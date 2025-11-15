Los mejores mediocampistas en la historia de Monterrey - rankeados
El mediocampo ha sido, por décadas, el corazón del Monterrey, y su historia está llena de futbolistas que transformaron al club con talento, personalidad y momentos inolvidables. Este recorrido reúne a diez figuras que marcaron época, cada una con un sello propio que ayudó a construir la identidad albiazul. Desde quienes rechazaron ofertas europeas hasta los que guiaron títulos históricos, esta lista repasa el impacto, la memoria y la esencia de los mediocampistas más influyentes en la trayectoria rayada.
10. Antonio: el 'Turco' Mohamed
Antes de convertirse en un técnico campeón con la Pandilla, Mohamed ya había destacado dentro del terreno de juego. En su etapa como mediocampista mostró carácter, talento y una influencia que más tarde replicaría desde el banquillo, cerrando una relación especial con el club.
9. Claudio Lostanau
En los sesenta, Lostanau sorprendió al elegir al Monterrey por encima del Barcelona. Ese movimiento marcó su historia y la del club, consolidándolo como uno de los primeros jugadores en convertirse en figura y referente absoluto para la afición albiazul.
8. Germán Martelloto
Martellotto brilló en los noventa con un estilo vistoso y lleno de creatividad. Su toque fino, su visión ofensiva y su temple lo hicieron un mediocampista temido por los rivales y profundamente valorado por el entorno rayado.
7. Walter Ayovi
Ayoví fue el tipo de mediocampista que aparecía siempre, sin fallar. Con técnica, disciplina y un nivel altísimo, se convirtió en pieza esencial de un Monterrey que dominó México y la CONCACAF durante varios años seguidos.
6. 'Pibe' Verdirame
Entre 1992 y 1996 dejó una marca profunda, conquistando la Recopa de CONCACAF y dando actuaciones que lo acercaron para siempre al cariño de la afición. En 2002 regresó para despedirse con la camiseta que lo convirtió en ídolo.
5. Walter Erviti
Erviti se ganó su lugar con una mezcla de elegancia y claridad táctica. Campeón en 2003, fue uno de esos futbolistas capaces de darle orden y sentido al equipo con un solo toque, dejando un legado que todavía se recuerda con admiración.
4. Neri Cardozo
Su llegada en Día de los Inocentes confundió a muchos, pero en la cancha fue determinante. Conquistó la liga en 2010 y formó parte del tricampeonato de CONCACAF, convirtiéndose en una pieza estratégica del Monterrey más exitoso en el plano internacional.
3. 'Abuelo' Cruz
Líder del mediocampo en el histórico título de 1986, Cruz dejó una huella imborrable. Su inteligencia, visión y capacidad para manejar los tiempos del partido lo convirtieron en uno de los nombres más respetados de la institución.
2. Luis Pérez
Tres títulos de liga y un liderazgo innegociable. Pérez se transformó en el eje del Monterrey durante una era dorada, siendo el jugador que marcaba el ritmo, el carácter y la identidad del equipo.
1. 'Cabrito' Arellano
Arellano se volvió símbolo del club gracias a su velocidad, desequilibrio y conexión con la gente. Tres campeonatos de liga y decenas de momentos memorables lo colocan como uno de los ídolos más grandes que han vestido la camiseta albiazul.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.