Los mexicanos que han jugado en el Atlético de Madrid – Rankeados

México no se caracteriza por ser un país con una gran exportación de futbolistas al extranjero; sin embargo, algunos de sus jugadores han logrado vestir la camiseta de clubes históricos del futbol mundial. Tal es el caso del Atlético de Madrid, el tercer equipo más ganador en la historia de LaLiga, con 11 títulos de liga en su palmarés.

A lo largo de su historia, cuatro futbolistas mexicanos han vestido la camiseta del Atlético de Madrid en el primer equipo: Hugo Sánchez, Luis García Postigo, Raúl Jiménez y Héctor Herrera.

Además, otros jugadores como Diego Gama, Carlos Plascencia y Richard Sánchez formaron parte de la institución rojiblanca en sus divisiones inferiores. Actualmente, Ronaldo Nájera y Emiliano Muñoz pertenecen a las categorías formativas del club.

Este lunes 2 de febrero se confirmó que Obed Vargas se unió a las filas del Atlético de Madrid y que disputará el resto de la temporada 2025/2026 con los Colchoneros.

A continuación, te presentamos el ranking de los futbolistas mexicanos que han defendido los colores de los Colchoneros a lo largo de la historia.

4. Raú Jiménez

El ‘Lobo de Tepeji’ arribó al Atlético de Madrid en agosto de 2014, luego de destacar con el Club América. Sin embargo, el delantero mexicano nunca logró consolidarse bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y tuvo una participación muy limitada. En una temporada, Jiménez acumuló apenas 823 minutos repartidos en 28 partidos, en los que registró un gol y dos asistencias. Su paso por el conjunto colchonero fue discreto y efímero. Posteriormente, el atacante logró relanzar su carrera en el Benfica y, más adelante, alcanzó su mejor versión al consolidarse como goleador del Wolverhampton Wanderers.

3. Luis García

Luis García Postigo fichó con el Atlético de Madrid en julio de 1992, luego de brillar con Pumas en la liga mexicana. Su paso por el conjunto rojiblanco fue breve, pero dejó una huella imborrable. En su primera temporada en el futbol europeo, el ‘Niño Artillero’ firmó una campaña espectacular al marcar 20 goles, convirtiéndose rápidamente en uno de los referentes ofensivos del equipo colchonero. Durante su segundo año en el Atleti mantuvo un buen nivel, aunque su cuota goleadora disminuyó. Posteriormente, tras recibir una propuesta atractiva de la Real Sociedad, el delantero cambió de aires. Sin embargo, al no encontrar la continuidad esperada, terminó regresando a la Liga MX para vestir la camiseta del Club América.

2. Hugo Sánchez

En agosto de 1981, el Atlético de Madrid fichó a Hugo Sánchez, quien con el paso del tiempo se convertiría en el mejor futbolista en la historia de México. El histórico ‘Hugol’ arribó al conjunto colchonero tras su brillante etapa con Pumas UNAM. Su inicio en el club rojiblanco no fue sencillo y estuvo marcado por duras críticas; sin embargo, en su primera temporada logró responder con 12 goles, dando muestras de su enorme capacidad goleadora. Sánchez militó cuatro años en el Atlético y alcanzó su punto más alto en la campaña 1984-1985, cuando se coronó Pichichi de LaLiga tras marcar 19 anotaciones. En total, el delantero mexicano firmó 75 goles con esta escuadra. No aparece más arriba en el ranking debido a que su palmarés con el club se limitó a una Copa del Rey, y también porque una parte de la afición rojiblanca nunca le perdonó su posterior fichaje por el Real Madrid, el máximo rival del Atleti.

1. Héctor Herrera

Héctor Herrera llegó al Atlético de Madrid en julio de 2019, tras una etapa de seis años en el FC Porto, donde se consolidó como figura y capitán de los Dragones. El mediocampista mexicano permaneció tres temporadas bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, en un periodo marcado por la irregularidad y las críticas de un sector de la afición rojiblanca. Durante su paso por el club, Herrera alternó entre la titularidad y el rol de relevo. En total, disputó 78 partidos oficiales, en los que registró un gol y cuatro asistencias. A pesar de no haber sido un indiscutido, ‘HH’ ocupa el primer lugar de este ranking por un motivo histórico: es el único futbolista mexicano que ha logrado ganar LaLiga con el Atlético. Esto pasó en la campaña 2020/2021. Justo cuando parecía encontrar su mejor nivel con el equipo y se consolidaba como titular, fichó con el Houston Dynamo en julio de 2022.