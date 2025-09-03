Los mejores laterales derechos jóvenes para fichar en el modo carrera del FIFA 23

Hoy en Sports Ilustrated te presentamos quiénes son los 10 mejores laterales derechosque podrás fichar en el modo carrera del FIFA 23.

10. Arnau Martínez - 71

Morecambe v Manchester United U21 - EFL Trophy | Gareth Copley/GettyImages

El jugador español Arnau Martínez milita en el Girona de España y es uno de los elementos más destacados que aparecen en el juego.



Con 19 años de edad, el lateral derecho cuenta con una media general de 71, misma que se puede ir trabajando para subir a 83.

9. Deyvne Rensch - 73

Ajax U23 v FC Eindhoven - Dutch Keuken Kampioen Divisie | Soccrates Images/GettyImages

Uno de los mejores laterales derechos que aparecen en el FIFA 23 es Deyvne Rensch. El carrilero holandés del Ajax, cuenta con una media general de 73, misma que puede incrementar hasta llegar a 83.



Entre sus principales habilidades destaca su velocidad y los dribles con el balón.

8. Djed Spence - 75

Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Djed Spence es uno de los laterales derechos más destacados que podrás encontrar en el juego. Milita para el Tottenham Hotspur y su media promedio en el FIFA 23 es de 75, con la oportunidad de llegar a 84.

7. Lutsharel Geertruida - 77

Feyenoord v Willem II - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

En el séptimo sitio de este ranking aparece el holandésLutsharel Geertruida. El jugador derecho de los Países Bajos milita en el Ajax de Amsterdam, donde es titular indiscutible.



A sus 22 años de edad, aparece en el juego con una media general de 77, aunque si se potencializan cada una de sus habilidades puede llegar a 85.

6. Sergino Dest - 77

SS Lazio v AC MIlan - Serie A | Ivan Romano/GettyImages

El lateral derecho aparece el estadounidense Sergino Dest. El carrilero cuenta con 21 años de edad, y es una de las joyas con las que cuenta el país de las Barras y las Estrellas.



Actualmente milita en el Milan y en el FIFA cuenta con una carta de 77, aunque si se mejoran sus habilidades, su desempeño puede lograr que se consiga la máxima de 85.

5. Wilfried Singo - 76

Torino FC v FC Internazionale - Serie A | Jonathan Moscrop/GettyImages

En este top aparece el marfileño Wilfried Singo, quien milita en el Torino de la Serie A de Italia. Cuenta con 21 años de edad, y es uno de los jóvenes más rápidos que podrás encontrar en el juego.



Cuenta con una media general de 76, misma que puede ir subiendo hasta alcanzar los 85 como máxima.

4. Malo Gusto - 75

Olympique Lyonnais v OGC Nice - Ligue 1 Uber Eats | Catherine Steenkeste/GettyImages

El lateral derecho Malo Gusto es otro de los elementos jóvenes que podrás fichar en esta nueva edición del juego.



Milita en el Lyon de Francia, y cuenta con una puntuación promedio de 75, con la oportunidad de alcanzar 85 si se potencializan todas sus habilidades.

3. Tino Livramento - 75

Southampton v Norwich City - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Uno de los laterales derechos más jóvenes y más sobresalientes que podrás encontrar en el FIFA 23 es Tino Livramento. El jugador del Southampton es rápido y posee buen drible con el balón.



En esta nueva versión del videojuego aparece con una calificación general de 75, aunque puede incrementar para llegar a 85.

2. Gonçalo Esteves - 70

AFC Ajax v Sporting CP: Group C - UEFA Champions League | BSR Agency/GettyImages

El segundo mejor lateral joven que podrás encontrar en el FIFA 23 es Gonçalo Esteves. El jugador del Praia cuenta con 18 años de edad, y posee una media general de 70, misma que puede alcanzar una máxima de 83. Sus pases y salidas por el carril derecho son sus principales habilidades.

1. Jeremie Frimpong - 80

Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Lars Baron/GettyImages

En primer lugar en este top se encuentra el lateral derecho Jeremie Frimpong. El futbolista de los Países Bajos cuenta con 21 años de edad, y un valor en el mercado de 25 millones de euros.



Milita en el Bayer Leverkusen y en el juego te ayudará con salidas a velocidad por la banda, además de sus pases precisos al área. Cuenta con una puntuación de 80, con la opción de llegar a 86.