Los momentos más inolvidables de Lionel Messi con la selección de Argentina

Todo lo que inicia tiene que acabar y eso va también para la carrera de un futbolista, ya que no se puede batallar contra el tiempo. Hasta los mejores de la historia tienen que decir adiós y ahora toca el turno de Lionel Messi, aunque sólo dejaremos de verlo jugar con la selección de Argentina, sin saber con rumbo cierto hasta cuando seguirá jugando de forma profesional.



El argentino se despide de La Albiceleste este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires cuando reciban a la selección de Benín. No cabe duda que será una noche mágica porque se verán los últimos pasos del campeón del mundo con su selección, a la cual le entregó algunos títulos importantes.



Es tiempo de recordar los momentos más inolvidables de Messi con Argentina:

1. El primer título como juvenil

Messi y su primer gran logro con Argentina | ARIS MESSINIS/GettyImages

Antes de dedicarse de lleno a la selección Absoluta, La Pulga se erigió como campeón del Mundial Sub-20 2005 celebrado en los Países Bajos.



Es verdad que arrancaron perdiendo contra Estados Unidos pero después superaron a Egipto y Alemania para avanzar a la siguiente fase. En octavos dejaron atrás a Colombia por 1-2 con tanto de Messi y en cuartos dobeglaron 3-1 a España, con el rosarino aportando un tanto. En semifinales, el ex del Barcelona aportó un gol en el 2-1 contra Brasil y finalmente, superaron 2-0 a Nigeria en la gran final con un doblete suyo desde el manchón penal para bañarse de la gloria internacional.



Con seis anotaciones, Lio fue el máximo anotador del torneo, llevándose el Balón de Oro y la Bota de Oro por su relevancia en la justa.

2. La medalla de oro olímpica

Lio Messi y 'Kun' Agüero | Koji Watanabe/GettyImages

Messi y Argentina sub-23 se bañaron de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Argentina compartió sector con Costa de Marfil, Australia y Serbia, venciendo a cada uno de ellos para tener un paso perfecto en el Grupo A, con el astro argentino marcando en el primer choque contra los marfileños. En los cuartos de fina, El Mesías volvió a aparecer para anotarle a Países Bajos en la victoria 2-1. En semifinales, el gran amigo de Lio, Sergio ‘Kun’ Agüero, puso un doblete en la goleada 3-0 sobre Brasil, con Juan Román Riquelme poniendo la otra diana. Ya en la final, otra vez se encontraron con Nigeria, pero la mínima de Ángel Di María bastó para colgarse la medalla de oro. Este equipo contó con otras figuras importantes como Javier Mascherano, Sergio Romero y Éver Banega.

3. El sorpresivo retiro tras el fracaso

Argentina v Chile: Championship - Copa America Centenario | LatinContent/GettyImages

Antes de los éxitos, Lionel sufrió en demasía para ganar trofeos. Luego de caer en tres finales consecutivas, el Mundial 2014 ante Alemania, la Copa América 2015 contra Chile y la Copa América Centenario 2016 de nuevo contra La Roja, el capitán decidió dar un paso al costado rompiendo el corazón de los fanáticos. Sumado a ello, el histórico del Barcelona falló su respectivo turno desde los once pasos siendo parte del gran fracaso argentino en el torneo de la CONMEBOL.



“Para mí se terminó la selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, declaró en la zona mixta al ver como se le escapa un título más.

4. El rápido retorno del Mesías

Argentina v Uruguay - FIFA 2018 World Cup Qualifiers | Gabriel Rossi/GettyImages

A pesar de sus palabras, se logró convencer al astro argentino para seguir representando a la selección. El 12 de agosto del 2016, apenas un mes y medio tras sus declaraciones, La Pulga emitió un comunicado para dar a conocer su retorno, lo cual se logró gracias a Edgardo Bauza, quien viajó hasta Barcelona para convencerlo y hacerlo reflexionar.



Reapareció contra Uruguay en un duelo de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, poniendo el único tanto en el triunfo argentino.

5. Evitó la tragedia mundialista

Ecuador v Argentina - FIFA 2018 World Cup Qualifiers | Franklin Jacome/GettyImages

El 10 de octubre del 2017, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Argentina perdía en la altura de Quito a los 40 segundos tras un tanto de Romario Ibarra y se quedaba fuera del Mundial, sin embargo, El Mesías hizo acto de aparición y se consagró como el héroe de la noche porque hizo un hat-trick para dar la remontada a Ecuador y la clasficación a la Copa del Mundo.

6. La conquista de América en el Maracaná

Argentina fue campeona de la Copa América 2021 | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Por fin llegó el primer título con la Absoluta. En la Copa América 2021, Argentina se coronó en territorio enemigo, ya que lo hizo ante una Brasil que contaba con Neymar Junior, Marcelo Vieira, Alisson Becker, Thiago Silva y Vinícius Júnior.



