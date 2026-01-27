Los motivos de la enorme mejora del Manchester United tras la llegada de Michael Carrick

En cinco partidos al frente del Manchester United, Michael Carrick se ha enfrentado a Unai Emery, Thomas Tuchel, Mikel Arteta (dos veces) y Pep Guardiola. Y permanece invicto. En solo dos semanas, los diablos rojos se han trasformado tras los 14 meses con Ruben Amorim al mando.

Desde que asumió el trabajo por segunda vez, Carrick ha supervisado una victoria por 2-0 en el derbi de Manchester y un notable triunfo por 3-2 ante el líder de la liga, el Arsenal, cortesía de un gran gol en el minuto 87 de Matheus Cunha que sorprendió a un tenso Emirates Stadium.

Es posible que pronto Rio Ferdinand le suplique a la jerarquía del United que revele el contrato, permita que Carrick lo firme y le permita escribir los números que quiera, pero es poco probable que se tomen medidas tan apresuradas.

Ole Gunnar Solskjær tuvo que ganar 14 de sus primeros 19 partidos antes de que le ofrecieran el puesto de forma permanente, por lo que no está garantizado que el excentrocampista de los Diablos Rojos permanezca en el banquillo de Old Trafford a largo plazo. Esos bloques bajos están a punto de llegar.

Sin embargo, la rápida transición de la melancolía a la esperanza ha sido notable. Estas son algunas de las razones clave por las que el United ha mejorado tanto con Carrick al mando.

Libertad para Bruno Fernandes

Arsenal v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Fernandes vs. Arsenal - Resumen de estadísticas

Minutos jugados : 90

: 90 Toques : 65

: 65 Precisión de pase: 41/51 (80%)

41/51 (80%) Pases al último tercio : 7

: 7 Oportunidades creadas : 2

: 2 Asistencias : 1

: 1 Asistencias esperadas (xA): 0,03

(xA): 0,03 Disparos : 3

: 3 Goles esperados (xG): 0,37

La adulación 3-4-2-1 de Amorim generó una multitud de problemas, uno de los cuales fue el dilema táctico con respecto a su mediapunta superestrella, Bruno Fernandes.

Su falta de voluntad para confiar en Kobbie Mainoo dejó al United con un dúo de técnicos de nivel inferior cuando Fernandes no era utilizado en el pivote del mediocampo, por lo que Amorim optó por aliviar sus problemas de construcción de juego utilizando a su capitán en un papel más profundo, a menudo junto a Casemiro.

El brillante Fernandes siguió siendo el alma del United de Amorim, aunque los equipos intentaron exponer sus deficiencias sin posesión, rebasándolo constantemente y sobrecargando la defensa. Con el balón, el portugués era capaz de impulsar las transiciones gracias a su excepcional alcance de pase, pero las instrucciones de Amorim limitaron su influencia dentro y alrededor del área.

Como era de esperar, Carrick se ha distanciado del decepcionante marco de Amorim y ha optado por un enfoque sensato. Le ha dado a su mejor jugador, Fernandes, la libertad de causar estragos desde las zonas más peligrosas del campo.

Fernandes ha actuado como doble falso nueve con Bryan Mbeumo contra el Manchester City y el Arsenal. En el derbi, el United logró superar a Rodri en la base del mediocampo, y su posicionamiento a menudo superó a Martín Zubimendi el domingo por la tarde. William Saliba dudaba si quedarse o salir cuando Fernandes se quedó sin marca entre líneas, ya que el francés temía el espacio que cedería a su espalda.

Tras un comienzo lento, Fernandes dominó el partido y jugó un papel clave en el triunfo del United. Su posicionamiento y su impecable combinación facilitaron el golazo de Patrick Dorgu, que puso al equipo visitante 2-1 arriba. Es un futbolista excepcional, y la decisión de Carrick de que trabajara en equipo con Mbeumo ha demostrado ser muy acertada hasta el momento.

Empleando el ADN de United

Arsenal v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El dogmatismo y la inflexibilidad de Amorim hicieron que fuera difícil para los hinchas, y quizás para los jugadores, aceptarlo. Si bien Antonio Conte ganó el título de la Premier League usando una defensa de tres en 2016-17, el fútbol ha evolucionado drásticamente desde entonces y no se ven equipos de élite adoptando marcos como los de Amorim.

