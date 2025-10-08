Los posibles rivales del Inter Miami en los playoffs de la MLS

El Inter Miami CF ha clasificado a los playoffs de la MLS Cup 2025 tras una sólida temporada regular, donde ha acumulado 59 puntos para posicionarse en el tercer lugar de la Conferencia Este (con un registro de 17 victorias, ocho empates y siete derrotas), sin embargo, tiene dos partidos más por disputar antes del arranque de la postemporada.

La temporada regular concluye el 18 de octubre con el Decision Day, lo que podría modificar ligeramente las posiciones finales. Los playoffs comienzan el 22 de octubre con los Wild Card y se extienden hasta la final de la MLS Cup el 6 de diciembre.

Dado que Inter Miami es parcialmente el tercero en la Conferencia Este, sus rivales inmediatos se determinarían en el Decision Day y lo más probable es que fueran el séptimo o sexto de la clasificación.

A continuación, recordamos el formato y mencionamos a los posibles rivales por ronda, basados en las posiciones actuales (previo al Decision Day).

El formato de los playoffs 2025

Clasificación: Los 9 mejores equipos de cada conferencia (Este y Oeste) avanzan.

Wild Card (22 de octubre): Partido único entre las semillas 8 y 9 de cada conferencia (el ganador avanza como octavo lugar).

Ronda 1 (24 de octubre - 9 de noviembre): Series a mejor de 3 juegos entre las semillas 1-7 (más el ganador del Wild Card). Los enfrentamientos iniciales son: 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6, 4 vs. 5.

Semifinales y Finales de Conferencia: Partidos únicos de eliminación directa.

MLS Cup: Partido único entre los campeones de cada conferencia.

Los posibles rivales por ronda

Ronda 1 (Mejor de 3)

Inter Miami (3) vs. Nashville SC (6)

Semifinal de Conferencia Este (Partido único). Posibles rivales (ganadores de las otras series de Ronda 1)

Philadelphia Union (1) vs. Ganador del Wild Card (Chicago Fire o Columbus Crew)

FC Cincinnati (2) vs. Charlotte FC (4) o New York City FC (5)

MLS Cup (Final). Campeones de Conferencia

Posibles contendientes basados en líderes actuales:

San Diego FC

Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC

Minnesota United o Seattle Sounders

