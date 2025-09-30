Los mejores porteros jóvenes que debes fichar en el modo carrera del FIFA 23

El videojuego FIFA 23 sigue siendo una de las mejores ediciones del videojuego y es una de las preferidas para los aficionados de esta zaga. Hoy en SI fútbol repasamos quiénes son los 10 mejores porteros jóvenes que podrás fichar en el modo carrera.

Si quieres ver la los mejores porteros jóvenes para el modo carrera en el EA Sports FC 23 están aquí.

10. Gavin Bazunu - 70

Gavin Bazunu | MB Media/GettyImages

Empezamos con el portero Gavin Bazunu del Southampton. El meta tiene un valor en el mercado de15 millones de euros y, a sus 20 años de edad, en el juego tiene una media promedio de 70, con la posibilidad de alcanzar los 86 puntos.

9. Maarten Vandevoordt - 72

Maarten Vandevoordt | BSR Agency/GettyImages

El portero belga del Genk, Maarten Vandevoordt, cuenta con 20 años de edad, y más de 1.90 de estatura. El guardameta cuenta con una media promedio de 72, misma que se puede potencializar para alcanzar la carta con 84.

8. Lautaro Morales - 72

Lautaro Morales | Luciano Bisbal/GettyImages

El guardameta del New Old Boys, Lautaro Morales, es uno de los arqueros jóvenes más destacados que podrás encontrar en el FIFA 23.



El arquero de 22 años, tiene una calificación de 72, misma que puede incrementar hasta alcanzar la puntuación de 85.

7. Andriy Lunin - 75

Andriy Lunin | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Con 23 años de edad, aparece en la lista el guardameta juvenil del Real Madrid Andriy Lunin. El cancerbero ucraniano es uno de los futuros prospectos de su selección y del conjunto de la Casa Blanca.



En la nueva edición del videojuego cuenta con una carta de 75, misma que puede alcanzar los 85 en su máxima.

6. Illan Meslier - 77

Illan Meslier | George Wood/GettyImages

Por otro lado, y con 22 años de edad, aparece en el top el guardameta Illan Meslier. El portero francés milita en la Premier League con el Leeds United.



Su carta en el juego es de una media general de 77, sin embargo, si se explotan todas sus habilidades, puede alcanzar los 85.

5. Justin Bijlow - 79

Justin Bijlow | Soccrates Images/GettyImages

El meta holandés Justin Bijlow es uno de los imprescindibles en el equipo del Feyenoord de Países Bajos, mientras que en el FIFA es de los jóvenes más talentosos que encontrarás protegiendo los tres palos.



Su media general es de 79, misma que puede alcanzar una calificación general máxima de 85. Sus reflejos son los puntos más fuertes del jugador de 24 años de edad.

4. Luis Maximiano - 79

Luis Maximiano | Ciancaphoto Studio/GettyImages

El portero portugués de 23 años de edad, Luis Maximiano, es de los guardavallas más talentosos que podrás elegir en el juego.



El meta de la Lazio tiene un valor en el mercado de piernas de 9.50 millones de euros, mientras que su media general en el juego es de 79, pudiendo llegar al 85.

3. Diogo Costa - 79

Diogo Costa | Giuseppe Bellini/GettyImages

En el tercer puesto del ranking se encuentra el meta portugués Diogo Costa. Con 23 años de edad, el guardameta del Porto cuenta con una tarjeta con puntuación de 79, no obstante, potencializando todas sus habilidades puede llegar a 89.

2. Alban Lafont - 80

Alban Lafont | Christian Liewig/GettyImages

En el segundo lugar del top se encuentra el cancerbero Alban Lafont. El francés de 23 años de edad, defiende la causa del Nantes, y en el juego FIFA 23 cuenta con una media general de 80, misma que puede potencializarse hasta llegar a 85.

1. Gregor Kobel - 83

Gregor Kobel | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

En primer lugar aparece el meta suizo Gregor Kobel. Con 24 años de edad, y con un valor en el mercado de piernas de 22 millones de euros, milita en el Borussia Dortmund.



En la nueva edición del juego FIFA 23, tiene una calificación general de 83, misma que puede incrementar y llegar a 88. Sin duda, uno de los mejores guardametas jóvenes que serán de los más seguidos por parte de los gamers.