Incluso Conte ha pasado a utilizar una defensa de cuatro desde que asumió el puesto en el Napoli.

Sin embargo, las formaciones y configuraciones suelen ser superfluas en el panorama general. Lo que importa son los principios y la intención. El United se desvió de su tan criticado ADN al fichar a Amorim, pero Carrick parece estar ayudando al club a redescubrir lo que lo convirtió en una fuerza dominante durante tanto tiempo.

El entrenador interino no está reinventando la rueda, pero sí anima y da oportunidades a los jugadores para que prosperen en un equipo equilibrado. La positividad se respira en toda la plantilla, y el primer equipo se siente ahora más conectado con la importantísima cantera gracias a la reincorporación de Kobbie Mainoo.

Mainoo contribuyó a elevar el nivel técnico del mediocampo del United, aportando a los Diablos Rojos la valentía necesaria para superar la presión tras capear el temporal. El centrocampista contribuyó al sublime gol de la victoria de Cunha en el Emirates, tras brillar en el derbi.

Si bien el "ADN United" es un concepto difícil de definir explícitamente, Carrick parece estar adoptando aspectos de los grandes conjuntos de Sir Alex Ferguson, al igual que Solskjær. Los Diablos Rojos juegan con coraje y una actitud positiva. Ningún desafío se les escapa gracias a la clara visión de Carrick y, fundamentalmente, a la aceptación de los jugadores.

Liberando a Patrick Dorgu

"Pat ha sido un jugador importante para nosotros... ha sido inmenso junto a Luke [Shaw] contra dos equipos que plantean muchas preguntas", dijo Carrick sobre Dorgu tras el 3-2 ante el Arsenal

En tan solo 180 minutos, Carrick ha contribuido considerablemente a dañar aún más la mala reputación de Amorim. La incapacidad del portugués para sacar el máximo provecho de una plantilla de evidente talento fue uno de sus principales fallos, ya que los jugadores fichados por Amorim desempeñaron un papel clave en su éxito inicial con Carrick.

Cunha fue el gol de la victoria del domingo, tras registrar una asistencia saliendo desde el banquillo en el derbi, mientras que Mbeumo y Patrick Dorgu han marcado en partidos consecutivos.

La clase de Mbeumo quedó patente antes de la Copa Africana de Naciones, pero Dorgu había tenido serias dificultades durante sus primeros 12 meses en el club. El danés no recibió mucha ayuda de su exentrenador, cuya curiosa forma de enfrentarse a los medios quedó patente a finales de noviembre, cuando admitió sentirse ansioso cada vez que Dorgu tenía el balón. Esa es una forma de empoderar a un jugador joven.

El cambio a una defensa de cuatro dejó al técnico interino con un hueco en la banda izquierda. Los problemas de Dorgu como lateral con Amorim hicieron que Cunha o Mason Mount parecieran ser las opciones más naturales para jugar por la banda izquierda en el derbi, pero Carrick optó por Dorgu. Hasta ahora, su confianza en el joven danés se ha visto confirmada.

Dorgu ha desempeñado un papel desinteresado en la banda, moviéndose de arriba abajo para asegurar que su lateral no se vea abrumado y al mismo tiempo proporcionando una fuente de amplitud cuando el United tiene la posesión.

“Pat ha sido un jugador clave para nosotros; obviamente, ha marcado dos goles, pero en cuanto a su peligrosidad, capacidad atlética y calidad, ha estado inmenso junto a Luke [Shaw] contra dos equipos que plantean muchas dudas”, dijo Carrick tras la victoria del domingo. Dorgu remató al segundo palo contra el Manchester City, luego combinó por el centro con Fernandes antes de soltar un disparo que sorprendió a David Raya y rozó el larguero.

Esa secuencia reflejó la nueva confianza que fluye a través del danés y que el técnico interino ha ayudado a facilitar mediante un cambio drástico en el tono y el mensaje. Hubo astucia táctica y mayor claridad desde la línea de banda, pero el empoderamiento de los jugadores ha sido la clave del rápido comienzo del United bajo el mando de Carrick.

