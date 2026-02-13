Los mejores mediocampistas en la historia de la MLS - rankeados

La Major League Soccer, que en 2026 celebra más de 30 años de ser fundada, ha visto pasar a mediocampistas legendarios: desde pioneros de los 90's que pusieron las bases, hasta estrellas internacionales que elevaron el nivel y locales que marcaron época con longevidad y títulos.

A continuación, te compartimos una lista de los mejores mediocampistas en la historia de la MLS, considerando el impacto, títulos (MLS Cups, MVP, Best XI), estadísticas (asistencias, goles, apariciones), longevidad y legado.

10. Kyle Beckerman

Kyle Beckerman con RSL | Chris Gardner/GettyImages

Kyle Beckerman es uno de los jugadores más icónicos y longevos en la historia de la MLS, conocido por su durabilidad extrema, consistencia como mediocampista defensivo y lealtad a Real Salt Lake.



El eterno de Real Salt Lake (2007-2020) tuvo cerca de 500 apariciones en la MLS (récord de longevidad) y fue campeón de la MLS Cup 2009.



Disputó 21 temporadas (2000-2020), el jugador de campo con más apariciones, titularidades y minutos en la historia de la MLS (récord histórico).



Miami Fusion (2000-2001): Debut a los 18 años (draft SuperDraft 2000). Colorado Rapids (2002-2007): Consolidó su rol como mediocampista central. Real Salt Lake (2007-2020): Su casa por 14 temporadas. Llegó en traspaso en 2007 y se convirtió en capitán desde 2008.

9. Michael Bradley

Michael Bradley fue capitán de Toronto | DeFodi Images/GettyImages

Debutó en 2004 con MetroStars (ahora New York Red Bulls) a los 16 años (draft SuperDraft). Jugó poco antes de irse a Europa y volvió a MLS en 2014 como Designated Player con Toronto FC (transferido desde AS Roma). Permaneció allí hasta su retiro en 2023 (10 temporadas completas).



Tuvo 258 apariciones en liga regular de MLS, 16 goles. En total con el club (todas competiciones): 308 apariciones, 19 goles, 23 asistencias (incluyendo playoffs, Canadian Championship, Concacaf Champions Cup).



Ganó una MLS Cup (2017), una Supporters' Shield (2017) — MLS Cup + Supporters' Shield + Canadian Championship), el primer triplete en la historia de la MLS. También levantó cuatro Canadian Championship: (2017, 2018, 2020, y otro en su era).

8. Osvaldo Alonso

Osvaldo Alonso con Seattle | Shaun Clark/GettyImages

El cubano-estadounidense es el mejor mediocampista defensivo histórico. Pasó la mayor parte en Seattle Sounders (2009-2018).



Su etapa icónica. Firmado como uno de los primeros jugadores del club en expansión MLS.



Apariciones en 277 partidos de liga regular (récord del club), más playoffs y copas más de 339 en total con Sounders (incluyendo todas competiciones).



Ganó una MLS Cup (2016 con Seattle), una Supporters' Shield (2014), cuatro US Open Cup (2009, 2010, 2011, 2014 con Seattle) y



Cuatro veces MLS All-Star (2011-2014), MLS Best XI (2012), Múltiples Team MVP en Seattle.



7. Diego Valeri

Diego Valeri | Ira L. Black/GettyImages

El argentino fue el corazón ofensivo de Portland Timbers entre (2013-2021). Tuvo más de 260 apariciones en la MLS.



Ganó ocho títulos: MLS Cup 2015 (MVP de la final), Supporters' Shield. MLS MVP 2017, tres MLS Best XI, entre otros. Tuvo una consistencia brutal, goles desde fuera y récord de goles consecutivos.

6. Preki (Predrag Radosavljević)

Preki lució en KC | Scott Indermaur/GettyImages

El serbio-estadounidense brilló entre (1996-2005 principalmente con Kansas City Wizards). Ganó una MLS Cup, Supporters' Shields.



