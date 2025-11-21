Los mejores mediocampistas en la historia de los Tigres - rankeados
El mediocampo de Tigres ha sido, por décadas, el escenario donde se forjan ídolos, se sostienen épocas complicadas y se construyen campeonatos. Desde los futbolistas que pusieron orden en la cancha hasta los que encendieron la tribuna con cada toque, este recorrido repasa a 10 piezas que marcaron la historia del conjunto auriazul.
10. Jesús Dueñas
El comodín que siempre resolvía. Tigres lo usó en la media, en ambas laterales y donde hiciera falta. Ganó prácticamente todo con la institución y, aunque hoy está sin equipo, sigue siendo uno de los referentes del periodo más exitoso del club.
9. Danilinho
Estuvo poco tiempo, pero dejó huella. Su desequilibrio por derecha fue clave en el histórico 2011, año en que Tigres rompió casi tres décadas sin título. Breve, eléctrico y recordado con cariño.
8. Rafael Carioca
Desde su llegada en 2017, la media de Tigres se ordenó a su ritmo. Carioca aportó calma, precisión y control absoluto del juego. Uno de los mediocentros defensivos más completos que han pasado por el club.
7. Javier Aquino
Desde 2015 se adueñó de un lugar en el once. Su mejor versión, llegó como volante a pierna cambiada por izquierda, aportando equilibrio y profundidad. Hoy juega más atrás, pero su herencia en el mediocampo sigue vigente.
6. Damián Álvarez
El eterno número once felino. Su jugada característica —encarar, enganchar hacia dentro y atacar el área— se volvió marca registrada. En el mediocampo aportó ritmo, creatividad y un carisma que la afición adoptó para siempre.
5. Guido Pizarro
El capitán que sostuvo una era. Dominó el mediocampo durante años y fue clave en múltiples títulos, incluido el del 2023, donde marcó el gol decisivo. Actualmente, el 'Conde' de Lanús es el entrenador del equipo de Tigres.
4. “Diablo” Núñez
En los años difíciles de Primera “A”, él fue motor y esperanza. Su entrega en la media convirtió al equipo en un rival incómodo incluso en plena Segunda División. Ícono de una etapa sufrida, pero profundamente querida.
3. Lucas Lobos
El jugador que devolvió la magia. Con liderazgo y talento puro, comandó al equipo que rompió 29 años sin título. Su impacto en el mediocampo lo convirtió en uno de los ídolos más grandes de la institución.
2. Walter Gaitán
El ídolo sin corona. No fue campeón con Tigres, pero su talento marcó a toda una generación. Como mediocampista ofensivo, hizo de cada partido una oportunidad de ver algo distinto.
1. Tomás Boy
El “Jefe” eterno. Mediocampista ofensivo, líder absoluto y máximo goleador del club durante décadas. Su influencia en la identidad de Tigres es tan profunda que aun hoy muchos lo consideran el mejor jugador en la historia felina.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.