Los mejores porteros en la historia de los Tigres - rankeados

La portería es una de las posiciones más exigentes en el fútbol. El guardameta tiene una sola misión: evitar goles. Mientras sus compañeros buscan el lucimiento en ataque, el portero pasa los noventa minutos bajo los tres palos blancos, defendiendo su arco con concentración y reflejos.

A lo largo de su historia, Tigres ha contado con grandes arqueros que han dejado huella en el club. Estos son los 10 mejores porteros del actual campeón de la Liga MX:

10. Edgar Hernández

TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-TIGRES | MAURICIO LIMA/GettyImages

Formó parte del equipo en una etapa difícil, pero su participación en el histórico “Aztecazo” de 2005 y algunos torneos destacados le bastan para figurar entre los mejores. Uno de los momentos más importantes de Édgar Hernández como futbolista de Tigres, fue en la Copa Libertadores del 2006, cuando le atajó un penal en Brasil a Carlos Tévez.

9. Cirilo Saucedo

SuperLiga 2009 Final Tigres UANL v Chicago Fire | Jonathan Daniel/GettyImages

Defendió la meta en tiempos complicados para Tigres, durante la gestión de Daniel Guzmán, sobre todo. Cuando la 'U' estuvo cerca de caer a la liga de ascenso. A pesar de ello, cumplió con solidez y la afición lo recuerda con aprecio.

8. Óscar “Conejo” Pérez

Tigres UANL v Pachuca - Playoffs Apertura 2014 Liga MX | Mario Ocampo/GettyImages

Reconocido como uno de los mejores guardametas en la historia del fútbol mexicano, el 'Conejo' Pérez tuvo un paso breve, pero positivo con el equipo de Tigres. Con él cusodiando la portería, lograron clasificar a la liguilla en la temporada 2008, algo poco común para la 'U' de Nuevo León en aquel entonces.

7. Ángel David Comizzo

SOC-MEXICO-FINAL | RAMON CAVALLO/GettyImages

Aunque su mejor nivel lo mostró en León, jugó para Tigres entre 1990 y 1991, dejando un recuerdo aceptable entre los aficionados de la 'U' de Nuevo Léon.

6. Gustavo Campagnuolo

Tigres goalkeeper Gustavo Campagnuolo ce | VICTOR SERRA/GettyImages

Parte de uno de los equipos más espectaculares en la historia de Tigres, el del Invierno 2003. Pese a un error grave en la final, su desempeño general fue destacado.

5. Enrique Palos

Players of Tigres (L-R) Goalkeeper Enriq | YURI CORTEZ/GettyImages

Titular del Tigres que rompió una sequía de casi tres décadas sin títulos. Además, posee el récord de más partidos consecutivos sin recibir gol en la historia del club, con tan solo nueve anotaciones en 17 jornadas.

4. Pilar Reyes

José Pilar Reyes como portero de @TigresOficial NUNCA perdió un Clásico Regio.



El felino jugó 14 duelos vs @Rayados; ganó 7 y empató 7.



Pero luego en 1987 Pilar Reyes se fue a jugar a Rayados.



Y ahí perdió la edición 32 del Derby 2-1.



Y perdió lo invicto en Clásicos Regios. pic.twitter.com/zAzGYQK47n — Alberto Sandoval (@elcompitv) October 30, 2025

“¡Sube, Pilar, sube… sube, Pilar, sube!”, corearon los aficionados en la recordada final de 1980 frente a Cruz Azul. Pilar Reyes fue uno de los primeros grandes guardametas en la historia de Tigres, y pese al paso del tiempo, su nombre continúa siendo recordado con afecto por la afición auriazul.

3. Mateo Bravo

Apodado el “arquero volador”, fue bicampeón de liga y uno de los primeros ídolos del club. Hasta hace poco más de un año, se desempeñaba como comentarista deportivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siempre ligado al equipo de Tigres.

2. Robert Dante Siboldi

Monterrey v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En 1996 vivió el descenso con Tigres, pero optó por permanecer en el equipo y fue pieza clav en el ascenso, un año después. Ese acto de lealtad lo transformó en una de las grandes figuras del club. En 2023, tomó la dirección técnica del club en uno de los semestres más complejos en los últimos años, teniendo incluso tres entrenadores diferentes. Para sorpresa de todos, Tigres salió campeón, y Siboldi acrecentó su figura en la historia, y, sobre todo, en los corazones de todos los aficionados.

1. Nahuel Guzmán

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Considerado el mejor guardameta en la historia de Tigres, ha conquistado cinco títulos de liga, una CONCACAF y disputó la final del Mundial de Clubes en 2021. Es una de las figuras más influyentes del balompié nacional.