En Fase de Grupos, La Albiceleste igualó 1-1 con Chile, con Messi marcando. Después le pegaron 1-0 a Uruguay y Paraguay. En cuartos, La Pulga aportó un tanto en el 3-0 sobre Ecuador y en semifinales vencieron a Colombia en la tanda de penales luego de quedar 1-1. En la gran final ante el anfitrión, Di María puso el único tanto para que Argentina cortara una sequía de 28 años sin título, además igualó a Uruguay como el máximo ganador de la Copa América, siendo la primera final que La Canarinha perdía en condición de local.



Lio se arrodilló en el Maracaná, rompiendo en llanto tras el pitazo final mientras sus compañeros corrieron a abrazarlo porque finalmente habrían logrado un objetivo.



El Mesías acabó como el Mejor Jugador del Torneo, además de goleador con cuatro tantos, compartiendo el honor con el colombiano Luis Díaz.

7. La supremacía frente a Europa

Argentina se hizo con la Finalísima | GLYN KIRK/GettyImages

En el 2022 se tomó la decisión de traer de vuelta la Finalísima, torneo que se celebró alguna vez en 1985 y 1993 entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa.



Italia, monarca de la Euro 2020, y Argentina, campeón de la CONMEBOL 2021, se midieron en Londres, Inglaterra, en el Wembley Stadium, el 1 de junio del 2022.



En un partido único, La Albiceleste goleó 0-3 gracias a Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala, para hacerse con el segundo título del certamen.

8. El campeonato del mundo en Qatar 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

Tras la conquista de la Copa América, Lio por fin pudo hacerse con la Copa del Mundo en territorio qatarí.



Sorpresivamente, Argentina cayó en su debut ante Arabia Saudita por 1-2, no obstante, vencieron 2-0 a México y Polonia para superar la primera fase. En octavos eliminaron 2-1 a Australia y en cuartos igualaron 2-2 con Países Bajos, pero se impusieron en penales por 3-4. En semifinales despidieron a Croacia por 3-0 y en la gran final, empataron 3-3 con Francia, pero salieron airosos en los penales por 4-2 para por fin romper su maldición de no levantar la Copa del Mundo.



Cabe destacar que La Pulga marcó en cada uno de los duelos de eliminación directa y en la final hizo un doblete, ganándose el Balón de Oro del torneo. El rosarino logró lo que tanto se le había negado dando su tercera estrella a Argentina, que no ganaba desde 1986.

9. La segunda Copa América

Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: Final | Carmen Mandato/GettyImages

Este quedará marcado como el último gran título de Lionel con la selección. Luego de conquistar al mundo, La Albiceleste volvió a demostrar que era el mejor combinado de América.



En Fase de Grupos ganó 2-0 a Canadá, venció 0-1 a Chile y le pegó 2-0 a Perú. Cabe aclarar que en el primer juego contra los canadienses, Messi se convirtió en el jugador con más partidos en dicho campeonato al sumar 35 presencias superando al chileno Sergio Livingstone. En los cuartos sacaron 4-2 a Ecuador desde los once pasos tras el 1-1 en tiempo regular y en semifinales superaron 2-0 a La Hoja de Maple.



Esta vez la final fue ante Colombia ganando por la mínima de Lautaro para llegar a 16 títulos en el certamen.

10. El mayor anotador de La Albiceleste

United States v Argentina: Semifinal - Copa America Centenario | Bob Levey/GettyImages

Messi está consagrado como el máximo goleador de la selección, pues lleva 125 tantos, pero en algún momento tuvo que superar a alguien.



El 21 de junio del 2016 en las semifinales, La Pulga anotó en la goleada 4-0 sobre los Estados Unidos para así llegar a los 55 tantos y superar el récord histórico de Gabriel Batistuta.

11. El mayor asistidor de Argentina

Messi | Marcelo Endelli/GettyImages

Del mismo modo, Messi dirá adiós al combinado nacional como el mayor líder de asistencias, un logro que no será fácil de superar en los próximos años. El jugador del Inter Miami de la MLS llegó a 65 pases de gol en sus más de 200 partidos con La Albiceleste, dejando atrás las marcas de Diego Mardona y Riquelme.

12. El máximo goleador en la historia de los Mundiales

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Argentina no logró el bicampeonato del mundo al ser vencido por España de forma justa, sin embargo, a lo largo del certamen, Messi logró romper más marcas. Con 21 anotaciones, La Pulga dejó atrás el récord del alemán Miroslav Klose, que era el mayor anotador de la competencia con 16.



A la vez se erigió como el jugador con más partidos disputados al tener 34, así como el que más minutos ha sumado con 3 mil 145 y el que más asistencias ha repartido con doce.



Otros marcas más son: más participaciones en Mundiales con seis junto al portugués Cristiano Ronaldo, más partidos como capitán con 26, más partidos ganados con 21 y más titularidades con 32, además de marcar en nueve juegos de forma consecutiva.