El Manchester City completó su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League tras el cierre de la última jornada, en la que derrotaron por un marcador de 2-0 al Galatasaray, un resultado que le permitió, al conjunto de la Premier League, finalizar la clasificación en el puesto número ocho de la tabla general.



Con ese desenlace, el conjunto ciudadano ya tiene definido el escenario que deberá afrontar a partir de ahora en la competencia continental, en el marco del nuevo formato del torneo.

¿Cuáles son los posibles rivales del Manchester City en los octavos de final de la Champions League 2025/26?

Tras haber terminado la fase de liga entre los primeros 8, los dirigidos por Pep Guardiola clasificaron directamente a los octavos de final del torneo.



Aún se deben jugar los playoffs para determinar cuál será el rival del equipo inglés pero por ahora los posibles equipos son: el Benfica, el Bodo/Glimt, el Inter Milán o el Real Madrid.

¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El nuevo formato del certamen introdujo una diferencia sustancial: los equipos que concluyeron entre los ocho primeros de la tabla avanzaron directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que se ubicaron entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de playoffs previa.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League 2025/26?

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026 se disputarán en el mes de marzo, también en series de ida (martes 10 y miércoles 11) y vuelta (martes 17 y miércoles 18). En esta fase ingresarán tanto los equipos que terminaron entre los ocho primeros de la fase de liga como los que superen los playoffs, dando inicio al tramo más tradicional y decisivo del torneo europeo.

