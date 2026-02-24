Los posibles rivales del Atlético de Madrid en los Octavos de Final de la Champions League 25-26

El Atlético de Madrid se impuso con firmeza ante el Club Brujas en el Metropolitano, en un encuentro de alta intensidad donde los rojiblancos lograron imponerse tras un partido dinámico y ofensivo. El delantero Alexander Sørloth fue la figura del partido, anotando un hat-trick decisivo para encarrilar la eliminatoria y asegurar la victoria global tras el empate 3-3 en la ida en Bélgica.

Además, el estadounidense Johnny Cardoso añadió un gol clave con una espectacular volea que rompió la resistida defensa belga. A pesar de que el Brujas comenzó bien y generó ocasiones claras, la mejor definición del Atlético en los momentos cruciales terminó marcando la diferencia, reflejando el control creciente del equipo local durante la segunda mitad.

Ahora, tendrán que esperar el sorteo que se llevará a cabo este viernes 27 de febrero para tener rival. Sin embargo, ya ha dos opciones para los Colchoneros.

Posibles rivales del Atlético en Octavos

Según el sorteo pasado, los dirigidos por Diego Simeone tendrán que viajar de manera forzada a Inglaterra. Es decir, su rival es un club de la Premier League.

Los posibles clubes que los enfrentarán son Tottenham o Liverpool. Estos equipos clasificaron a esta ronda de manera directa por lo que solo falta saber quién será este rival.

La ida de los Octavos de Final de la Champions League, que se celebraría en el Wanda Metropolitano, se jugaría del 9 al 11 de marzo del presente año. La vuelta sería del 16 al 18 de marzo.