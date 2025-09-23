Los playoffs de la MLS Cup: ¿Quiénes están clasificados y qué equipos pueden avanzar en la Jornada 36?

Los playoffs de la MLS Cup 2025 se acercan rápidamente y el Decision Day se avecina el 18 de octubre.

A menos de un mes de que finalice el torneo, a los equipos les quedan entre cuatro y siete partidos, y algunos clubes tendrán que afrontar calendarios condensados ​​debido a partidos reprogramados de otras semanas de la temporada en la recta final.

Sin embargo, eso no ha impedido que varios equipos ya hayan asegurado sus lugares en los playoffs, y más lo han hecho tras la Jornada 35 el pasado fin de semana.

Los nueve mejores equipos de cada conferencia se clasifican para los playoffs. El octavo clasificado se enfrentará al noveno en una eliminatoria de comodín a un solo partido. El ganador de ese partido se enfrentará al primer clasificado en la serie al mejor de tres de la primera ronda, mientras que el resto del cuadro se completa según la clasificación.

¿Qué equipos de la Conferencia Este ya aseguraron un lugar en los playoffs de la MLS Cup?

Things are starting to take shape out East! 🥶 pic.twitter.com/ywWtRUXfvA — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2025

Philadelphia Union (60 puntos, 3 partidos restantes): el Union cayó 7-0 ante Vancouver Whitecaps FC hace dos semanas, pero sigue en la cima de la tabla de la Conferencia Este y del Supporters' Shield con 60 puntos.

FC Cincinnati (58 puntos, 3 partidos restantes) — El FC Cincinnati se aseguró el lugar en los playoffs hace dos semanas con una victoria por 2-1 sobre Nashville SC, gracias a un gol de la victoria en el minuto 90+8 del aspirante al MVP de la MLS, Evander. Y después derrotó 2-3 a LA Galaxy el fin de semana pasado.

Charlotte FC (53 puntos, 3 partidos restantes) — Idan Toklomati llevó a Charlotte a una victoria por 3-0 sobre Inter Miami el fin de semana pasado, asegurando su lugar en los Playoffs de la MLS Cup con una novena victoria consecutiva, un récord de la liga. Pero el fin de semana pasado la racha llegó a su fin y cayeron 2-0 ante NYC FC.

New York City FC (53 puntos, 4 partidos restantes): vencieron en casa a Charlotte FC y con eso aseguraron su clasificación a los playoffs a falta de cuatro encuentros.

La clasificación restante de la Conferencia Este tras el fin de semana

Inter Miami CF: 5.º en la Conferencia Este

El Inter Miami CF gana contra el DC United ,´.

Orlando City: 6º en la Conferencia Este

El Orlando City gana contra el Nashville

Nashville SC: 7º en la Conferencia Este

El Nashville perdió 3-2 frente a Orlando City.

Columbus Crew: 8° en la en la Conferencia Este

Empataron a 1-1 ante Toronto FC.

¿Qué equipos de la Conferencia Oeste ya aseguraron su lugar en los playoffs de la MLS Cup?

The postseason race is heating up out West. 🌞 pic.twitter.com/Drdwx3a1Eo — Major League Soccer (@MLS) September 22, 2025

1. San Diego FC (57 puntos, 3 partidos restantes) —San Diego FC podría superar los 57 puntos de LAFC en 2018 para convertirse en el mejor equipo de expansión de la historia cuando se enfrente a San Jose Earthquakes el sábado.

2. Vancouver Whitecaps FC (55 puntos, 5 partidos restantes): Thomas Müller anotó un triplete en su cumpleaños número 36 para ayudar a los Whitecaps a conseguir un lugar en los playoffs con una victoria por 7-0 sobre el Philadelphia Union hace un par de semanas y el fin de semana pasado vencieron 0-2 al SKC.

3. Minnesota United (54 puntos, 3 partidos restantes): después de caer en las semifinales de la Copa Abierta de Estados Unidos, Minnesota United tiene una oportunidad de ganar el Supporters' Shield y la MLS Cup. Pero viene de caer 0-3 ante Chicago Fire.

4. LAFC (50 puntos, 5 partidos restantes): el pasado fin de semana aseguraron su clasificación tras golear en casa y repetirle la dosis 4-1 al Real Salt Lake.

La clasificación restante de la Conferencia Oeste tras el fin de semana

Seattle Sounders FC puede asegurar su clasificación este fin de semana | Scott Wachter/GettyImages

Seattle Sounders FC: 5.º en la Conferencia Oeste

Victoria del Seattle Sounders FC contra el Vancouver Whitecaps.

Austin FC: 6.º en la Conferencia Oeste