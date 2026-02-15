Los propietarios de cada franquicia de la Major League Soccer
La Major League Soccer tiene actualmente 30 franquicias (incluyendo la expansión de San Diego FC en 2025) y están conformadas en las Conferencia Este y Conferencia Oeste donde operan bajo un modelo donde la liga posee colectivamente los derechos, pero cada club es gestionado por inversionistas-operadores (dueños principales o grupos de control).
Muchos equipos tienen grupos amplios con celebridades/minoritarios (ejemplos: Matthew McConaughey en Austin, Will Ferrell en LAFC, Patrick Mahomes en Sporting Kansas City, James Harden en Houston Dynamo u Giannis Antetokounmpo en Nashville), pero el control operativo lo tiene el dueño principal o gerente principal.
Los dueños suelen ser multimillonarios, familias empresarias, grupos de inversión o incluso celebridades/minorías famosas.
En 2026, valores promedio de franquicias rondan los 767 millones de dólares según Sportico, con Inter Miami liderando en 1.45B gracias a Messi, seguido de LAFC (1.4B).
Algunos como San Jose Earthquakes han estado en rumores de venta en 2025-2026, pero Fisher sigue al mando por ahora.
A continuación, te dejemos la lista actualizada al 2026 con el dueño principal o grupo controlador de cada equipo.
Los propietarios de las 30 franquicias de la MLS
Conferencia Este
Conferencia Oeste
Atlanta United FC - Arthur Blank (cofundador de Home Depot, también dueño de los Atlanta Falcons de la NFL)
Austin FC - Anthony Precourt (Two Oak Ventures LLC, fundador y propietario mayoritario).
Charlotte FC - David Tepper (Gestor de Fondos, también dueño de los Carolina Panthers de la NFL)
Colorado Rapids - Kroenke Sports & Entertainment (Stan Kroenke, dueño también de Arsenal, Rams, Nuggets, Avalanche).
Chicago Fire FC - Andrew Hauptman (Andell Holdings, desde 2007; previamente AEG)
FC Dallas - Hunt Sports Group (Clark Hunt y familia; herederos de Lamar Hunt)
FC Cincinnati - The Taylor family (liderada por Carl H. Lindner III y familia, con Jim Kavanaugh y otros).
Houston Dynamo FC - Ted Segal (principal desde 2020; grupo incluye a James Harden como minoritario)
Columbus Crew - Dee & Jimmy Haslam (dueños de Cleveland Browns de la NFL; tomaron control en 2019)
LA Galaxy - Philip Anschutz (AEG / Anschutz Entertainment Group)
D.C. United - Jason Levien & Stephen Kaplan (co-chairmen), con minoritarios como Yo Gotti, Mark Ingram II
Los Angeles FC (LAFC) - Grupo liderado por Bennett Rosenthal, Brandon Beck, Larry Berg (co-administradores y propietarios), con Peter Guber (presidente ejecutivo), Will Ferrell, Magic Johnson y otros minoritarios.
Inter Miami CF - Jorge Mas (mayoría), David Beckham (cofundador y copropietario), José Mas y otros
Portland Timbers - Merritt Paulson (aunque ha habido cambios; Paulson sigue como principal)
Toronto FC - Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE; dueños de Toronto Maple Leafs de la NHL y Raptors de la NBA)
Real Salt Lake - David Blitzer y Ryan Smith (Smith Entertainment Group; incluye minoritarios como Dwyane Wade)
CF Montréal - Joey Saputo (Saputo Inc., familia italiana-canadiense)
San Diego FC - Mohamed Mansour y Sycuan Band of the Kumeyaay Nation (nueva expansión 2025)
Nashville SC - John Ingram y familia Ingram (logística Ingram Industries)
San Jose Earthquakes → John Fisher (familia Fisher, dueños de Oakland A's de la MLB; en proceso de posible venta en 2026).
New England Revolution - Robert Kraft (Kraft Group, también dueño de New England Patriots de la NFL)
Seattle Sounders FC - Adrian Hanauer (principal), con minoritarios como Russell Wilson, Ciara, Macklemore, Ken Griffey Jr.
New York City FC - City Football Group (mayoría, dueños de Manchester City), con Yankee Global Enterprises (New York Yankees).
St. Louis City SC - Carolyn Kindle Betz y familia Taylor (liderada por Carolyn Kindle, 2019–presente)
New York Red Bulls - Red Bull GmbH (compañía austriaca de bebidas energéticas).
Sporting Kansas City - Peter Mallouk, CEO de Creative Planning y propietario mayoritario con 71% (La familia Illig es socio minoritario y la estrella de la NFL, Patrick Mahomes es inversionista)
Orlando City SC - Mark Wilf, Zygi Wilf y familia Wilf (dueños de Minnesota Vikings de la NFL; compraron en 2021)
Vancouver Whitecaps FC - Steve Luczo y grupo (incluyendo Greg Kerfoot y Steve Dasovic)
Philadelphia Union - Jay Sugarman y grupo (incluyendo Richie Graham)
Minnesota United FC - Bill McGuire y grupo de inversión (incluyendo Glen Taylor de Timberwolves de la NBA)
