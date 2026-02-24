Los pronósticos de la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League: jornada 24/02

La primera tanda de playoffs de la UEFA Champions League llega a su desenlace este martes en Europa occidental. Tras unos partidos de ida cargados de emociones y marcadores abultados, cuatro equipos sellarán su clasificación a los octavos de final. Con ventajas dispares y contextos muy diferentes, la noche anticipa drama hasta el último minuto.

Atlético de Madrid vs Club Brujas

Hora de inicio: 12:45 (USA), 11:45 (MX), 18:45 (ESP)

El cruce entre el Atlético Madrid y el Club Brugge quedó completamente abierto tras el vibrante empate 3-3 en Bélgica. El conjunto de Diego Simeone parecía encaminar la serie con una ventaja mínima, pero el tanto agónico de Christos Tzolis dejó todo por resolverse en el Metropolitano.

Los rojiblancos han mostrado mayor contundencia en casa en sus últimas presentaciones, mientras que el equipo dirigido por Ivan Leko atraviesa un buen momento doméstico. Aun así, la experiencia y jerarquía del Atlético en instancias decisivas deberían pesar.

Pronóstico: Atlético Madrid 2-1 Club Brujas (5-4 global)

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

El Bayer dio un paso firme hacia la clasificación al imponerse 2-0 en la ida ante el Olympiacos. El doblete de Patrik Schick marcó diferencias en un encuentro más equilibrado de lo que reflejó el marcador.

El conjunto alemán, sólido en casa y con ambición continental renovada, parte con clara ventaja. Olympiacos, que no supera una eliminatoria a doble partido en esta competición desde los años 80, necesitará una actuación casi perfecta para revertir la historia.

Pronóstico: Bayern Leverkusen 2-1 Olympiacos (4-1 global)

Inter Milan vs Bodø/Glimt

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

El Inter de Milan afronta una situación poco habitual: remontar dos goles en una serie de Champions. En la ida cayó 3-1 ante un sorprendente Bodø/Glimt, que volvió a hacerse fuerte en su césped artificial con una actuación brillante de Jens Petter Hauge.

Los italianos reaccionaron tarde y ahora deberán asumir riesgos desde el inicio. Aunque en San Siro suelen crecer, el conjunto noruego ya ha demostrado personalidad como visitante en escenarios exigentes.

Pronóstico: Inter 3-1 Bodø/Glimt (5-3 global)

Newcastle United vs Qarabağ

Hora de inicio: 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP)

La eliminatoria más desequilibrada es la que protagonizan el Newcastle United y el Qarabağ. El 6-1 conseguido por las “Urracas” en Bakú dejó la serie prácticamente sentenciada, con una actuación estelar de Anthony Gordon, autor de cuatro goles en la primera mitad.

En St. James’ Park y ante su público, el Newcastle no debería pasar sobresaltos frente a un rival que ya superó expectativas al llegar a esta instancia.

Pronóstico: Newcastle United 3-1 Qarabağ (9-2 global).

Cuatro historias, cuatro contextos distintos. El martes definirá quiénes mantienen vivo el sueño europeo y quiénes deberán conformarse con el recuerdo de una noche intensa en la máxima competición continental.

Pronósticos de la jornada 24/02

Hora de inicio Partido Predicción 12:45 (USA), 11:45 (MX), 18:45 (ESP) Atlético de Madrid vs Club Brujas 2-1 (5-4 global) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) Bayern Leverkusen vs Olympiacos 2-1 (4-1 global) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) Inter Milan vs Bodø/Glimt 3-1 (5-3 global) 15:00 (USA), 14:00 (MX), 21:00 (ESP) Newcastle United vs Qarabağ 3-1 (9-2 global)

