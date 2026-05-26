Los peores momentos de la horrible temporada del Real Madrid - rankeados

El Real Madrid terminó su temporada el pasado fin de semana venciendo al Athletic Club por marcador de 4-2. Aunque el club merengue cerró con una nota alta, su campaña fue desastrosa en varios aspectos: sumaron dos años sin ganar títulos, se registraron varios escándalos extracancha y en el terreno de juego las cosas no les salieron.

Aquí están los 10 peores momentos de la temporada infernal del Real Madrid, clasificados del menos terrible al más escandaloso.

10. La derrota ante el Celta de Vigo en casa

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTA | MIGUEL RIOPA/GettyImages

Esta fue probablemente la gota que derramó el vaso en el proceso de Xabi Alonso.



Tres jugadores del Real Madrid fueron expulsados ​​durante la tensa derrota por 2-0 en el Bernabéu en diciembre.



Según algunos informes, Florentino Pérez quiso destituir a Alonso en ese mismo momento, pero el director general del club, José Ángel Sánchez, lo contuvo. A esto le siguió una derrota en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones.



Alonso solo dirigió seis partidos más, mientras la moral del equipo se deterioraba.

9. El berrinche de Vinicius Jr.

Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La primera señal clara de que algo andaba muy mal esta temporada: Vinicius Jr. levantó las manos al aire, gritando: «Siempre yo» y «Me voy del equipo, es mejor que me vaya, me voy», antes de marcharse furioso por el túnel tras ser sustituido en la victoria del Clásico de octubre.



Alonso declaró a la prensa que no habría multa para el delantero, pero la tensión había aumentado claramente, ya que la mitad del vestuario no estaba de acuerdo con la actitud de Alonso.



El incidente se convirtió en un presagio de lo que estaba por venir.

8. Derrota en casa ante el Getafe

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La segunda derrota del Real Madrid en casa en liga esta temporada se produjo en marzo, con Arbeloa luchando por recortar distancias con el Barcelona en la cima de la tabla.



El gol de Martín Satriano en la primera parte marcó la diferencia, ya que un Madrid sin Mbappé no logró concretar sus ocasiones.



Se escucharon cánticos de “¡Florentino, renuncia!” desde las gradas del Bernabéu, mientras que Arbeloa criticó al joven Franco Mastantuono por recibir una tarjeta roja tardía tras discutir con el árbitro.

7. El berrinche de Florentino

Real Madrid President Perez speaks at Club Facilities in Madrid | Anadolu/GettyImages

Cuando Florentino Pérez convocó una rueda de prensa de "emergencia" la tarde del 12 de mayo, muchos esperaban que el presidente del club anunciara el nombramiento de un nuevo entrenador o hiciera una declaración contundente sobre las recientes disputas internas en el campo de entrenamiento.



En cambio, lo que siguió fue una hora surrealista en la que el dirigente de 79 años arremetió contra quienes consideraba sus enemigos, se quejó de "títulos robados" y anunció elecciones presidenciales anticipadas.



En una temporada llena de caos, la figura más veterana del club no hizo nada por restablecer la calma.

6. La novela de Mbappé

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Una temporada complicada para Mbappé llegó a su punto álgido esta primavera, cuando el delantero fue duramente criticado por unas vacaciones inoportunas con su novia.



Los rumores de un altercado con un miembro del cuerpo técnico de Arbeloa en el campo de entrenamiento agravaron la polémica, mientras que el momento en que el delantero publicó un mensaje de "apoyo" durante el Clásico desató una ola de críticas en las redes sociales.



Mbappé, que fue abucheado durante su breve aparición en la segunda parte de la victoria por 2-0 sobre el Real Oviedo, intensificó su polémica con una explosiva intervención en la zona mixta, durante la cual afirmó ser el "cuarto delantero" de Arbeloa.

5. El terrible resultado en el derbi madrileño

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Hay de derrotas a derrotas. Y en los derbis duelen más.



Tras un brillante inicio de liga, con seis victorias consecutivas, el Real Madrid sufrió un duro revés a domicilio ante el Atlético de Madrid, al caer derrotado por 5-2 ante su eterno rival en septiembre.



Esta dolorosa derrota supuso la primera vez desde 1950 que el Atlético marcaba cinco goles en un derbi madrileño.

4. Eliminación de la Copa del Rey

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

Arbeloa, quien llegó para estabilizar al equipo tras unos meses turbulentos, vivió un debut de pesadilla al frente del Real Madrid, que cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división, en octavos de final.



Dos goles de Jefté Bentancor en los últimos minutos —jugador que en su día formó parte de las categorías inferiores del Real Madrid— condenaron a los blancos a una humillante derrota por 3-2.

3. Eliminación de la Champions League

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Lars Baron/GettyImages

Eduardo Camavinga fue protagonista en la derrota ante el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Su polémica tarjeta roja en Baviera marcó un punto de inflexión en un emocionante encuentro que los locales acabaron ganando por 4-3.



Sin embargo, la controversia arbitral y algunos destellos de brillantez ofensiva no lograron ocultar los nefastos diez días que vivió el Real Madrid.



Esta derrota supuso una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, acabando así con cualquier esperanza de conseguir un título en la temporada 2025-26.

2. El Clásico le da el título al Barça

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Si bien el título del Barcelona era prácticamente inevitable, la victoria de los catalanes en casa contra el Real Madrid fue un golpe duro.



Por primera vez en la historia, un Clásico decidía el título de La Liga, y el Madrid, distraído por sus problemas extradeportivos, ofreció poca o ninguna resistencia.



El gol de falta de Marcus Rashford al inicio del partido dio comienzo a la goleada local, y Ferran Torres amplió la ventaja antes de los 20 minutos.

1. La pelea en el vestidor

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El momento que podría definir esta temporada en la historia: el Real Madrid confirmó que Federico Valverde había sido hospitalizado con una lesión cerebral tras un altercado en el campo de entrenamiento con su compañero Aurélien Tchouaméni, en un incidente que derivó en violencia física en el vestuario.



Ambos jugadores fueron multados con 580 mil dólares, pero evitaron sanciones mayores.



Esa misma semana, Álvaro Carreras pareció confirmar los rumores de que Antonio Rüdiger le había abofeteado en otro incidente.



La unidad en la plantilla sigue por los suelos. José Mourinho está a punto de asumir el cargo con la misión expresa de controlar los egos y apaciguar el desorden que ha lastrado la campaña del Real Madrid.