero no se equivoquen: fue igual de esencial para el éxito de LAFC durante sus dos años y pico en el BMO Stadium.



Un mediocampista tranquilo y sereno que rara vez comete un error, el español proporcionó el equilibrio y la seguridad en el centro del campo que permitió que las estrellas más ofensivas del club prosperaran.



Y, por supuesto, su penalti ganador ejecutado con frialdad en la MLS Cup 2022 es suficiente por sí solo para consolidar su lugar entre los grandes de todos los tiempos de LAFC.

4. Cristian “Chicho” Arango

Seattle Sounders FC v Los Angeles Football Club | James Williamson - AMA/GettyImages

Cristian “Chicho” Arango ha sido una estrella dondequiera que ha ido, incluido su periodo en LAFC.



A lo largo de dos temporadas en 2021 y 2022, el delantero colombiano marcó la impresionante cifra de 35 goles en solo 57 apariciones, jugando un papel crucial para ayudar al club a conseguir tanto la MLS Cup como el Supporters’ Shield en 2022.



Más que un simple definidor, Arango se destacó por su inteligente juego de asociación, movimiento y creatividad en el último tercio: un delantero completo que dejó una marca duradera a pesar de su estancia relativamente corta en Los Ángeles.

3. Diego Rossi

Seattle Sounders FC v Los Angeles FC: Knockout Round - MLS Is Back Tournament | Douglas P. DeFelice/GettyImages

Aunque ahora es un ícono del Columbus Crew, fue en LAFC donde Diego Rossi realmente se hizo un nombre.



Uniéndose a los Black and Gold antes de su temporada inaugural en 2018, el delantero uruguayo se convirtió rápidamente en uno de los atacantes más temidos de la MLS, anotando 17 goles en la primera campaña del club.



Durante los siguientes tres años, Rossi añadió otros 42 goles, despidiéndose como el segundo máximo goleador de todos los tiempos de LAFC y ganador del Supporters’ Shield de 2019.

2. Denis Bouanga

Colorado Rapids v Los Angeles Football Club | Matthew Stockman/GettyImages

Desde que Denis Bouanga puso un pie en Los Ángeles en 2022, todo lo que ha hecho es marcar: una y otra vez. De hecho, ha anotado tantas veces que ahora ha superado a Carlos Vela como el máximo goleador histórico de LAFC.



Pero Bouanga ofrece mucho más que solo goles. El internacional gabonés es rapidísimo, hábil, inteligente y, seamos honestos, lo suficientemente bueno para triunfar en casi cualquier liga del mundo.



Tres veces All-Star de la MLS, ya ha ayudado a los Black and Gold a conseguir una MLS Cup, un Supporters’ Shield y una U.S. Open Cup, y aún está lejos de terminar.

1. Carlos Vela

Minnesota United FC v Los Angeles FC | Melinda Meijer/ISI Photos/GettyImages

Puede que Bouanga tenga el récord de goles de todos los tiempos de LAFC en la actualidad, pero Carlos Vela sigue siendo el jugador más grande y más influyente del club.



Como el primer Jugador Franquicia de LAFC, el delantero mexicano ayudó a establecer la identidad del club desde el primer día.



Después de una sólida temporada de debut, explotó en su segundo año, anotando un récord de 34 goles en la temporada regular para liderar a los Black and Gold a la Supporters’ Shield de 2019.



Aunque las lesiones y la edad finalmente lo frenaron, en su mejor momento, Vela era simplemente imparable: un talento incomparable bendecido con una habilidad, equilibrio y precisión naturales.