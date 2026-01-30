Los posibles rivales del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League

El sorteo de la Champions League depara un camino complicado para el Atlético de Madrid, que deberá enfrentarse a rivales de alto nivel si quiere llegar a la final del torneo.

Los Colchoneros ya saben su camino hasta la final en las eliminatorias de la Champions League 2025/26 e irán por la ruta azul. Después de conocer que el Brujas de Bélgica será su rival en los playoffs previos para acceder a octavos, los dirigidos por Diego Pablo Simeone ya conocen qué deben hacer para llegar a la final.

Posibles rivales del Atlético de Madrid en octavos de final de la Champions League 2025/26

El Aleti cayó en el Metropolitano contra el Bodo Glimt por 2-1 y con una floja sumatoria de un punto sobre seis en los últimos dos partidos, el equipo de Simeone tuvo una renta insuficiente para entrar entre los ocho mejores equipos clasificados y tendrá una eliminatoria a doble partido contra el Brujas para acceder a los octavos de final.

Atletico de Madrid v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

En caso que los Rojiblancos superen la ronda previa contra los belgas, su próximo rival va a slir del Liverpool o el Tottenham en una eliminatoria de altísimo nivel europeo para una instancia 'tempranera' como pueden ser los octavos de final de la UEFA Champions League pero con la vista en Hungría.

La Champions League es el gran debe del técnico argentino desde que se hiciese cargo del Atlético de Madrid. Las dos finales perdidas contra el Real Madrid siguen siendo una herida abierta entre los colchoneros, que han invertido con fuerza estos dos últimos veranos con el objetivo de elevar el nivel competitivo de la plantilla en todas sus líneas.

En cuartos de final podría ser nada menos que el Chelsea o el Barcelona, que serían favoritos ante el Qarabag o Newcastle, desde ya, de donde saldrán los cruces para ambos equipos.

Recordemos que la final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest el próximo 30 de mayo de 2026.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE