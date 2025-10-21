Los mejores medios defensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del FIFA 23

El FIFA 23 de EA Sports ha despertado las pasiones de todos aquellos amantes de los videojuegos y que por supuesto, quieren sentirse cómo si realmente estuvieran dentro del terreno de juego.



Es importante hacerse con buenos jugadores, por eso en Sports Illustrated Fútbol te dejamos quiénes son los mejores medios defensivos jóvenes que debes fichar en el Modo Carrera del FIFA 23:

Alan Varela - 74

Alan Varela | Daniel Jayo/GettyImages

El argentino de 21 años viste la casaca delBoca Juniors, contando en sus vitrinas con dos Copas de la Liga y una Copa Argentina.

Tiene un valor de 8.50 millones de euros. En el videojuego recibió una calificación general de 74 con potencial de 84. Sus mejores calificaciones las tiene en efecto (80), resistencia (82) y compostura (79).

Samuele Ricci - 74

Samuele Ricci | SOPA Images/GettyImages

El italiano de 21 años forma parte del Torino FC desde este 2022, alcanzando el valor de doce millones de euros.

Su tarjeta en el FIFA 23 tiene un valor de 74 con potencial de 85. Su mejor condición es la resistencia con 82, así como la agilidad y los pases cortos, ambos con 76.

Kristjan Asllani - 72

Kristjan Asllani | SOPA Images/GettyImages

El seleccionado de Albania defiende la causa del Inter de Milán desde este 2022, procedente del Empoli, donde fue campeón de la Serie B.

El futbolista de 20 años recibió una valoración general de 72, con potencial de 84.

Sus mayores números vienen en resistencia con 83, pases cortos con 77 y equilibrio con 74.

Amadou Onana - 74

Amadou Onana | Nathan Stirk/GettyImages

A sus 21 años, el belga que porta los colores del Everton de la Premier League ya tiene un valor de 30 millones de euros. El seleccionado de Bélgica recibió una calificación de 74, con potencial de 84. Su mayor virtud es la fuerza (80), la velocidad sprint (78) y el pase corto (76).

Boubacar Kamara - 80

Boubacar Kamara | Clive Rose/GettyImages

El francés de origen senegalés forma parte del Aston Villa desde este 2022, procedente del Marseilla. Alcanza los 25 millones de euros.

Aparte de desenvolverse como pivote, también puede jugar como zaguero central y el título decidió colocarle un 80 general con potencial de 86.

Brilla en intercepciones (86), agresividad y compostura (84), además de entrada limpia y energía (82).

Eric Martel - 67

Eric Martel | Jan Fromme - firo sportphoto/GettyImages

A la lista se suma el centrocampista alemán del FC Köln, que apenas tiene un valor de dos millones de euros.

FIFA 23 le dio un 67 de calificación general, pero vaya si tiene un futuro prometedor con 84 de potencial.

Tiene 80 en resistencia, 74 en agresividad y 73 en salto.

Oliver Skipp - 77

Oliver Skipp | Catherine Ivill/GettyImages

El pivote británico milita en el Tottenham desde hace cuatro años. Está tasado en 15 millones de euros a sus 22 años.

Su valoración en el videojuego es de 77, mientras su potencial es de 84.Posee un 80 de agresividad y un 78 en pases cortos, intercepciones y entrada agresiva.

David Ayala - 67

David Ayala | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

El argentino de 20 años pertenece al Portland Timbers de los Estados Unidos, recibiendo un valor de 3 millones de euros.El videojuego le brindó una tarjeta de 67general y potencial de79. Sobresale en el equilibrio con 84, en agilidad con 76 y en aceleración con 75.

Johann Lepenant - 70

Johann Lepenant | Eurasia Sport Images/GettyImages

Apenas en este mercado de verano el francés firmó un contrato de cinco años con el Olympique de Lyon. El pivote de 19 años cuesta ocho millones de euros.

En FIFA 23 tiene una tarjeta de 70 con potencial de 83.

Sus mejores calificaciones son agilidad con 79, resistencia con 78 y equlibrio con 77.

Ezequiel Fernández - 60

Ezequiel Fernández | Marcelo Endelli/GettyImages

Equi se desempeña como mediocampista en Boca Juniors además es internacional con la sub-20 con Argentina.

El futbolista de 20 años recibió por parte del videojuego un 60 de valoración general y un potencial de 78.

No supera el 70 en ningún rubro, dejando como mejores cartas la precisión de cabeza con 68, la resistencia con 69 y el salto con 67.