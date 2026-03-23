Los mejores partidos del parón de selecciones de marzo

El parón internacional de marzo tenía un partido que se robaba todas las miradas, la Finalissima entre Argentina y España en Qatar, suspendida por la escalada bélica en medio oriente. Ahora, salen a la luz muchos partidos entre grandes equipos que tomarán la posta de entretener a los fanáticos a lo largo y ancho del mundo, en lo que será una de las últimas instancias de preparación antes del Mundial 2026.

A continuación, los mejores cinco partidos del parón de marzo.

5. Marruecos - Ecuador

Canada v Ecuador - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Estos dos equipos quieren dar la sorpresa en el Mundial. Marruecos viene de ser semifinalista en la última Copa del Mundo y recibió, vía reclamo en la CAF, la Copa Africana de Naciones de este año. Por su parte, Ecuador terminó segundo de Argentina en las eliminatorias y se dio el gusto de vencer a los vigentes campeones del mundo en la última jornada.

4. Inglaterra - Uruguay

Albania v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

Cuando dos selecciones campeonas del mundo se enfrentan, hay que prestar atención: Inglaterra recibe en Wembley a la Uruguay de Marcelo Bielsa en lo que será uno de los grandes duelos de la fecha FIFA de marzo. Ambos disputarán la Copa del Mundo con la ilusión de pelear hasta el final.

3. Italia - Irlanda del Norte

Croatia v Italy: Group B - UEFA EURO 2024 | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

La Nazionale se perdió los últimos dos mundiales y no quiere saber nada con ampliar esa lista, pero los irlandeses están listos para dar el batacazo y soñar con jugar la Copa del Mundo. Es, probablemente, el partido más atractivo de la repesca.

2. Brasil - Croacia

FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRA | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Estos dos equipos se vieron las caras en los cuartos de final de Qatar 2022 y el partido estuvo lleno de emociones, con una Croacia clasificándose por penales a las semifinales por segundo Mundial consecutivo. Seguramente se trate de un partido de alto vuelo, por más que sea un amistoso.

1. Francia - Brasil

France v Poland: Group D - UEFA EURO 2024 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Dos de los nombres propios más fuertes del mundo se darán cita en Orlando para enfrentarse en la previa del Mundial: Francia tiene la sangre en el ojo de la final perdida en Qatar 2022, mientras que Brasil, ahora de la mano de Ancelotti, sueña con volver a ser.

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