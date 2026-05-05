Los pronósticos para los partidos de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League

Tan solo quedan tres partidos para que concluya la Champions League 2025/26. Esta semana se definirá quiénes son los dos finalistas de la edición.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Después de unos apasionantes e igualados partidos de ida de semifinales, las dos eliminatorias se resolverán en la vuelta. Los partidos de ida de las semifinales tomaron caminos diferentes y la emoción es palpable, ya que cualquiera de las cuatro combinaciones es posible para la final.

El emocionante partido de nueve goles entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich figura entre los mejores encuentros de la historia de este deporte, y no hay motivos para pensar, incluso con lo que hay en juego, que esta semana vaya a ocurrir algo diferente en Baviera. De hecho, Luis Enrique ya anticipó al finalizar la ida, que se esperaba un partido de vuelta similar.

El partido de desgaste que algunos pronosticaban entre el Atlético de Madrid y el Arsenal no llegó a materializarse y, sorprendentemente, los dos equipos sumaron entre ambos más tiros a puerta que el encuentro de otro mundo de la noche anterior.

Así es como Sports Illustrated prevé que se desarrollarán los próximos partidos de vuelta.

Arsenal vs Atlético de Madrid

Fecha: martes 5 de mayo

martes 5 de mayo Horario: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

A nivel de goles, el partido de ida entre Atleti y Arsenal no estuvo a la altura de lo que se vio la noche anterior en el Parque de los Príncipes, no obstante, en el Metropolitano se vivió un partido trepidante.

En el encuentro hubo varias polémicas arbitrales. Se pitaron un total de tres penaltis a lo largo de la noche, y Mikel Arteta se mostró especialmente indignado por el que finalmente no se pitó. El árbitro Danny Makkelie cambió de opinión tras consultar el VAR en relación con la falta de Dávid Hancko sobre Eberechi Eze, lo que supuso que los puntos se repartieran en la capital española.

Atlético de Madrid vs Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 | Julian Finney - UEFA/GettyImages

El Atlético de Madrid contará con la presencia de Julián Álvarez para el partido de vuelta, después de que el miércoles pasado empatara la eliminatoria de forma contundente desde el punto de penalti en la segunda parte. Su energía se vio mermada cuando tuvo que abandonar el campo por lesión, y el argentino tiene un papel clave que desempeñar para llevar al equipo de Diego Simeone a su tercera final de Champions desde 2014.

El Arsenal, al igual que su rival, nunca ha ganado esta competición y lleva 20 años sin disputar una final. Los Gunners no han sabido aprovechar los momentos decisivos en lo que va de 2026, pero ¿podrá el equipo de Mikel Arteta desafiar a la mala suerte?

Los Gunners ya derrotaron al Atlético por 4-0 en casa durante la fase de liga y confían en lograr una nueva victoria.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Atlético de Madrid

Bayern Múnich vs PSG

Fecha: miércoles 6 de mayo

miércoles 6 de mayo Horario: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Después de la lluvia de goles que vimos en París, sería una gran sorpresa que el Allianz Arena no entonara sin cesar su conocido himno tras un gol del Bayern Múnich el miércoles por la noche. Aunque el partido de ida fuera algo absolutamente único, nos podemos esperar una vuelta abierta, con dos equipos lanzados al ataque.

Lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes fue una celebración del dominio ofensivo y la liberación de los mejores artistas de este deporte. La telepatía genial y la brillantez individual frente a un marcaje individual exhaustivo facilitaron un sinfín de espacios para que dos delanteras excepcionales brillaran, y ni Vincent Kompany ni Luis Enrique van a cambiar sus principios esta semana.

Paris Saint-Germain vs FC Bayern Múnich | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El PSG cuenta con una ligera ventaja tras ganar 5-4, pero el Bayern se sentirá seguro de remontar en su estadio tras marcar los dos últimos goles del partido de ida y recortar su desventaja de tres a uno.

La eficacia del vigente campeón ante la portería contraria lo hace muy peligroso, pero las lesiones en el lateral podrían reducir ligeramente su peligro ofensivo en Alemania.

Pronóstico: Bayern Múnich 4-2 PSG

Pronósticos para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Arsenal vs Atlético de Madrid 2-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Bayern Múnich vs PSG 4-2

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