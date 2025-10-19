Los números de Andrés Gudiño resguardando el arco de Cruz Azul

Tremenda sorpresa que lanzó Cruz Azul este sábado a horas de enfrentarse al América en el Clásico Joven, ya que el técnico argentino Nicolás Larcamón decidió prescindir de los servicios del arquero colombiano Kevin Mier, titular indiscutible desde su arribo, al cual mandó a la banca para poner en su lugar a Andrés Gudiño, que buscará evitar a toda costa la caída ante el odiado rival.

¡SORPRENDE A TODOS! 💥⚽😱



Nicolás Larcamón decide sentar a Kevin Mier en el #ClasicoJoven ante el Club América y saldrá a la cancha con Andrés Gudiño como su guardameta titular 😨



📌 El colombiano sumaba 23 partidos oficiales al hilo disputando los 90 minutos en el cuadro… pic.twitter.com/VehM5GeGFt — Claro Sports (@ClaroSports) October 19, 2025

Por ahora, nadie se ha puesto de acuerdo con el motivo de sacar al cafetalero del once inicial, ya que algunos medios manejan que se trata de una simple decisión táctica, pero otros afirman que podría ser debido a una indisciplina al reintegrarse al plantel tras la Fecha FIFA.



Sobre Gudiño, este será su primer partido de inicio con La Máquina en el Apertura 2025, pero no por eso no tiene experiencia en Primera División. Hasta ahora, el cancerbero ha disputado un total de 27 partidos con el equipo en el máximo circuito, entre todas las competencias, recibiendo 33 tantos, aunque ha logrado dejar imbatido su arco en siete ocasiones, lo que quiere repetir este sábado.

🚨 Andrés Gudiño y Jorge Rodarte titulares para enfrentar al América 🦅



Kevin Mier y Willer Ditta a la banca. @TVCDeportes pic.twitter.com/tXlEkdRTVt — Fabián Reyes (@FabanReyes) October 19, 2025

Sus primeros minutos fueron en el Apertura 2022, defendiendo el arco seis veces, con siete tantos en contra y un arco imbatido. Tuvo que pasar otro buen rato para volverlo a ver como el guardameta titular, lo que ocurrió en el Apertura 2023, viviendo 14 cotejos, siendo vencido 22 veces, dejando en cero sólo dos duelos. El semestre pasado también fue requerido para un juego, otorgando un tanto.



Su debut oficial con la casaca fue en la Copa Campeones CONCACAF, el 6 de abril del 2021, en el choque contra el Arcahaie FC de Haití, mientras su primer choque en la Liga MX fue el 26 de julio del 2021 en la caída 2-0 ante Mazatlán.

Andrés Gudiño va de arranque, confiamos en él 🙌🏼💙#CruzAzul pic.twitter.com/PbQrQIKACz — Gabo (@GOJR92) April 16, 2025

Esta es la oportunidad que había estado esperando para demostrar que puede ser el número uno bajo el arco, pese a la presencia de Mier y la proyección a futuro del guardameta Emmanuel Ochoa, que tuvo un buen Mundial sub-20.