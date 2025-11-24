Los números de Rúben Amorim como entrenador del Manchester United

El Manchester United enfrenta este lunes al Everton en un duelo por la jornada 12 de la Premier League, justo el día en el cual Rúben Amorim cumple un año como entrenador del propio club de Old Trafford.

De hecho, si los Red Devils vencen a los Toffees, empatarán a sus rivales citadinos, Manchester City, en el tercer lugar de la clasificación general, lo que parecía complicado hace algunas semanas, tras el mal arranque de los primeros.

Sin embargo y más allá del impulso reciente, los números del United durante el ciclo Amorim siguen generando debate en afición y prensa inglesa. Pues, tal y como ratificó la cuenta The Touchline, el luso ha dirigido en 38 partidos oficiales, sumando encuentros de competiciones domésticas, y de la Europa League del curso anterior, con un balance de 12 victorias, nueve empates y 17 derrotas, cifras que se traducen en un mal 31% de triunfos; un registro que resulta decepcionante considerando el brillante trabajo que realizó en el Sporting Clube, donde se consolidó como uno de los estrategas jóvenes de mayor proyección del viejo continente.

✨ 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟭 𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗔𝗚𝗢: Ruben Amorim was in charge of his FIRST Premier League match with Manchester United, his record today:



• 38 games

• 12 wins

• 17 losses

• 9 draws pic.twitter.com/Q4VkC6C8NE — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2025

El cierre de la 2024/2025 tampoco ayudó a mejorar la percepción sobre el proyecto de Amorim en el Teatro de los Sueños, ya que si bien es cierto, logró llevar al ManU hasta la final de la propia Europa League, la cual perdió ante el Tottenham Hotspur, terminó en un bochornoso decimoquinto lugar en la Premier, muy lejos de los objetivos mínimos de una escuadra de la tradición y el músculo económico de la mancuniana.

Ahora, en su primer ejercicio a tiempo completo con los Diablos Rojos, el DT de 40 años ha intentado implantar un modelo reconocible, basado en la presión alta, la salida estructurada y una apuesta firme por el talento joven. Por ende y aunque los resultados todavía no lo acompañan del todo, un triunfo contra Everton puede convertirse en un punto de inflexión camino a fortalecer su pasantía en el United.

