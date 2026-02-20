Los mejores porteros en la historia de la MLS - rankeados

A continuación, hicimos un top 10 de los mejores porteros en la historia de la Major League Socceractualizado con el consenso general de rankings históricos, récords, premios, títulos, longevidad, impacto y legado hasta la fecha actual.

El portero norteamericano e internacional con la selección de Estados Unidos, Nick Rimando es ampliamente conciderado como el número uno, especialmente tras su ingreso al National Soccer Hall of Fame en 2025.

10. Matt Reis

Matt Reis con New England Revolution | Jim Rogash/GettyImages

Nacido en 1975 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Alto (1.85 m), consistente y líder, con breve paso en Europa. LA Galaxy (1998-2002), New England Revolution (2003-2013).



1x MLS Cup (2002 con Galaxy), 1x Supporters' Shield (2002), 3x All-Star, finalista múltiple en copas.



Reis fue el ancla de New England por una década, pese a no ganar Cup con ellos. Su longevidad lo pone en top 10 de listas como Everybody Soccer.

9. Zach Thornto

Zach Thornto | Jonathan Daniel/GettyImages

Nacido en 1973 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Apodado "Big Cat" con un físico dominante en el área. Chicago Fire (1998-2006), Colorado Rapids (2007), New York Red Bulls (2008), Chivas USA (2008-2011).



2x Goalkeeper of the Year (1998, 2009), 1x MLS Cup (1998), 1x Supporters' Shield (2003), 3x All-Star. Thornton fue fundamental en la dinastía temprana de Chicago.

8. Pat Onstad

Pat Onstad con el Houston Dynamo | Stephen Dunn/GettyImages

Nacido en 1968 en Vancouver, Canadá. Alto (1.93 m), con un carácter calmado y serio, además, era experto en penales, con carrera en Canadá y Noruega antes de arribar a la MLS con San Jose Earthquakes (2003-2005), Houston Dynamo (2006-2010), D.C. United (2011).



2x MLS Cup (2006-2007 con Houston), 2x Goalkeeper of the Year (2003, 2005), 2x All-Star. Onstad fue clave en la dinastía de Houston, representando importaciones canadienses.

7. Tony Meola

Tony Meola con KC | Jeff Gross/GettyImages

Ícono de los 90's con experiencia en Europa (Brighton, Watford) y selección de Estados Unidos. Referente en New York/New Jersey MetroStars (1996-1998, 2005-2006), Kansas City Wizards (1999-2004). Único portero MVP de la MLS (2000), 1x MLS Cup (2000), 1x Goalkeeper of the Year (2000), 3x All-Star.



Meola fue el rostro de la MLS inaugural, atrayendo fans con su fama mundial. Su 2000 es legendario. Otros rankings lo ponen top 5 por impacto cultural, pese a menos longevidad.

6. Jon Busch

Jon Busch con Chicago Fire | Sara Wolfram/GettyImages

No era tan alto (1.78 m) pero sí tenaz, conocido por su trabajo duro y salvadas acrobáticas. Columbus Crew (2002-2005), Chicago Fire (2006-2009), San Jose Earthquakes (2010-2014), Indy Eleven, Chicago de nuevo (2015).



1x Goalkeeper of the Year (2008), 1x Supporters' Shield (2012 con San Jose), 2x All-Star. Busch es el menos esperado de la lista, subiendo por consistencia en múltiples equipos.

5. Joe Cannon

Joe Cannon con San Jose | Jonathan Daniel/GettyImages

El arquero es alto (1.88 m) y era agresivo con mucha carrera en Estados Unidos y Canadá y brevemente en Europa (Lens, Francia).



Carrera en MLS: San Jose Earthquakes (1999-2002, 2008-2010), Colorado Rapids (2003-2006), LA Galaxy (2007), Vancouver Whitecaps (2011-2013).



2x Goalkeeper of the Year (2002, 2004), 1x MLS Cup (2001 con San Jose), 2x All-Star. 342 apariciones, más de 90 porterías en blanco.



