Los mejores mediocampistas en la historia de los Tigres - rankeados

El mediocampo de Tigres ha sido, por décadas, el escenario donde se forjan ídolos, se sostienen épocas complicadas y se construyen campeonatos. Desde los futbolistas que pusieron orden en la cancha hasta los que encendieron la tribuna con cada toque, este recorrido repasa a 10 piezas que marcaron la historia del conjunto auriazul.

10. Jesús Dueñas

Tigres UANL v America - Final Torneo Apertura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El comodín que siempre resolvía. Tigres lo usó en la media, en ambas laterales y donde hiciera falta. Ganó prácticamente todo con la institución y, aunque hoy está sin equipo, sigue siendo uno de los referentes del periodo más exitoso del club.

9. Danilinho

Leon v Tigres UANL - Clausura 2014 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Estuvo poco tiempo, pero dejó huella. Su desequilibrio por derecha fue clave en el histórico 2011, año en que Tigres rompió casi tres décadas sin título. Breve, eléctrico y recordado con cariño.

8. Rafael Carioca

Tigres UANL v Leon - Torneo Clausura 2018 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde su llegada en 2017, la media de Tigres se ordenó a su ritmo. Carioca aportó calma, precisión y control absoluto del juego. Uno de los mediocentros defensivos más completos que han pasado por el club.

7. Javier Aquino

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde 2015 se adueñó de un lugar en el once. Su mejor versión, llegó como volante a pierna cambiada por izquierda, aportando equilibrio y profundidad. Hoy juega más atrás, pero su herencia en el mediocampo sigue vigente.

6. Damián Álvarez

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El eterno número once felino. Su jugada característica —encarar, enganchar hacia dentro y atacar el área— se volvió marca registrada. En el mediocampo aportó ritmo, creatividad y un carisma que la afición adoptó para siempre.

5. Guido Pizarro

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

El capitán que sostuvo una era. Dominó el mediocampo durante años y fue clave en múltiples títulos, incluido el del 2023, donde marcó el gol decisivo. Actualmente, el 'Conde' de Lanús es el entrenador del equipo de Tigres.

4. “Diablo” Núñez

Para la afición de TIGRES era un Dios, pero para @Rayados era el mismísimo Diablo



Claudio “El Diablo” Núñez, un tigre que hizo del Clásico Regio su partido favorito.



Jugó 11 duelos fraternales, anotó 8 goles y nunca perdió;

Ganó siete y empató cuatro CLÁSICOS.



Invicto!!! pic.twitter.com/NXXwd4J0iu — Alberto Sandoval (@elcompitv) October 30, 2025

En los años difíciles de Primera “A”, él fue motor y esperanza. Su entrega en la media convirtió al equipo en un rival incómodo incluso en plena Segunda División. Ícono de una etapa sufrida, pero profundamente querida.

3. Lucas Lobos

Lucas Lobos, captain of Tigres, holds th | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El jugador que devolvió la magia. Con liderazgo y talento puro, comandó al equipo que rompió 29 años sin título. Su impacto en el mediocampo lo convirtió en uno de los ídolos más grandes de la institución.

2. Walter Gaitán

Tigres v Cruz Azul | Victor Decolongon/GettyImages

El ídolo sin corona. No fue campeón con Tigres, pero su talento marcó a toda una generación. Como mediocampista ofensivo, hizo de cada partido una oportunidad de ver algo distinto.

1. Tomás Boy

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Guard1anes 2021 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

El “Jefe” eterno. Mediocampista ofensivo, líder absoluto y máximo goleador del club durante décadas. Su influencia en la identidad de Tigres es tan profunda que aun hoy muchos lo consideran el mejor jugador en la historia felina.