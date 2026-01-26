Los mejores mediocampistas en la historia del Chelsea - rankeados

Desde principios de los 2000 el Chelsea comenzó a figurar de nueva cuenta en el mapa del futbol mundial gracias a una fuerte inversión en talento dentro del campo, situación por la que hoy son considerados uno de los mejores equipos de orbe y un sitio en donde muchos jugadores quisieran estar.

Parte de este éxito se debe a grandes mediocampistas que han vestido la camiseta blue desde su fundación en 1905, pasando por momentos complejos en la década de los 70 y casi hasta los 90, hasta llegar a lo que conocemos hoy, siendo el octavo club más ganador en la historia de la Premier League.

Aquí dejamos un conteo de esos cracks que con su visión, talento y desparpajo, ayudaron a este equipo a sobresalir, tal como podría ser el caso de Frank Lampard o Michael Ballack en épocas recientes, hasta pasando por Ray Wilkins o Charlie Cooke en los cimientos de esta historia.

10. Ray Wilkins

Soccer - League Division One - Chelsea Photocall | PA Images/GettyImages

La década de los 70 no fue precisamente un momento de bonanza para la institución, pero este hombre brilló con luz propia. Llegó al Chelsea con tan solo 17 años y se convirtió en su capitán más joven un año después.



Con este peso le tocó que su equipo descendiera ya que en aquel momento hubo muchos cambios de jugadores, pero se mostró fiel al equipo hasta que unos años más tarde fichó por el Manchester United ya cuando era una figura de talla internacional.

9. Eden Hazard

FBL-EUR-C3-CHELSEA-ARSENAL-FINAL | OZAN KOSE/GettyImages

El futbolista belga estuvo por poco más de siete temporadas con el conjunto Blue y su talento lo hizo convertirse en uno de los mejores de la historia, a tal grado, de dar un salto al Real Madrid en donde nunca pudo demostrar lo que se vislumbró en Inglaterra.



Defendió la camiseta del club entre 2012 y 2019, desempeñando un papel clave en la obtención de dos títulos de la Premier League. Su calidad dejó una huella imborrable en el recuerdo de la afición del Chelsea, aunque seguro se quedó con ganas de campeonar más.

8. Charlie Cooke

Soccer - Football League Division One - Chelsea Photocall | PA Images/GettyImages

Los que pudieron ver jugar a Cooke afirman que tenía un talento sin igual, razón por la que llegó al Chelsea después de un paso por el Dundee. Solo pudo ganar dos títulos, pero así empezó a construirse la grandeza de este club.



El escocés causó sensación en su debut liguero al marcar el gol de la victoria contra un West Ham que contaba con el capitán campeón del mundo, Bobby Moore.

7. Dennis Wise

Chelsea V Tottenham Hotspur, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Después de unirse a los Blues procedente de Wimbledon, Wise sufrió una reconversión de posición: pasó de extremo a mediocampista clavado, esto debido a su gran fortaleza física y a su talento para destrozar jugadas rivales y crear las propias con mucha naturalidad.



No vivió una época de bonanza en el club, pero se convirtió en capitán en 1993 y fue así como llevó a su equipo a una final de FA Cup que desafortunadamente perdieron a otra que su pidieron levantar.

6. Cesc Fabregas

Chelsea v Nottingham Forest - FA Cup Third Round | Darren Walsh/GettyImages

Tras haberlo ganado todo en el Barcelona, el español aterrizó en el Chelsea en 2014 con la etiqueta de ganador probado, respaldado también por tres títulos obtenidos de forma consecutiva con la selección española entre 2008 y 2012.



Si bien no pudo brillar del todo al no acoplarse al estilo de Antonio Conte, su serenidad, inteligencia y visión de juego le permitieron seguir siendo una pieza relevante. Bajo la dirección del técnico italiano, aportó de manera decisiva tanto en la conquista de la Premier League como en el título de la FA Cup.

5. N'Golo Kante

Chelsea FC v Real Madrid: Quarterfinal Second Leg - UEFA Champions League | Marc Atkins/GettyImages

Su entrega resultó determinante en la conquista de la Champions League en 2021, un logro histórico para los Blues. Defendió la camiseta del club entre 2016 y 2023, periodo en el que se ganó el reconocimiento y la admiración de la afición, gracias a su carisma y calidad dentro del campo.



Se trató de un futbolista que elevaba su nivel en los escenarios más exigentes, especialmente en las rondas de eliminación directa, una cualidad muy apreciada y reconocida dentro de la institución.

4. Michael Essien

Chelsea v Blackburn Rovers - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Tras obtener varios títulos en Francia con el Lyon y consolidarse como uno de los futbolistas más codiciados del continente, Essien llegó al Chelsea en 2005 a cambio de 24.4 millones de libras, una cifra récord para el club en ese momento.



Essien dejó una huella imborrable años después con un gol de volea espectacular frente al conjunto blaugrana en Champions, una anotación que estuvo cerca de llevar al equipo a la final.

3. Michael Ballack

Images From The Book "In The Moment' - By Tom Jenkins | Tom Jenkins/GettyImages

Tras atravesar algunos episodios complejos en sus primeros meses con el club, como salir lesionado en la Community Shield y ver la tarjeta roja directa frente al Liverpool, Ballack logró darle la vuelta a la situación en su temporada debut para posteriormente convertirse en un histórico.



El alemán terminó siendo decisivo con goles clave, destacando el que anotó en el tiempo extra de la semifinal de la FA Cup ante el Blackburn, antes de que el Chelsea se impusiera al Manchester United en la final y siempre será recordado por los reclamos realizados a Tom Henning en semis contra el Barcelona.

2. Claude Makélélé

Chelsea v Liverpool - UEFA Champions League Semi Final 2nd Leg | Etsuo Hara/GettyImages

Tras cerrar su ciclo con el Real Madrid, el francés Claude Makélélé llegó al Chelsea, donde rápidamente se adueñó del centro del campo y se volvió una pieza incuestionable del equipo. Su etapa en el club londinense se extendió de 2003 a 2008, periodo en el que destacó por su inteligencia táctica y su incansable labor para cortar circuitos rivales.



Su impacto fue tal que redefinió el rol del mediocampista defensivo moderno, gracias a su precisión para recuperar el balón y equilibrar al equipo. Por ese legado, Makélélé es ampliamente reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia en su posición.

1. Frank Lampard

Soccer - AXA FA Cup - Third Round Replay - Chelsea v Norwich City | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Lampard firmó 211 goles a lo largo de una etapa memorable con el Chelsea, una cifra extraordinaria para un futbolista que se desempeñaba como mediocampista. Su lectura del juego, precisión para habilitar a sus compañeros y peso dentro del campo lo elevaron como una de las figuras más determinantes en la historia del club londinense.



Su influencia quedó marcada en los momentos grandes, siendo pieza fundamental en la conquista de la primera UEFA Champions League en 2012. A nivel colectivo, su legado también se refleja en el palmarés, con un total de 13 títulos obtenidos defendiendo la camiseta blue.