El Atlético de Madrid completó su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League tras el cierre de la última jornada, en la que cayeron 1-2 frente al Bodø/Glimt por, un resultado que le permitió finalizar la clasificación en el puesto 14 de la tabla general.



Con ese desenlace, el conjunto colchonero ya tiene definido el escenario que deberá afrontar a partir de ahora en la competencia continental, en el marco del nuevo formato del torneo.

¿Cuáles son los posibles rivales del Atlético de Madrid en los playoffs de la Champions League 2025/26?

Tras no haber alcanzado el top 8, los posibles rivales del Atlético en playoffs son el Brujas de Bélgica o el Galatasaray de Turquía. Ambos, rivales relativamente asequibles. Sin embargo, en caso de avanzar a los octavos de final, su rival sería un club poderoso de la Premier League: el Liverpool o el Tottenham.

La Premier League ha metido a 5 de sus 6 equipos en el TOP-8.



El Barcelona se mete en el TOP-8, pero asoman en el horizonte para octavos el PSG o el Newcastle.



El Real Madrid podría volver a Lisboa en un par de semanas.



¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El nuevo formato del certamen introdujo una diferencia sustancial: los equipos que concluyeron entre los ocho primeros de la tabla avanzaron directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que se ubicaron entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de playoffs previa.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League 2025/26?

La ronda de playoffs de la Champions League 2025/2026 está programada para disputarse en el mes de febrero, en dos semanas consecutivas. Las eliminatorias se jugarán en formato de ida (martes 17 y miércoles 18) y vuelta (martes 24 y miércoles 25), con los partidos de ida en la primera semana y las revanchas correspondientes en la siguiente. Esta instancia definirá quiénes son los ocho equipos se sumarán a los clasificados directos a los octavos de final.