Cannon fue un nómada exitoso, destacando en la era media de MLS (2000's). Su versatilidad y premios lo rankean top 3-5 en listas como Everybody Soccer. Ayudó a equipos en reconstrucción, simbolizando la resiliencia en la liga.

4. Stefan Frei

Stefan Frei con el Seattle Sounders FC | Alika Jenner/GettyImages

El estadounidense de origen suizo es alto (1.91 m), experto en penales y liderazgo, con estilo calmado y preciso. Jugó en Europa (Toronto FC lo trajo de Suiza). Toronto FC (2009-2013), Seattle Sounders (2014-actual, 2026).



2x MLS Cup (2016, 2019), 1x Supporters' Shield (2014), 1x Goalkeeper of the Year, 3x All-Star. Más de 300 apariciones, más de 100 porterías imbatidas.



Su transferencia de Toronto a Seattle es una de las más impactantes. En rankings modernos, es top 5 por títulos y consistencia; representa la importación de talento europeo a MLS en la época reciente.

3. Andre Blake

Andre Blake con el Philadelphia Union | Isaiah Vazquez/GettyImages

Es alto (1.88 m) y atlético, conocido por sus reflejos felinos, distribución moderna y liderazgo. Jugador de la selección jamaiquina.



Draftado #1 en 2014 por Philadelphia Union, donde ha jugado toda su carrera hasta 2026 (aún activo).



3x Goalkeeper of the Year (2016, 2020, 2022; récord), 1x Supporters' Shield (2020), 4x All-Star, finalista de MLS Cup 2022. Clave en el ascenso de Union.



Tiene más de 250 apariciones, alrededor de 80 porterías en blanco.



Blake es el dominador de la era moderna (post-2010), representando la evolución de la MLS hacia un fútbol más atlético y global. Su impacto en Union lo ha convertido en un ícono caribeño en la liga siendo por varios años el mejor cancerbero del campeonato norteamericano y mantendido a toda costa en el Philadelphia Union.

2. Kevin Hartman

Kevin Hartman con FC Dallas | Ronald Martinez/GettyImages

Apodado "El Gato" o "The Beast", conocido por su presencia física, distribución y longevidad. Jugó en la selección Sub-23 de Estados Unidos y tuvo una carrera íntegra en MLS.



Debutó en 1997 con LA Galaxy (1997-2006), luego Kansas City Wizards (2007-2009), FC Dallas (2010-2012) y New York Red Bulls (2013, breve). Se retiró en 2013 tras 16 temporadas.



2x MLS Cup (2002, 2005 con Galaxy), 2x Supporters' Shield (1998, 2002), 2x Goalkeeper of the Year (1999, 2003), 3x All-Star. Parte de la dinastía temprana de Galaxy.



Tuvo 416 apariciones (segundo en la historia), 112 porterías imbatidas (alto en rankings históricos), más de 1,400 salvadas, victorias en torno a 180.



Hartman fue un pilar en los primeros años de la MLS, ayudando a establecer la liga como competitiva.

1. Nick Rimando

Nick Rimando con el RSL | Abbie Parr/GettyImages

Apodado "The Wall" o "Rimando the Magnificent", es un portero estadounidense de origen filipino-mexicano que se destacó por su agilidad, reflejos y dominio en penales.



Debutó en 2000 con Miami Fusion, luego pasó a D.C. United (2002-2006) y Real Salt Lake (2007-2019), donde se convirtió en ícono. Se retiró en 2019 tras 20 temporadas.



2x MLS Cup (2004 con D.C., 2009 con RSL), 1x Supporters' Shield (2013), 6x All-Star, ingresó al National Soccer Hall of Fame en 2025. Es el GOAT indiscutible de la MLS en portería por longevidad y récords. Especialista en penales: salvó 59 en su carrera (récord).



514 apariciones (récord absoluto), 154 porterías imbatidas (récord), 1,712 atajadas (récord), 223 victorias (récord).



Rimando revolucionó la posición en MLS con su estilo agresivo y liderazgo. Fue clave en la era de expansión de la liga, ayudando a RSL a ser un contendiente.

