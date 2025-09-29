José de Jesús Corona es, sin duda alguna, uno de los mejores guardametas en la historia del futbol mexicano. El futbolista originario de Guadalajara, Jalisco, se retiró este 28 de septiembre en el duelo entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, el club de sus amores.

El futbolista de 44 años decidió ponerle fin a su carrera profesional enfrentando a la Máquina Celeste, club con el que militó durante 14 años y con el que vivió altas y bajas.

El guardameta arrancó como titular y salió de cambió al minuto 12 ante el aplauso de los aficionados. Fue sustituido por José Antonio Rodríguez.

A través de sus redes sociales, el club cementero le agradeció al guardameta por sus años en la institución.

Último partido profesional de José de Jesús Corona. 💙



¡Gracias por todo, Capitán! 🫡#AzulDePorVida pic.twitter.com/auoJ6qVcFG — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 29, 2025

Corona llegó a Cruz Azul para el Apertura 2009, procedente de Tecos UAG, y permaneció con la escuadra hasta julio de 2023.

MEX-FBL-CRUZ AZUL-AMERICA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Corona disputó un total de 504 partidos con la Máquina Celeste, convirtiéndose en el tercer futbolista con más partidos en la historia del club, solamente por detrás de Ignacio Flores (551 partidos) y Julio César Domínguez (655).

Con Cruz Azul, 'Chuy' alzó dos Copa MX (2013 y 2018), una Supercopa de México (2018-2019), un Campeón de Campeones (2020-2021), una Supercopa de la liga (2022), una Liga de Campeones de Concacaf (2013-2014) y el ansiado título de liga (Guardianes 2021) tras 23 años de sequía.

'Chuy' Corona: un histórico de la Liga MX

'Chuy' Corona se formó en las fuerzas básicas del Atlas, club en el que debutó como profesional. Su primer partido en primera división fue en febrero de 2003.

A mediados de 2004, el talentoso portero fichó con Tecos UAG, con quienes disputó la final del Clausura 2005 ante el Club América.

Tecos' goalkeeper Jesus Corona catches t | LUIS ACOSTA/GettyImages

En 2005, Corona disputó los cuartos de final de la Copa Libertadores con Chivas de Guadalajara.

Las actuaciones del guardameta de Tecos ante Boca Juniors dejaron buenas sensaciones entre los seguidores del Rebaño Sagrado, pero Corona nunca fichó con los rojiblancos.

Chivas of Guadalajara's goalkeeper Jesus | DANIEL GARCIA/GettyImages

En el verano de 2009, 'Chuy' Corona fichó con Cruz Azul, con el que dejó huella en la Liga MX.

Después de 14 años de historia, el portero cambió de aires y se marchó a Xolos de Tijuana.

El paso de Jesús Corona por la selección mexicana

Gracias a su gran nivel con Tecos, Corona fue convocado por Ricardo Antonio Lavolpe a la selección mexicana y disputó su primer partido con el Tri en 2005.

South Africa v Mexico | Harry How/GettyImages

Con la selección mayor, Corona fue convocado para dos Copas Confederaciones (2005 y 2013), tres mundiales (2006, 2014 y 2018), dos Copas América (2015 y Centenario) y cuatro Copa Oro (2005, 2007, 2009 y 2017).

Si Corona tuvo un sueño por cumplir, este fue jugar un partido en la Copa del Mundo. En 2006, 'Chuy' fue suplente de Oswaldo Sánchez. Para 2010, tuvo la oportunidad de competir por la titularidad del Tri, ante las dudas de Javier Aguirre sobre Guillermo Ochoa, pero un problema extracancha lo marginó de la convocatoria.

En 2014, Corona tenía grandes posibilidades de ser el arquero titular, pero Miguel Herrera optó por Ochoa a última hora. En 2018, acudió como segundo portero.







OLY-2012-FBL-BRA-MEX | AFP/GettyImages

En los Juegos Panamericanos de 2011, Corona, como refuerzo del Tri, conquistó la medalla de oro. Un año después, como parte de la selección olímpica, el arquero mexicano fue un pilar fundamental en la obtención de la medalla de oro en Londres 2012, uno de los mayores hitos en la historia del fútbol mexicano.