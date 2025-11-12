Los mejores porteros en la historia del Manchester City - rankeados

A los aficionados del Manchester City todavía les cuesta ver al arco de su equipo y no encontrarse con Ederson Moraes, considerado uno de los mejores guardametas en la historia del club.

Ahora el brasileño hace vida en el Fenerbahçe en la Superliga de Turquía, mientras que consiguieron los servicios del italiano Gianluigi Donnarumma a partir de esta temporada para encargarse de la portería.

El portero italiano de 26 años firmó un contrato de cinco años, que le permitirá permanecer en el Etihad Stadium hasta el verano de 2030. Aunque ha sido un portero inconsistente en la mayor parte de su carrera, viene de una gran campaña con el PSG, lo que hizo que el City se fijara en él.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol hacemos un repaso por los mejores porteros en la historia del cuadro ciudadano.

10. Alex Williams

El canterano del City fue el guardameta que le tocó la responsabilidad de la arquería después de la salida de Joe Corrigan. Disputó 125 partidos con la camiseta del City, entre 1980 y 1986. Fue clave para que el conjunto de Manchester consiguiera el ascenso a la Premier League en la temporada 84-85. Se retiró en 1987 por una lesión en la espalda.

9. Nicky Weaver

Nicky Weaver of Manchester City | Ben Radford/GettyImages

Fue el portero del Manchester City en una época no tan dorada. Estuvo en el club desde 1997 hasta 2007, siendo clave para el ascenso del equipo a la Premier League, en aquella recordada temporada 98-99. Se hizo famoso por parar un penal clave en los playoffs del ascenso. Aunque fue suplente en algunas de las campañas en las que estuvo en el equipo, es recordado por su fidelidad y entrega a los colores del City.

8. Willy Caballero

Manchester City v Hull City - Capital One Cup Quarter Final | Chris Brunskill/GettyImages

El argentino es muy querido por los aficionados del City, que reconocen su entrega y atajadas en momentos claves mientras estuvo en la institución. Estuvo en el equipo desde 2014 hasta 2017 y a pesar de ser suplente en algunas temporadas, tuvo momentos de gloria, como en la final de la Copa de la Liga en 2016, cuando atajó tres penales para que su equipo se consagrara en ese importante torneo.

7. Claudio Bravo

Manchester City v Sheffield United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El paso del chileno por el cuadro del City fue corto, pero exitoso. Fue uno de los primeros porteros que se integró al sistema de Pep Guardiola, que incluye al arquero como el primer pasador del equipo. Jugó en el equipo inglés entre 2016 y 2020, ganando ocho títulos, incluyendo dos Premier League. Fue criticado en su momento, pero en un balance general, su paso por el City fue interesante.

6. Joe Hart

Manchester City v Arsenal - Premier League | Richard Heathcote/GettyImages

Fue el arquero del City desde 2006 hasta 2018, siendo uno de los guardamentas que mayor tiempo duró defendiendo el arco de los ciudadanos, una posición que suele ser muy cambiante en este club. Tuvo 348 apariciones, ganó la Premier League y obtuvo en cuatro ocasiones el premio al mejor portero del torneo. Era muy querido por los aficionados por su entrega.

5. Tony Coton

TONY COTON | Gary M. Prior/GettyImages

Fue portero del City desde 1990 hasta 1996, destacado por su solvencia en la pelota parada y su fuerza para despejar. Jugó en los dos equipos de Manchester y también en el Birmingham City y el Sunderland. Estuvo en una época complicada del club, destacando por sus atajadas y su manejo de las situaciones de juego.

4. Joe Corrigan

Joe Corrigan es un histórico del Manchester City | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del club, por su lealtad con la franquicia y sus más de 600 apariciones, entre 1967 y 1983. Fue clave en una época importante en el club y su consistencia le llevó a estar en esta lista. Remplazó en la posición al veterano Harry Dowd, ganó la Recopa de Europa y la Copa de la Liga.

3. Frank Swift

Jugó toda su carrera con el Manchester City, siendo clave en las primeras campañas del club. Estuvo defendiendo los colores del cuadro ciudadano desde 1933 hasta 1949, fue capitán de la institución y ganó LaLiga en la temporada de 1936-1937. También fue capitán de la selección inglesa, siendo el primer portero en ese puesto en el combinado inglés.

2. Bert Trautmann

Trautmann Saves | Ron Burton/GettyImages

Fue un portero alemán que jugó en el City desde 1949 hasta 1964, demostrando una gran entrega por el club. Es famoso por su participación en la final de la FA Cup de 1956, ya que disputó casi todo el compromiso con el cuello roto. Esa valentía y longevidad le llevó a tener un puesto importante en la historia del club.

1. Ederson Moraes

Manchester City v Sheffield United - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Ocupa el primer lugar por la cantidad de títulos que ha ganado con el equipo, desde su llegada en 2017. Su impacto en el equipo fue importante desde el inicio, por su capacidad para jugar con los pies, algo que le gustó mucho a Pep Guardiola. Salió de la organización en 2025, para buscar nuevos retos en su carrera. Logró seis títulos de la Premier League, dos FA Cups , tres EFL Cups y la Champions League en 2023.