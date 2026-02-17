Los pronósticos de la ida de los playoffs de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League entra en su etapa más atractiva: el playoff rumbo a los octavos de final. Con 16 equipos peleando por meterse entre los mejores 16 del torneo, este martes comienza la acción de las series a ida y vuelta. Y aunque suele ser una fase donde muchos se miden antes de arriesgar, el sorteo dejó cuatro cruces que prometen tensión desde el primer minuto.

Tras una última jornada de liga fase frenética, el inicio de los mano a mano podría tener un tono más estratégico. Aun así, los antecedentes, los duelos recientes y el contexto de cada equipo aportan condimentos de sobra.

Galatasaray vs Juventus:

Hora de inicio: 12:45 USA, 11:45 MX, 18:45 ESP

La Juventus vuelve a una ciudad que históricamente le resultó hostil. Sus dos visitas anteriores terminaron en derrota y el recuerdo del duelo de 2013 todavía pesa en el ambiente. RAMS Park suele ser un infierno para los visitantes, aunque el Galatasaray ya demostró en la fase previa que no es invencible en casa.

El equipo turco llega con confianza: ganó cuatro partidos seguidos desde su caída ante el Manchester City y se apoya en Victor Osimhen, quien suele rendir ante la Juve. En cambio, los italianos aterrizan golpeados tras una dura derrota en el Derby d’Italia.

Pronóstico: Galatasaray 1-2 Juventus

Benfica vs Real Madrid

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP

Tres semanas después de un golpe inesperado, el Real Madrid regresa a Portugal con sed de revancha. Aquella derrota lo dejó fuera del top 8 y lo obligó a jugar esta instancia, algo que en el club se vive como una incomodidad.

El equipo blanco llega fortalecido tras una victoria convincente en el torneo local y con Kylian Mbappé descansado, listo para ser decisivo. El Benfica, en cambio, atraviesa un momento irregular, pero sabe que su objetivo es llegar con vida al Bernabéu.

Pronóstico: Benfica 2-1 Real Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP

Separados por apenas dos puntos en la fase de liga, el Borussia Dortmund y el Atalanta prometen una serie muy pareja. Ambos llegan con buenas rachas domésticas, aunque cerraron la etapa anterior con derrotas consecutivas.

El Dortmund tiene un historial fuerte en Champions: se metió en octavos en seis de las últimas siete ediciones. El Atalanta, por su parte, sueña con repetir su gran campaña europea y consolidarse definitivamente entre los equipos fuertes del continente.

Pronóstico: Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Mónaco vs París Saint-Germain

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP

El PSG vuelve a cruzarse con un rival francés en playoffs, pero esta vez el contexto es distinto: el Monaco ya le ganó en noviembre y llega en levantada, con señales positivas en la Ligue 1.

El equipo de Luis Enrique todavía no termina de encontrar regularidad y viene de un tropiezo que lo alejó de la cima local. Aun así, en una serie cerrada, la jerarquía individual puede inclinar la balanza.

Pronóstico: Mónaco 0-2 PSG

