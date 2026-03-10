Los pronósticos de la ida de octavos de final de la UEFA Champions League: jornada 10/03

La fase eliminatoria de la UEFA Champions League entra en una etapa decisiva. Con 16 equipos todavía en carrera, la competencia empieza a perfilar a los candidatos que sueñan con llegar a la final en Budapest.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Los primeros encuentros de ida prometen emociones fuertes: desde un Liverpool que intenta recomponerse hasta un Bayern Munich que llega con aura de candidato, pasando por un Barcelona que deberá superar una visita complicada en Inglaterra.

The round of 16 begins 😀#UCL pic.twitter.com/1F7zDphl8E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2026

Galatasaray vs. Liverpool

Hora de inicio: 13:45 USA, 12:45 MEX, 18.45 ESP

El campeón turco Galatasaray recibe añ Liverpool FC en RAMS Park, un estadio donde el conjunto inglés nunca pudo ganar.

El equipo dirigido por Arne Slot llega con algunas dudas pese a haber mejorado su rendimiento en las últimas semanas. Su irregular defensa del título en la Premier League generó críticas entre los hinchas, que esperan una reacción en Europa.

Del otro lado, el conjunto turco volvió a los octavos de final por primera vez desde la temporada 2013-14 tras eliminar a la Juventus en el playoff. Con el apoyo de su público, buscará aprovechar el momento para complicar a los ingleses.

Pronóstico: Galatasaray 3–1 Liverpool

Atalanta vs. Bayern Múnich

Hora de inicio: 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP

El Atalanta BC protagonizó una de las remontadas más impactantes de la ronda anterior al revertir un 0-2 ante el Borussia Dortmund y meterse entre los 16 mejores.

Sin embargo, ahora el desafío es mucho mayor: enfrente estará el poderoso Bayern Munich, que atraviesa una gran temporada bajo la conducción de Vincent Kompany.

El gigante alemán dominó la fase de liga del torneo y además lidera con comodidad la Bundesliga, lo que lo coloca como uno de los principales aspirantes al título europeo.

Predicción: Atalanta 0–2 Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs.Tottenham Hotspur

Hora de inicio: 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP

La realidad del Tottenham Hotspur en Inglaterra es preocupante. El equipo atraviesa una temporada complicada en la Premier League y busca en Europa una forma de cambiar su imagen.

Pero el desafío será enorme: visitará al Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Estadio Metropolitano, un escenario siempre complejo para los rivales.

Los madrileños, que esta temporada ya lograron imponerse ante el FC Barcelona y el Real Madrid CF, parten como favoritos para llevarse la primera ventaja.

Predicción: Atlético de Madrid 3-0 Tottenham

Newcastle United contra Barcelona

Hora de inicio: 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP

FBL-EUR-C1-BARCELONA-TRAINING | SCOTT HEPPELL/GettyImages

El cruce entre el Newcastle United y el FC Barcelona aparece como uno de los más equilibrados de la serie.

El equipo inglés se hace muy fuerte en St James’ Park, impulsado por el fervor de su hinchada, mientras que el conjunto dirigido por Hansi Flick apuesta a su fútbol ofensivo.

Los catalanes cuentan con dos de las grandes figuras jóvenes del fútbol mundial, Lamine Yamal y Pedri, claves para manejar el ritmo del partido. Aun así, el equipo inglés puede resultar muy peligroso en casa.

Predicción: Newcastle 1–2 Barcelona

Pronósticos de la jornada 10/03

Hora de inicio Partido Predicción 13:45 USA, 12:45 MEX, 18.45 ESP Galatasaray vs. Liverpool 3-1 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP Atalanta vs. Bayern Múnich 0-2 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP Atlético de Madrid vs. Tottenham 3-0 16:00 USA, 15:00 MEX, 21:00 ESP Newcastle vs. Barcelona 1-2

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE