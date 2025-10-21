En Sports Illustrated Fútbol te dejamos quiénes son los mejores laterales izquierdos jóvenes que debes fichar en el Modo Carrera del FIFA 23:

Rayan Aït-Nouri - 76

Wolverhampton Wanderers v Everton FC - Premier League | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Con 21 años, el frances se desenvuelve en el Wolverhampton Wanderes de la Premier League, alcanzando actualmente los 22 millones de euros.





El videojuego decidió darle una valoración de 76, pero puede alcanzar un potencial de 86. En ningún rubro supera el 80, teniendo como mejores cartas de presentación los regates (78), los robos (77) y la aceleración (78).

Aaron Hickey - 75

Aaron Hickey | Soccrates Images/GettyImages

A sus 20 años, ya es internacional con la selección de Escocia, mientras a nivel clubes defiende la causa del Brentford de la Premier League.

Su tarjeta tiene una valoración general de 75 con potencial de 85, sobresaliendo más que nada en resistencia (81). Otros aspectos donde brilla son aceleración (79), velocidad y control de balón, estas dos con 75.

Alphonso Davies - 84

Alphonso Davies | Michael Owens/GettyImages

El canadiense multicampeón con el Bayern Munich y que próximamente vivirá su primera Copa del Mundo en Qatar es uno de los mejores laterales izquierdos de la actualidad.

El seleccionado nacional de la Hoja de Maple recibió una calificación general de 84, mientras su potencial es de 89. Aceleración (96), velocidad sprint (93) y regates (87) son los aspectos donde más sobresale.

Devyne Rensch - 73

Devyne Rensch | BSR Agency/GettyImages

El holandés forma parte del Ajax de Ámsterdam desde el 2020 y también es internacional con los Países Bajos. Con 19 años, alcanza un valor de ocho millones de euros.

Su calificación general es 73, pero puede alcanzar un potencial de 83. Los mejores números los tiene en velocidad sprint con 77, salto y aceleración con 76.

Quentin Merlin - 70

Quentin Merlin | Image Photo Agency/GettyImages

El francés del Nantes es otro de los laterales izquierdos con mayor proyección, contando con 20 años y un valor de siete millones de euros.

FIFA 23 le puso una valoración general de 70, con un potencial de 84. Sus mejores puntuaciones vienen en equilibrio (80), regates (78), centros (77) y control de balón (76).