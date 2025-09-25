Los próximos 5 partidos de Cruz Azul luego de empatar 2-2 frente al Querétaro

El miércoles 24 de septiembre del 2025, en la cancha del estadio Olímpico Universitario, la Máquina Celeste de la Cruz Azul recibió la visita de los Gallos Blancos del Querétaro, para el partido correspondiente a la jornada número diez por el torneo de Apertura 2025.

El encuentro lo comenzó ganando el Cruz Azul, con gol de José Paradela al minuto catorce. Sin embargo, los Gallos Blancos dieron la vuelta en el primer tiempo, con doblete de Homenchenko. Ya en la segunda mitad, los cementeros lograron el tanto del empate al minuto ochenta y seis, por conducto de Gabriel: el 'Toro' Fernández.

Cruz Azul llegó como favorito para este compromiso, por lo tanto, el empate bien pudo tener cierto sabor a derrota. Demos un vistazo al calendario que le espera a los cementeros en los próximos cinco partidos, en los que seguro intentará mantener su lugar en la parte más alta de la tabla general.

Tijuana vs Cruz Azul - Liga MX

FBL-MEX-TIJUANA-LEON | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2025, y el resultado final fue de 3-2, en favor de los cementeros.

¿Cuándo?: 28 de septiembre

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Tigres UANL vs Cruz Azul - Liga MX

Tigres UANL v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en las semifinales de vuelta por la CONCACAF Champions CUP 2025, y el encuentro acabó 1-0, en favor de los cementeros. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Cruz Azul vs América - Liga MX

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en las semifinales de vuelta por el torneo de Clausura 2025. El resultado final fue de 2-1, en favor de los azulcremas.

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Necaxa vs Cruz Azul- Liga MX

Chivas v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2025, y el resultado final fue de 3-1, en favor de los cementeros. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria, en Aguascalientes.

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

﻿Cruz Azul vs Monterrey- Liga MX

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número once por el torneo de Clausura 2025, y el resultado final fue de 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario