Los ocho equipos de cuartos de final de la UEFA Champions League - Rankeados

La UEFA Champions League avanza y ya llegó a los cuartos de final, donde los mejores ocho de Europa se batirán a duelo para obtener a los cuatro semifinalistas. Los partidos de ida se jugarán entre el 7 y el 8 de abril, mientras que la vuelta será el 14 y 15 de abril respectivamente.

A continuación, los ocho equipos de los cuartos de la UCL rankeados.

8. Sporting de Lisboa - Portugal

SC Braga v Sporting CP - Primeira Liga | Diogo Cardoso/GettyImages

Superaron al duro Bodo/Glimt con un global de 5-3, pero la derrota por 3-0 en Noruega sembró muchas dudas sobre la fiabilidad del equipo. Para colmo, se enfrentarán al Arsenal en cuartos de final. Panorama complejo para ellos.

7. Atlético de Madrid - España

Atletico de Madrid v Getafe CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Brillaron en la ida de octavos de final frente al Tottenham y se preparan para medirse nuevamente con un FC Barcelona que buscará tomarse revancha de la semifinal de la Copa del Rey que tuvo lugar el mes pasado.

6. Liverpool - Inglaterra

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Los Reds están teniendo una temporada con muchos sobresaltos y sorprendentemente llegaron a esta instancia, ya que no han dado garantías a lo largo de la campaña. Eliminaron con lo justo al Galatasaray y se verán las caras con el PSG en cuartos.

5. Real Madrid - España

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Están en franca levantada y la serie contra el Manchester City terminó de consagrarlos como un equipo de temer en este momento de la historia, tras una etapa de liguilla plagada de dificultades. Se verán las caras con el difícil Bayern Múnich.

4. PSG - Francia

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Eddie Keogh - UEFA/GettyImages

Los vigentes campeones no tuvieron una etapa de liguilla soñada y recurrieron al repechaje para clasificarse a octavos. En esa instancia, se cargaron sin problemas al Chelsea de Liam Rosenior y sueñan con repetir el éxito de la campaña pasada.

3. FC Barcelona - España

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

En la ida de octavos no brillaron y rescataron un empate en el cierre con un gol de penal, pero en la vuelta fueron una aplanadora que se llevó puesta al Newcastle de Eddie Howe. Van por la revancha contra el Atlético de Madrid.

2. Bayern Múnich - Alemania

Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Ciancaphoto Studio/GettyImages

Aplastaron 6-1 al Atalanta en la ida de octavos de final celebrada en Italia, dando la pauta que les da igual jugar de local o visitante: siguen teniendo un rendimiento bestial. Firmes candidatos a la gloria.

1. Arsenal - Inglaterra

Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

El equipo de Mikel Arteta es el máximo candidato a hacerse del trofeo, y romper así el maleficio de las consagraciones europeas esquivas a lo largo de su historia. Son los líderes de la Premier League y terminaron la etapa de liguilla con puntaje perfecto.