Individualmente ganó dos MLS MVP 1997 y 2003 y múltiples Best XI. Era un técnico puro y consistente en los primeros años de la liga.

5. Carlos Valderrama

Carlos Valderrama en su paso por la MLS | Christopher Ruppel/GettyImages

El colombiano trajo la magia sudamericana a la MLS en sus inicios (1996-2001 con Tampa Bay Mutiny y Miami Fusion). Y llevó reflectores a la liga.



Tuvo alrededor de 175 apariciones, donde pudo marcar algunos goles y asistencias destacadas por su creatividad. Fue parte de la MLS Best XI múltiples ocasiones. Y elevó el nivel de calidad defútbol en Estados Unidos en aquella época.

4. Sergio Busquets

Sergio Busquets es leyenda de Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

El español llegó del Barcelona y transformó el mediocampo de Miami. Se retiró campeón al final de 2025. Tuvo 74 apariciones en la temporada regular de la MLS (116 total con playoffs).



Fue campeón de la Supporters' Shield 2024, Conferencia Este 2025, MLS Cup 2025 y Leagues Cup 2023. Hizo historia como parte de los únicos tres campeones del mundo en MLS Cup (con Messi y De Paul).



Inigualable con su calidad mundial en control y salida de balón; paso corto, pero elevó el nivel de Inter Miami. Ayudó a que el peor equipo de la liga antes de su llegada se convirtiera en un equipo poderoso y exitoso.

3. Marco Etcheverry

Marco Etcheverry es histórico del DC United | Adam Davy - EMPICS/GettyImages

El boliviano fue el cerebro creativo de la dinastía temprana de D.C. United en los 90. Pasó toda su carrera MLS con ellos (1996-2003). Tuvo 191 apariciones, 34 goles, 101 asistencias (récord histórico de DC United en asistencias).



Ganó tres MLS Cups (1996, 1997, 1999), dos Supporters' Shields, US Open Cup; MLS MVP 1998, cuatro veces MLS Best XI consecutivos (1996-1999), parte del MLS All-Time Best XI.



Tenía una visión mágica, pases imposibles y liderazgo en la era fundacional. Uno de los pioneros que elevó el nivel técnico de la liga.

2. Dwayne De Rosario

Dwayne De Rosario es un histórico de la MLS | Abelimages/GettyImages

El canadiense es ampliamente visto como uno de los mediocampistas más completos y goleadores de la historia de la MLS. Jugó 13 temporadas (1999-2014) con San Jose Earthquakes, Houston Dynamo, Toronto FC, New York Red Bulls y D.C. United.



Además, tuvo 324 apariciones en MLS, marcó 104 goles y dio 77 asistencias. Ganó cuatro MLS Cups (2001, 2003 con San Jose; 2006, 2007 con Houston). MVP de MLS Cup 2001 y 2007. MLS MVP 2011 (16 goles + 12 asistencias), seis veces MLS Best XI, 2011.



Era un medio versátil (goleador desde el medio, asistidor y líder), uno de los jugadores canadienses más condecorados.

1. David Beckham

David Beckham con LA Galaxy | Victor Decolongon/GettyImages

El inglés revolucionó la MLS en marketing y atrajo Jugadores Designados. Firmó con LA Galaxy en enero de 2007 por un contrato de cinco años valorado en alrededor de 250 millones (incluyendo salario, bonos y participación de ingresos), lo que lo convirtió en el primer Jugador Designado de la historia. La regla DP ("Beckham Rule") se creó específicamente para atraerlo: permitía a los equipos exceder el salario por hasta tres jugadores de élite.



Jugó seis temporadas (2007-2012), 124 partidos MLS (incluyendo playoffs), 20 goles y 42 asistencias. Tuvo un inicio complicado por lesiones (solo cinco goles y 10 asistencias en sus primeras dos temporadas), pero en 2011-2012 fue clave para los títulos de MLS Cups (2011 y 2012), con dos Supporters' Shields (2010 y 2011) y tres finales de MLS Cup.

