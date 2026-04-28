Los partidos con más goles en la historia de la Champions League

Este 28 de abril tuvimos una noche mágica más de UEFA Champions League, en la ida de los cuartos de final el París Saint-Germain recibió en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich y consiguieron la victoria en un partido lleno de goles por 5-4.

Con este resultado el cuadro parisino irá con ventaja al Allianz Arena y buscarán ganarse su pase a la gran final del torneo europeo.

Con este encuentro que gritamos nueve goles, queremos hacer un recuento de los partidos de Champions League en donde se desató una feria de anotaciones y en la siguiente lista las mencionamos.

Cabe mencionar que no tomaremos en cuenta los 14 goles del Feyenoord 12-2 KR Reykjavík de 1969/70 (partido de ida de la primera ronda) y los 17 tantos del Sporting CP 16-1 APOEL en la segunda ronda de la Recopa de la UEFA de 1963.

7. Hamburgo 4-4 Juve, Chelsea 4-4 Liverpool, Leverkusen 4-4 Roma, Chelsea 4-4 Ajax, Juve 4-4 BVB – 8 goles

Todos estos partidos quedaron empatados a cuatro goles con un total de ocho anotaciones en el encuentro: Hamburgo 4-4 Juventus, Chelsea 4-4 Liverpool, Leverkusen 4-4 Roma, Chelsea 4-4 Ajax y este últimos entre la Juventus 4-4 BVB fue esta misma temporada.



En la Jornada 1, Juventus y Borussia Dortmund arrancaron su actividad dentro de la Fase de Liga de la temporada 2025/26 el 16 de septiembre de 2025 con un emocionante empate 4-4 en territorio italiano, para que ambos clubes se llevaran sus primeros puntos en esta campaña.

6. PSG 5-4 Bayern Múnich - 9 goles

En un partido que entra entre los que más anotaciones ha habido en la historia de la competición, el PSG se lleva ventaja para la vuelta por 5-4 ante el Bayern Múnich en un espectacular juego ida de semifinales en el Parque de los Príncipes.



Las anotaciones de los galos fueron hechos por Kvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, ambos con doblete, y uno más de João Neves, mientras los bávaros respondieron a través de Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

5. M. City 6-3 Leipzig, PSG 7-2 Maccabi, Benfica 4-5 Barcelona, Leverkusen 2-7 PSG, Barcelona 7-2 Newcastle - 9 goles

También con nueve goles están estos juegos: Manchester City 6-3 Leipzig el 15 de septiembre del 2021 en la Jornada 1, Paris Saint-Germain 7-2 Maccabi Haifa el 25 de octubre del 2022 en la Jornada 5, Benfica 4-5 Barcelona 4-5 el 21 de enero del 2025 en la Jornada 7.



De igual manera, el Leverkusen 2-7 Paris 2-7 el 21 de octubre del 2025 en la Jornada 3 y Barcelona 7-2 Newcastle el 18 de marzo del 2026 en el partido de vuelta de octavos de final.

4. PSG 7-2 Rosenborg, Lyon 7-2 Werder Bremen, Villarreal 6-3 Aalborg, Tottenham 2-7 Bayern - 9 goles

Todos estos encuentros están igualados con nueve anotaciones: Paris Saint-Germain 7-2 Rosenborg el 24 de octubre del 2000 en la Jornada 3. Después el Lyon 7-2 Werder Bremen el 8 de marzo del 2025 en los octavos de final.



Más adelante, fue el Villarreal 6-3 Aalborg el 21 de octubre del 2008 en la Jornada 3 y luego el Tottenham 2-7 Bayern el 1 de octubre del 2019 en la Jornada 2.

3. Barcelona 2-8 Bayern Múnich - 10 goles

Cómo olvidar una de las peores goleadas encajadas en la historia del FC Barcelona, fue en la temporada 2019/20 de la UEFA Champions League que fue humillado por el Bayern Múnich en el Estadio da Luz de Lisboa.



Los culés llegaban a cuartos de final tras eliminar al Napoli, mientras que los bávaros habían hecho lo propio con el Chelsea.



Thomas Müller abrió la cuenta a los cuatro minutos, aunque David Alaba igualó los cartones con uno en propia puerta a los 7’. Sin embargo, los de Koeman no pudieron contener el poderío alemán cuando Perisic, Gnabry y de nueva cuenta Müller marcaron, para dejar un 1-4 irremontable al medio tiempo.



A pesar de que Luis Suárez descontó en el 57’, Kimmich, Lewandowski y Coutinho volvieron a batir a Ter Stegen, sentenciando uno de los marcadores más escandalosos en la historia de la competición dejando una de las peores etapas del club catalán al descubierto en plena pandemia.

2. Bayern Munich 9-2 GNK Dinamo y Mónaco 8-3 Deportivo La Coruña - 11 goles

Hay dos encuentros empatados con 11 anotaciones cada uno: el Bayern Múnich 9-2 ante el GNK Dinamo el 17 de septiembre del 2024 en la Jornada 1 de aquella edición.



Y el Mónaco 8-3 frente al Deportivo de La Coruña 8-3 del 5 de noviembre del 2003 en la Jornada 4 de aquella campaña.

1. Borussia Dortmund 8-4 Legia de Varsovia - 12 goles

El 22 de noviembre del 2016 en la correspondiente Jornada 5 se dio el partido con más anotaciones en la historia de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund por 8-4 frente al Varsovia.



Esa noche en el Signal Iduna Park hubo tres jugadores logrando convertir dobletes: Shinji Kagawa, Aleksandar Prijović y Marco Reus. Sin embargo, fue el Borussia Dortmund el rotundo ganador, al lograr convertir el doble de goles que su rival para llevarse la victoria con un categórica convirtiéndose en el encuentro con más goles en toda la historia de la Liga de Campeones de Europa.