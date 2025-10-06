La selección mexicana ha tenido grandes jugadores a lo largo de su historia. Sin embargo, los mediocampistas han destacado por longevidad y gran nivel de juego. Es tal, que es una de las posiciones que más ha tenido jugadores en el fútbol europeo.

Así, recordamos a los mejores aztecas en dicha posición.

6. Manuel Negrete

📅 On this day, 39 years ago, Mexico's Manuel Negrete scored one of the best World Cup goals ever against Bulgaria. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/MdX75jH9PE — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 15, 2025

Uno de los mejores mediocampistas que ha tenido la selección mexicana es Manuel Negrete. El volante marcó época con el Tricolor y en el Mundial del 86 le marcó a Bulgaria el gol más bello en la historia de las Copas del Mundo.

5. Gerardo Torrado

El mediocampista Gerardo Torrado defendió los colores del selectivo azteca y disputó tres Copas del Mundo: Corea Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.El volante consiguió también el título de Confederaciones 1999 y las Copa Oro del 2009 y 2011, respectivamente.

4. Alberto García Aspe

Alberto García Aspe | IMAGO / Sven Simon

Alberto García Aspe es otro de los mediocampistas más destacados que ha tenido la selección mexicana. Jugó los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Coresa Japón 2002.



Asimismo, Aspe fue parte del campeonato obtenido en la Copa Oro de 1996 y formó parte de la gloriosa plantilla que disputó la Confederaciones de 1999.

3. Andrés Guardado

Otro de los volantes más sobresalientes que ha tenido en sus filas el Tri es Andrés Guardado. El 'Principito' estará disputando su quinto Mundial consecutivo, luego de haber debutado en Alemania 2006, siendo en ese entonces uno de los jóvenes con mayor futuro. Con el juego amistoso ante Suecia, se convirtió en el jugador con más partidos oficiales disputados, al sumar 172.

2. Pavel Pardo

Hace 12 años, en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, marqué este par de dardos envenenados para darle la vuelta al partido y sellar el triunfo de @miseleccionmx. pic.twitter.com/7q1D4NVK6l — Pavel Pardo (@pavelpardo8) August 20, 2020

El jugador Pavel Pardo fue uno de los mejores volantes defensivos que estuvieron en la selección nacional. El 'Bebe' fue parte de la plantilla que obtuvo la Copa Confederaciones ante Brasil.



Asimismo, ganó la Copa Oro de 1998 y la Copa Oro 2003. Disputó los Mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006.

1. Benjamín Galindo

Benjamín Galindo | IMAGO / Norbert Schmidt

¿Qué decir de Benjamín Galindo? Sin duda, el mejor mediocampista que ha tenido la selección mexicana en toda la historia.



El 'Maestro' jugó la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, además de haber obtenido el subcampeonato de la Copa Oro de 1993.